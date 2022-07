Una delle problematiche di maggiore rilevanza nel nostro Paese sono gli stipendi bassi. Infatti, i dati parlano chiarissimo: 4,3 milioni di lavoratori prendono meno di 9 euro all’ora. Non è tutta colpa del Reddito di Cittadinanza come spesso affermano. Vieni a scoprire i dati dell'INPS!

Come sappiamo, ci troviamo in un periodo storico dove sempre più persone affermano che il Reddito di Cittadinanza sia la ragione per la quale la gente non voglia lavorare.

Insomma, a detta di molti esponenti politici le persone preferiscono prendere il Reddito di Cittadinanza senza fare alcun lavoro, piuttosto che alzarsi la mattina per andare a svolgere il proprio impiego.

Sicuramente dei “furbetti” del Reddito di Cittadinanza ci sono. Infatti, articoli su queste tematiche popolano sempre più la rete, tanto da aver convinto molti a scagliarsi apertamente contro la misura, ritenendola un fallimento per l’Italia.

Ma se il vero fallimento non fosse il Reddito di Cittadinanza? Se davvero gli stipendi fossero troppo bassi per garantire una vita dignitosa?

In questo articolo andiamo a scoprire quanto è emerso dai dati esposti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Non si trovano lavoratori: è davvero colpa del Reddito di Cittadinanza? I dati

Negli ultimi mesi stiamo assistendo a numerose lamentele da parte di imprenditori e di diversi esponenti politici, primo tra tutti Matteo Renzi, circa l’inefficienza causata dal Reddito di Cittadinanza.

La ragione? Non si trovano lavoratori, specie quando si parla di stagionali.

Ebbene, la causa di questa penuria di lavoratori viene fatta ricadere sempre sulla misura ideata dal Movimento 5 Stelle.

Ma fermiamoci un momento a pensare: e se non fosse così?

Infatti, una delle altre variabili che dobbiamo considerare insieme al Reddito di Cittadinanza è quella legata alle retribuzioni.

Infatti, stando alla relazione annuale dell’INPS, i lavoratori che percepiscono meno di 9 euro all’ora sono 4,3 milioni, quindi il 23,3% del totale.

Un numero non da poco vero? Una variabile che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola quando si accusa una misura come il Reddito di Cittadinanza che, come obiettivo primario ha sicuramente il reinserimento nel mondo del lavoro, ma che in passato (così come oggi) è stata utile per non affossare ulteriormente i cittadini che ne beneficiano onestamente.

Le lamentele contro il Reddito di Cittadinanza sono state numerose, ma allo stesso modo si sono diffusi molti commenti di solidarietà a coloro che usufruiscono della misura.

Ad esempio, in un post su LinkedIn, si legge che togliere il Reddito di Cittadinanza a causa di qualche furbetto sarebbe un po’ come voler togliere l’abbonamento ai mezzi pubblici perché alcune persone non li pagano.

Insomma, la colpa non è del Reddito di Cittadinanza o meglio, non è solo del Reddito di Cittadinanza.

Cosa dicono i dati dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sugli stipendi?

Allora, per capire per quale motivo la colpa della penuria di lavoratori (specie stagionali) non va ricondotta al solo Reddito di Cittadinanza, andiamo a scoprire cosa emerge dal rapporto presentato dal presidente dell’INPS Pasquale Tridico.

Dunque, per quanto riguarda il tasso di occupazione sembrerebbe che la crisi legata al Covid-19 sia stata risanata.

Infatti, il numero di occupati sta aumentando e, di conseguenza, possiamo affermare che il mercato del lavoro si sta via via riprendendo.

Eppure, quello che fa storcere il naso a molti lavoratori è la questione legata alla retribuzione, che risulta essere davvero bassa.

Infatti, come abbiamo evidenziato in precedenza, circa il 23% degli italiani prende meno di 9 euro all’ora e, di conseguenza, raggiunge uno stipendio mensile pari o inferiore a 780 euro, ossia quello che un single può ricevere al massimo dal Reddito di Cittadinanza.

Inoltre, stando alle parole di Tridico sembrerebbe che il fenomeno da lui definito come “povertà lavorativa” sia più marcato in Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Infatti, in Italia un lavoratore su 3 guadagna meno di 1.000 euro al mese. A questo si aggiungono situazioni di precarietà ed instabilità lavorativa che fanno perdere sempre di più la fiducia nel mondo del lavoro.

Infine, è bene citare anche il discorso di Tridico circa la disparità di genere. Infatti, a parità di mansione, le donne prendono il 25% in meno dei colleghi uomini.

Lavoro povero corrisponde a pensione povera: ecco cosa accadrà!

Come abbiamo visto, oggi parliamo di lavoro povero, ma domani parleremo di pensione povera. Infatti, se calcoliamo quanto potrebbe percepire di pensione un lavoratore che per 30 anni ha versato contributi per un lavoro pagato meno di 9 euro all’ora, possiamo osservare come la pensione si potrebbe aggirare intorno ai 750 euro.

Insomma, una situazione che rischia di mettere a dura prova non solo i lavoratori al momento presente, ma anche il loro futuro.

Anche in questo caso saranno sempre le donne ad essere penalizzate maggiormente, in quanto la maggior parte di queste svolge una mansione part-time.

Quindi, invece di criticare costantemente il Reddito di Cittadinanza, non si potrebbe riformare qualcosa nel mondo del lavoro?