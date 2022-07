Nell’ultimo periodo abbiamo compreso che spesso la ricerca del lavoro risulta essere difficile, specie in alcune aree di competenze.

Ebbene, nonostante la ripresa del mondo del lavoro avuta dopo la pandemia da Covid-19, sono molte le persone che faticano a trovare l’occupazione dei loro sogni, che possa garantire un buon equilibrio tra vita privata e vita lavorativa.

È proprio questa la ragione per la quale in molti oggigiorno rifiutano offerte di lavoro che si trovano al di sotto delle loro aspettative (spoiler: non è solo colpa del Reddito di Cittadinanza).

Inoltre, la maggior parte di problemi nel mondo del lavoro riguardano le donne ed i candidati nel Sud Italia.

Ma se vi dicessimo che oggi vogliamo presentarvi un’offerta di lavoro proprio nelle zone del Sud della nostra Penisola? Infatti, parliamo di un’azienda che si trova nella Regione Campania e che attualmente sta cercando nuovi profili da inserire all’interno del team.

Vuoi conoscere l’offerta di lavoro? Allora continua a leggere questo articolo!

Offerta di lavoro Regione Campania: ecco l’opportunità per te!

Partiamo subito dall’azienda: questa si chiama Scabec ed è un’impresa tutta italiana nata nella Regione Campania.

Ma di cosa si occupa nello specifico? Facciamo riferimento ad un settore che spesso viene ignorato: quello dei beni culturali.

Infatti, Scabec si occupa della valorizzazione dei beni culturali di tutto il territorio campano ed ha sede nel cuore della Regione, quindi a Napoli.

L’obiettivo? Sicuramente quella di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale che la Ragione Campania ha da offrire.

Ebbene, per realizzare questo obiettivo, l’azienda ha bisogno di personale qualificato da inserire all’interno di diversi settori aziendali.

Come avrai capito fin dal titolo di questo articolo, Scabec non ricerca personale da inserire in stage oppure con contratti a termine, ma sono ricercati 15 impiegati da assumere a tempo indeterminato.

Ma attenzione: l’offerta di lavoro non si rivolge a tutti coloro che possono essere interessati, ma solo ad alcune persone con requisiti specifici.

Andiamo a scoprirli nel prossimo paragrafo.

Lavorare a Scabec: ecco cosa viene richiesto per l’assunzione a tempo indeterminato

Sei interessato a lavorare da Scabec a tempo indeterminato? Allora devi necessariamente conoscere quelli che sono i requisiti richiesti per l’assunzione.

Come avrai compreso, l’azienda è alla ricerca di 15 dipendenti da assumere in tre aree:

Organizzazione e pianificazione

Marketing e comunicazione

Amministrazione

Eppure, un requisito fondamentale potrebbe tagliare fuori la maggior parte degli interessati.

Infatti Scabec ricerca solo personale che negli ultimi 8 anni abbia già lavorato per l’azienda per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Ma in quali settori dovranno aver lavorato le persone che decidono di candidarsi da Scabec perché hanno i requisiti richiesti? Molto semplice: devono avere esperienza in azienda nell’area per la quale vogliono mandare la candidatura.

Insomma, in un periodo nel quale i lavori precari sono visti sotto una cattiva luce (proprio per la difficoltà a farli diventare dei lavori sicuri e non saltuari), l’azienda dà la sua visione di lungo periodo assumendo coloro che in precedenza avevano collaborato proprio come precari.

In questo modo si garantirà una continuità nel percorso e non vengono ammessi candidati che non abbiano lavorato già per Scabec.

Sembrerebbe proprio una specie di concorso interno all’azienda, per premiare 15 persone dando loro un’offerta a tempo indeterminato.

Quali sono gli altri requisiti fondamentali per poter lavorare da Scabec a tempo indeterminato?

Abbiamo capito qual è il primo limite per coloro che vogliono inviare la propria candidatura per lavorare da Scabec. Eppure, non si tratta certo dell’unico requisito necessario per poter contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Campania.

Prima di tutto è necessario essere cittadini italiani, comunitari, oppure extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Inoltre, viene richiesta la maggiore età ed il godimento di tutti i diritti civili e politici.

Attenzione: i candidati nati entro il 1985 dovranno aver soddisfatto gli obblighi di leva.

Ovviamente sono tagliati fuori coloro che hanno delle condanne penali, ma anche coloro che sono stati licenziati da un ente della Pubblica Amministrazione per carenza di rendimento.

Per inviare la domanda avrai tempo fino alle 18 del 30 luglio. Per maggiori informazioni ti invito a consultare la pagina dedicata all’offerta di lavoro.