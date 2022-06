Stai cercando un lavoro? Sei esperto o appassionato del mondo beauty e cosmetica? Allora sei nel posto giusto, al momento giusto! In questa breve guida andremo ad analizzare tutte le offerte di lavoro del marchio Sephora e vi mostreremo come candidarvi direttamente sul sito. Non perdiamo altro tempo e tuffiamoci subito nel vivo della questione!

Offerte di Lavoro Sephora, un po’ di storia del marchio

Quando parliamo del gruppo Sephora dobbiamo pensare a una tra le più importanti catene di distribuzione di prodotti beauty di tutta l’Unione Europea.

Il marchio è approdato ufficialmente negli States da poco più di 20 anni, nel 1998, ed ora sta continuando ad espandersi sempre più, in particolare in Asia.

Nei negozi Sephora c’è la possibilità di vivere un’esperienza di bellezza personalizzata a 360 gradi.

– 30 minuti – per un evento speciale, oppure un di 15 minuti; tra le offerte troviamo anche l’hair diagnosis e il digital skin diagnosis per scoprire di più sui vostri capelli o sullo stato e sulla necessità della vostra pelle.

Insomma, abbiamo capito che per candidarvi dovrete avere, quantomeno, la passione per il beauty e il make up. A questo punto non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio tutte le offerte di lavoro Sephora Italia.

Offerte di lavoro Sephora in tutta Italia: da Nord a Sud servono Beauty Advisor

Partiamo dall'offerta di lavoro Sephora più ricercata in assoluto in tutta Italia: Beauty Advisor. quando parliamo di beauty advisor ci riferiamo a un vero e proprio consulente di bellezza esperto, che sia in grado di aiutare i clienti a soddisfare le loro esigenze.

Un consulente di bellezza saprà suggerire al meglio quali prodotti sono più indicati ad un determinato cliente, oltre che i migliori consigli di bellezza. Inoltre, spiegherà il funzionamento dei prodotti e dimostrerà come possono essere utilizzati. Infine, un consulente di bellezza potrà gestire il registratore di cassa.

‎Un beauty advisor di successo ha una forte conoscenza dei cosmetici e dei prodotti per la pelle, oltre che buone doti relazionali, comunicative e capacità di vendita. È richiesta esperienza pregressa nell’ambito del retail e il ruoli simili.

Qui di seguito‎ andiamo a elencare tutte le città d'Italia in cui sono richiesti dei beauty advisor. L'ordine e dalla richiesta più datata (che comunque non va oltre il 1° giugno 2022) alla richiesta più recente di oggi stesso. Offerte di lavoro Sephora per consulente di bellezza:

- Torino Mondo Juve



- Genova





- Portogruaro





- Roma Porte di Roma





- Venezia Santa Lucia





- Trieste Imbriani



- Bologna



- Torino



- Siena



- Napoli



- Sicilia



- Roma



- Verona Grand'Affi



- Padova Giotto



- Udine



- Orio Al Serio



- Bergamo



- Terni



- Verona Adigeo



- Torino Garibaldi



- Modena



- Padova Santa Lucia



- Colonnella



- Torino Porta Nuova



- Genova XX Settembre





- Napoli Chiaia





- Reggio Emilia



- Roma Lunghezza





- Roma Termini





- Vicenza C.C. Palladio





- Riccione



- Formia - 5 - TD



- Torino Le Gru 2



- Latina



- Novara





- Marcianise



- Milano Duomo





- Bari Via Sparano





- Cola di Rienzo



- Ravenna



- Savignano



- Bolzano



- Pordenone





- Termoli



- Aosta





- Lecce



- Varese Centro Commerciale





- Cagliari





- Limbiate





- Torri Di Quartesolo





- Chieti - 5 TD





- Milano Buenos Aires



- Milano Argentina



- Carugate





- Bologna Indipendenza





- Milano Vercelli



- Milano Porta Nuova





- Monza



- Milano Via Dante





- Milano City Life





- Milano Stazione Centrale





- Treviso



- Forlì





- Trevi





- Euroma





- Venezia Cannaregio





- Roma Corso





- Firenze Martelli





- Romanina





- Verona Via Mazzini





- Bergamo e Brescia





- Ferrara

Offerte di lavoro Sephora per altre tre posizioni in Italia

Tra le offerte di lavoro Sephora Italia troviamo anche:

Digital PR & Communication Specialist per la città di Milano

‎Il Digital Pr & Communication Specialist sarà responsabile dello sviluppo e della gestione delle strategie digitali per la distribuzione dei contenuti, ma dovrà anche essere in grado di analizzare indicatori chiave di performance e approfondimenti sui social media, influencer marketing (campagne a pagamento) e attività di digital PR.

