Aumentano le offerte di lavoro senza nessun candidato. Ma come mai? In Italia non si capisce più se sia impossibile trovare lavoro o se sia impossibile trovare dei candidati. La situazione è in un costante limbo. Ma per quale ragione? Andiamo a scoprirlo in questo articolo!

Ultimamente nel mercato del lavoro italiano ci troviamo di fronte ad un vero e proprio paradosso. È il lavoro che manca o sono i candidati ad essere pochi? Beh, andiamo a capire nel dettaglio come rispondere a questa domanda.

Se durante il periodo storico contrassegnato dal Covid-19 era difficile trovare un lavoro, oggi le offerte sembrano essere aumentate. Tuttavia, dall’altro lato, si sta registrando una grave penuria di candidati.

Emblematico un annuncio, pubblicato sul Corriere della Sera, dove un imprenditore che non riesce a trovare personale si offre di dare in cambio 1.000 euro netti a coloro che porteranno presso la sua azienda un lavoratore interessato all’offerta che verrà assunto per almeno sei mesi.

Insomma, una situazione che sembra essere paradossale se si considera che in molti affermano ancora oggi che trovare lavoro sia impossibile.

Ma qual è la problematica che interessa principalmente l’Italia? Per quale motivo siamo ricchi di offerte di lavoro che non vengono coperte da profili con le giuste competenze? Andiamo a chiarire insieme il quadro lavorativo italiano al fine di determinare le cause di questi problemi.

Nessun candidato per le offerte di lavoro: ecco quali sono le ragioni!

Sono sempre più numerosi i casi di imprenditori che si dicono davvero disperati perché non riescono a trovare il personale per poter svolgere le attività.

Attenzione: non facciamo riferimento solo a piccole imprese, perlopiù nel campo della ristorazione, ma anche a grandi aziende.

Insomma, anche il personale che potrebbe essere impiegato all’interno di mansioni essenziali per l’azienda sembra scarseggiare. Di conseguenza, è bene capire quali sono le motivazioni di tale discrepanza tra domanda e offerta di lavoro.

Una delle prime cause che viene individuata è dovuta alla sovraistruzione. Insomma, questa si denota anche per le mansioni che necessitano di minori qualifiche per essere svolte.

Ma cosa intendiamo? Sono sempre di più le persone, specie i giovani, che si trovano in un limbo dal quale non sembra esserci una via di uscita.

Facciamo riferimento a tutti coloro che sono altamente specializzati in campi ormai decisamente saturi nel mondo del lavoro. Tutto questo porta con sé la problematica legata alla sovraistruzione che rende tali ragazzi “eccessivamente istruiti” (anche se questo potrebbe sembrare l’ennesimo paradosso) per le mansioni che richiedono una specializzazione inferiore e poco istruiti per le nuove competenze ricercate nel mondo del lavoro.

Possiamo prendere come esempio i casi di coloro che, in possesso di una laurea, sono comunque costretti a lavorare in un call center, anche se le ambizioni personali sarebbero state differenti.

Insomma, siamo in un periodo storico dove, nonostante l’alto numero di NEET (ossia quei ragazzi che non studiano e non lavorano), si contano sempre più iscrizioni nei licei, penalizzando il mondo delle scuole professionali.

Tutto questo porta molte aziende ad assumere personale sovra istruito che, però, avendo differenti ambizioni, potrebbe abbandonare l’impresa una volta che si presenta una nuova offerta di lavoro più vantaggiosa.

Insomma, non stiamo forse vivendo un periodo contrassegnato da un boom di dimissioni? Beh, si tratta di un fenomeno di consapevolezza che si potrebbero ottenere migliori condizioni lavorative.

Questo vuol dire che le persone, specie i più giovani, decidono di lasciare la loro occupazione lavorativa per seguire al meglio le loro ambizioni. Tutto questo porta ad un periodo di incertezza per le imprese.

Eppure, la sovra istruzione non è certo l’unica causa di questo paradosso di fronte al quale ci stiamo trovando nel mercato del lavoro.

