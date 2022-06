Stai cercando un lavoro? Allora sei nel posto giusto! In questo articolo andremo a vedere tutte le offerte di lavoro attive per MD Italia. In particolare, procederemo analizzando le posizioni aperte, per poi vedere come si invia la candidatura online, direttamente sul sito. Le offerte di lavoro che prenderemo in considerazione saranno rivolte anche a chi non ha un diploma di laurea.

Offerte di lavoro MD Italia, cosa c’è da sapere sul marchio

Quando parliamo di MD Italia ci riferiamo a uno tra i più importanti marchi della GDO – Grande Distribuzione Organizzata – del territorio nazionale. Il gruppo è nato nel 1994 e ad oggi vanta 820 punti vendita in tutto il Paese, con oltre 8 mila dipendenti.

Nel 2017 ha ottenuto la medaglia d’oro come prima azienda in cui si lavora meglio nella GDO nell’analisi di TOP Panorama, in collaborazione con Statista.

Per questo motivo, possiamo tranquillamente affermare che MD Italia non è unicamente una realtà di supermercati in cui il cliente finale può trovare un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, ma è anche un luogo in cui i dipendenti si sentono parte di un gruppo.

Il gruppo di supermercati ha saputo mixare correttamente una Buona Spesa a un ottimo gioco di squadra tra dipendenti.

Prima di candidarsi per le offerte di lavoro di MD Italia, ecco qualche valore del marchio

Prima di passare alla rassegna delle posizioni aperte in tutta la Penisola, ricordiamo che il marchio di supermercati ha dei valori fondamentali, quali:

un forte spirito di squadra , con un solo e unico obiettivo: la soddisfazione del cliente;





, con un solo e unico obiettivo: la soddisfazione del cliente; responsabilità , con correttezza, lealtà e trasparenza, offrendo anche un proprio contributo positivo al marchio;





, con correttezza, lealtà e trasparenza, offrendo anche un proprio contributo positivo al marchio; determinazione , mettendosi quotidianamente in gioco;





, mettendosi quotidianamente in gioco; solidità , in quanto il marchio MD Italia è forte, stabile e serio, soprattutto grazie al gruppo di lavoro, sempre unito e leale;





, in quanto il marchio MD Italia è forte, stabile e serio, soprattutto grazie al gruppo di lavoro, sempre unito e leale; infine, ultimo non per importanza, l’orgoglio, per promuovere uni sviluppo professionale dei lavoratori e trasmettere loro la voglia di fare, di lavorare in un team vincente e in continua crescita.

Offerte di Lavoro MD Italia, posizioni aperte per Vice Store Manager o Viceresponsabile

Il Vice Store Manager o Viceresponsabile dovrà assistere lo Store Manager nella gestione del punto vendita. Si tratta di una figura professionale con la piena gestione del personale del punto vendita, oltre che delle operazioni fiscali e contabili.

Il vice store manager dovrà allestire le aree promozionali, gestire gli ordini e lo scarico e rifornimento delle merci. Si tratta di un punto di riferimento all'interno del punto vendita, sia per i referenti interni, che per la clientela.

Un vice store manager dovrà avere almeno un diploma di scuola superiore, oppure la laurea, oltre che un'esperienza di almeno 2 o 5 anni nel ruolo (o come capo reparto/settore) nella grande distribuzione organizzata o in supermercati.

Si ricerca una persona che sia disponibile a lavorare su turni e nei giorni festivi, oltre che con capacità di leadership, relazionali e di problem solving.

Ecco dove si cerca questa figura professionale:

Cerese, Mantova;





Sassuolo, Modena;





Curtatone, Mantova;





Caravaggio, Bergamo;





Carmagnola, Torino;





Parma;





Saint Christophe, Aosta;





nord ovest Bologna;





Solaro, Milano;





Padova;





San Michele al Tagliamento, Venezia;





La Valletta Brianza, Lecco;





Frascati, Roma;





Oleggio, Novara;





Imola, Bologna;





Pregnana Milanese, Milano;





Campobasso





Rimini





Brunico, Bolzano;





Borgosesia, Vercelli;





Lucca;





Oristano;





Alessandria;





Budrio, Bologna;





Genova;





Camporosso, Imperia;





Novara;





Ravenna;





Ranica, Bergamo;





Romano di Lombardia, Bergamo;





Gozzano, Novara;





Bergamo.