Tra i compiti che gli verranno assegnati c’è la gestione del processo di collaborazione con gli influencer, oltre che l’implementazione delle campagne multipiattaforma di Influencer Marketing per Sephora e i suoi brand esclusivi collaborando con il media team per budget.

‎Un Digital PR & Communication Specialist dovrà anche occuparsi della ‎gestione delle relazioni con i principali stakeholder interni ed esterni e‎ monitorare le nuove tendenze e le piattaforme social per creare piani di influencer innovativi e pertinenti per la community‎.

Infine, dovrà partecipare all'organizzazione delle attività di PR volte a supportare il business del brand ed elaborare report mensili o trimestrali sulle attività.

Demand Planner a Milano

Il Demand Planner sarà il responsabile di tutte le attività di forcasting rivolte a tutti i punti vendita della rete italiana e al canale e-commerce. Il suo obiettivo sarà quello di sviluppare e mantenere modelli di forcasting, oltre che fornire gli input necessari all'area Supply Planning per predisporre il piano di rifornimento per il magazzino centrale e per i magazzini.

Le principali attività da svolgere si riferiranno ai dati: vendite e previsione di vendite, controllo delle tendenze e impostazione della stagionalità. Il demand planner dovrà controllare l'allocazione dei negozi, adattare i pesi e i parametri di copertura‎ e gestire l'introduzione di nuovi prodotti e l'allocazione One shots‎. Altre info QUI.

Specialist a Trento

Per gli specialist sono richiesti manager, con forte orientamento al business ed alla soddisfazione del cliente, oltre che leadership, dinamismo e flessibilità. È richiesto un forte amore per il proprio lavoro, capacità di risolvere i problemi ed un background manageriale di almeno 3 anni.

È richiesta una passione per il mondo Retail e disponibilità a trasferte anche di medio-lungo periodo. La laurea è gradita, oltre che la conoscenza della lingua inglese (must).

Store Manager Napoli Galleria, Napoli e Campi Bisenzio, a Firenze

Anche in questo caso sono richiesti manager, con forte orientamento al business ed alla soddisfazione del cliente, oltre che con doti di leadership, dinamismo e flessibilità. È richiesto un forte amore per il proprio lavoro, capacità di risolvere i problemi ed una formazione manageriale di almeno 3 anni.

È richiesta una passione per il mondo Retail e disponibilità a trasferte anche di medio-lungo periodo. La laurea è gradita, oltre che la conoscenza della lingua inglese (must).

Come candidarsi per le Offerte di Lavoro Sephora?

Candidarsi per le offerte di lavoro appena descritte è molto semplice. Vi basterà premere questo link e vi troverete in tutte le offerte attive dalla più recente a quella un po’ più in là col tempo. Per muovervi tra le pagine vi basterà andare avanti oppure premere i numerini a destra.

Una volta trovata la vostra città di riferimento e la posizione per cui vorrete candidarvi, vi basterà cliccare su essa. Una volta letta tutta la job description, potrete premere il bottoncino in alto a destra candidati ora.

La piattaforma vi permetterà di scegliere se procedere con una candidatura manuale oppure attraverso LinkedIn. Se sceglierete la candidatura manuale dovrete caricare il vostro curriculum vitae e una lettera di presentazione, per poi compilare i vostri dati con mail e password, per poi procedere a inserire il vostro nome e cognome e le informazioni aggiuntive quali:

come si è venuti a conoscenza dell'opportunità di lavoro

se attualmente collaborate con una maison LVMH

la regione di residenza

Compilati questi dati potrete procedere all'invio della candidatura.