Quali sono le altre motivazioni? Beh, è molto semplice: andiamo a scoprirle insieme.

Mancano le competenze a molti candidati: offerte di lavoro scoperte!

Molti sono anche i candidati che, se ne avessero la possibilità, si candiderebbero per molte offerte di lavoro. Tuttavia, come abbiamo preannunciato prima parlando di sovra istruzione, in molti casi per le mansioni che richiedono meno competenze gli italiani risultano essere “troppo istruiti”.

Eppure, abbiamo anche una tendenza contraria rivolta verso quelle aziende che richiedono personale con competenze specifiche.

Insomma, si pensa sempre più spesso che molti corsi universitari non possano davvero essere utili e spendibili nel mondo del lavoro, in quanto rilasciano competenze spesso inutili se consideriamo che ci troviamo nell’epoca del digitale.

Spesso gli stessi corsi universitari di Comunicazione non rilasciano alcuna competenza pratica per il settore digitale e questo sembra davvero assurdo.

Insomma, il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente, così come le nuove competenze che vengono richieste che, nel nostro Paese, spesso non vengono adeguatamente coperte.

Ma a quali lavori stiamo facendo riferimento? Beh, come avrai capito la nostra attenzione è attualmente rivolta verso quelle mansioni che richiedono un elevato grado di specializzazione e un’elevata conoscenza del panorama digitale.

Alcuni esempi possono essere gli analisti ed i progettisti dei software che, secondo le stime, le aziende non trovano nel 60% dei casi.

Insomma, questo vuol dire che oltre la metà delle aziende italiane ricerca tali figure che, però, non ci sono.

Discordanza tra domanda e offerta di lavoro: ecco perché non si trovano i candidati!

Dopotutto, come avrai capito, in molte offerte di lavoro non si riceve una grande mole di candidature perché i giovani hanno nuove ambizioni.

Insomma, secondo alcuni dati che sono stati analizzati nell’ultimo periodo, la maggior parte dei giovani in possesso di competenze digitali preferisce dedicarsi alla libera professione, in modo da poter avere un migliore equilibrio tra vita e lavoro e, qualora la loro attività dovesse andare per il meglio, potrebbero godere anche di una retribuzione maggiore.

Inoltre, è scattato in Italia un vero e proprio allarme per il gap tra domanda ed offerta di lavoro che, per quanto possa sembrare paradossale, è una problematica sempre più attuale.

Ci troviamo oggi in una situazione dove non è più il lavoro a mancare e neanche i candidati. Eppure, non si riesce a trovare un punto di incontro tra chi offre e chi domanda lavoro.

Questo è dato, come abbiamo visto in precedenza, da due problematiche nello specifico: la sovra istruzione (che porta inevitabilmente a voler trovare condizioni lavorative maggiormente in linea con le proprie competenze) e la mancanza di quelle che sono le competenze specifiche richieste ad oggi nel mercato del lavoro.

Secondo quanto afferma il rapporto di Unioncamere del 2018, delle oltre 4 milioni di assunzioni che erano stare previste per il 2018 in Italia, il 26% di esse ha riscontrato problemi nel trovare candidati con un profilo in linea con quello che l’azienda ricercava.

Un dato in costante crescita che nel 2017 era del 5% e che sembra essere destinato ad aumentare sempre di più.

Eppure, non facciamo riferimento solo alle nuove occupazioni del mondo del digitale. Insomma, in questo caso si parla di un nuovo settore, per il quale l’Italia non è molto pronta, come dimostra anche il DESI Index.

Tuttavia, parliamo di difficoltà di reperire il personale qualificato anche per altre mansioni, come ad esempio nel mondo della sanità.

Oppure ancora, in questo periodo precedente all’estate, c’è stato un vero e proprio boom delle richieste per personale nell’ambito della ristorazione. Ed ecco, anche in questi casi le candidature hanno tardato ad arrivare.

Che sia ora di riformare in maniera profonda il mercato del lavoro e dell’istruzione in Italia?