Come candidarsi nelle Offerte di Lavoro MD Italia come Viceresponsabile o Vice Store Manager

Per candidarsi il procedimento è molto semplice: vi basterà premere QUESTO LINK e premere la voce “Ricerche in Corso”. Qui potrete fare una ricerca per Stato - Area geografica, Area aziendale, Mansione o Filiale.

Selezionando solo “Mansione” potrete, poi, selezionare o “Viceresponsabile” o “Vice Store Manager” per vedere tutte le posizioni aperte in tutte le aree. Una volta trovata la vostra posizione ideale potrete cliccarci sopra e, una volta letta la Job Description, premere “Candidati”. Dovrete poi registrarvi e compilare un form con i vostri dati.

Offerte di Lavoro MD Italia, si ricercano Store Manager

Tra le offerte di lavoro attive per il gruppo di supermercati troviamo anche lo Store Manager. Il candidato dovrà provvedere alle operazioni fiscali e contabili, oltre che alla gestione degli ordini, dello scarico, dell'allestimento e del rifornimento delle merci.

Lo Store Manager si occuperà anche della preparazione delle zone promozionali, della gestione del personale e del rapporto coi clienti. Posizioni aperte:

Milano





Saint Christophe, Aosta





Caravaggio, Bergamo





Sarre, Aosta





Campobasso





Aosta





Oristano





Nichelino, Torino





Fucecchio





Bolzano





Carmagnola, Torino





Provincia sud di Torino





Ghisalba, Bergamo.

Si ricerca anche un Direttore Responsabile con i medesimi requisiti di Store Manager per la sede MD Italia di Magenta, in provincia di Milano.

Per candidarsi basterà seguire lo stesso procedimento di prima: QUESTO LINK > Ricerche in Corso > Mansione > Store Manager (o Direttore Responsabile) > Candidati.

Offerte di lavoro Md Italia, l’Assistente Punto Vendita

Tra le offerte di lavoro per MD Italia troviamo anche quella dell'assistente punto vendita, colui che dovrà gestire le fasi del processo di vendita: accogliere i clienti, informarli, orientarli all'acquisto presentando la merce, oltre che svolgere le operazioni di cassa.

Un assistente al punto vendita dovrà anche gestire ordini, scaricare, allestire e nel rifornire le merci, e preparare le aree promozionali. Posizioni aperte nelle seguenti città:

Casatenovo, Lecco

Carpi, Modena

Riva del Garda





Rozzano, Milano

Concesio, Brescia

Sarezzo, Brescia





Fiano Romano, Roma

Modena

Trivolzio, Pavia

Budoni, Sassari





Galliate, Novara

Nuvolera, Brescia

Fiorano Modenese, Modena

Pavia





Sarre, Aosta

Fucecchio, Pisa

Olgiate comasco, Como





Offanengo, Cremona

Nembro, Bergamo

Noviglio, Milano





Bolzano

Tortolì, Nuoro

Granarolo dell’Emilia, Bologna

Cologne, Brescia





Paratico, Brescia

Casnigo, Bergamo

Nichelino, Torino

Torino





Leinì, Torino

Abbiategrasso, Milano

Ivrea, Torino





Capriolo Molinara, Brescia

Moncalieri, Torino

Per candidarsi basterà seguire lo stesso procedimento di prima: QUESTO LINK > Ricerche in Corso > Mansione > assistente al punto vendita > Candidati.

Offerte di lavoro Come addetti alle Vendite per Md Italia

Infine, MD Italia offre lavoro come Addetto alle Vendite. Gli Addetti alla Vendita, si occuperanno dell’attività di cassa, del caricamento della merce negli appositi scaffali, della sistemazione del negozio e del rapporto con la clientela.

Per candidarsi la procedura è la medesima di prima. Possiamo dire che le posizioni aperte per gli addetti alla vendita sono davvero tante e potrete trovarle tutte in questo link, comprese quelle per le categorie protette.

Per candidarsi basterà seguire lo stesso procedimento di prima: QUESTO LINK > Ricerche in Corso > Mansione > addetto alle vendite> Candidati.

Altre offere di lavoro:

