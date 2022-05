Come tutti noi sappiamo, è sempre più attesa una decisione da parte del Governo Draghi per quanto riguarda la riforma delle pensioni. Ma una delle ultime novità arriva da Opzione Donna, che potrebbe diventare strutturale nel 2023! Quali sono le ultime? Vieni a scoprirle qui!

Tuttavia, ci sono stati alcuni accadimenti che hanno rallentato tale decisione: in primis facciamo riferimento al Covid-19, che ha per due anni bloccato il Governo a lottare contro un’emergenza sanitaria ed oggi ci troviamo di fronte alla Guerra tra Russia e Ucraina, direttamente collegata ad un’emergenza umanitaria ed economica legata alle pesanti sanzioni imposte alla Russia.

In questo periodo si susseguono comunque le ipotesi sulla riforma delle pensioni, anche se alcune voci sono più accreditate di altre.

Infatti, alcune proposte appaiono certamente utopiche, mentre altre sembrerebbero davvero applicabili in un prossimo futuro.

Una delle ultime novità riguarda le sorti di una delle misure maggiormente apprezzate per accedere in maniera anticipata alla pensione: stiamo parlando di Opzione Donna, uno scivolo pensionistico per le lavoratrici donne, sia autonome che dipendenti.

Ma come funziona questa misura? E, soprattutto, cosa si pensa potrebbe accadere ad Opzione Donna nel prossimo futuro? Andiamo a fare chiarezza in questo articolo.

Urge la riforma pensioni: le ultime novità, Opzione Donna compresa!

Dunque, come avrai capito, il Governo guidato dal premier Mario Draghi è, di fatto, in ritardo sulla riforma delle pensioni. La motivazione è piuttosto semplice: gli avvenimenti degli ultimi anni hanno rallentato inevitabilmente qualsiasi decisione.

Insomma, la priorità del Governo è oggi spostata alla Guerra tra Russia e Ucraina ed, inevitabilmente, le pensioni sono passate in secondo piano.

Eppure, come in molti già sanno, il 31 dicembre 2022 scadranno tre possibilità che garantiscono l’entrata anticipata nel mondo dei pensionati.

A quali misure facciamo riferimento? Andiamo a definirle immediatamente.

Prima di tutto abbiamo Opzione Donna , che ha una data di scadenza al 31 dicembre 2022. Tale misura consente l’anticipo pensionistico alle lavoratrici dipendenti ed autonome, anche se con requisiti leggermente differenti.

, che ha una data di scadenza al 31 dicembre 2022. Tale misura consente l’anticipo pensionistico alle lavoratrici dipendenti ed autonome, anche se con requisiti leggermente differenti. La seconda misura che andrà in pensione lei stessa alla fine del 2022 è Quota 102, che assicura il pensionamento anticipato per coloro che hanno almeno 38 anni di contributi.

Attenzione: parlando di Quota 102 abbiamo anche un requisito di età da dover rispettare, ossia 64 anni minimo.

Infine, la terza misura che potrebbe tramontare con la fine dell’anno in corso è Ape Sociale, corrisposta a coloro che hanno 63 anni e almeno 36 anni di contributi.

Ebbene, il Governo Draghi sembrerebbe intenzionato a sostituire tali misure creando una vera e propria riforma strutturale delle pensioni in Italia.

Tuttavia, visti i differenti motivi di rallentamento, sembrerebbe non essere ancora stato trovato un accordo unanime tra Governo e sindacati.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio in cosa consiste Opzione Donna e quali sono le sue possibilità per il futuro.

Quali sono i requisiti per accedere ad Opzione Donna? Ecco le beneficiarie!

Ebbene, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, Opzione Donna consente alle donne lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato.

Attenzione: la misura è valida sia per le lavoratrici dipendenti che per le autonome.

Ma come funziona? Cosa viene supposto per accedere alla misura?

Beh, devi sapere che, come tutte le misure legate all’anticipo della pensione in Italia, ci si dovrà basare in larga misura sui contributi che sono stati versati.

Insomma, per accedere ad Opzione Donna è richiesto un minimo contributivo ed un minimo di età. Ecco che il secondo requisito è leggermente diverso tra le lavoratrici dipendenti e le autonome italiane.

Ma quali sono tali requisiti? Andiamo a scoprirli insieme nel dettaglio.

Per avere accesso alla misura in questione, entro la fine dell’anno, la donna dovrà aver raggiunto la soglia contributiva minima di 35 anni.

Tuttavia, come abbiamo espressamente sottolineato, la differenza tra autonome e dipendenti verte sull’età.

Infatti, le lavoratrici dipendenti potranno accedere ad Opzione Donna con un’età di 58 anni, mentre le autonome dovranno aspettare un anno in più. Infatti, le libere professioniste potranno beneficiare di Opzione Donna solo dai 59 anni, fermo restando il requisito legato ai contributi versati.

Ma questa misura rimarrà anche nel 2023? Dalle ipotesi sembrerebbe proprio di sì.

Opzione Donna rimarrà per sempre? L’ipotesi della misura strutturale dal 2023!

Abbiamo compreso come funziona Opzione Donna e, anche se molte lavoratrici si lamentano delle eccessive penalizzazioni alle quali la misura è soggetta, risulta comunque essere un’opportunità molto sfruttata.

Ebbene, secondo quanto si apprende dalle diverse proposte, Opzione Donna potrebbe diventare strutturale dalla fine del 2022.

Ma questo cosa vuol dire? Beh, per coloro che non ne fossero a conoscenza, una misura strutturale non prevede alcuna data di scadenza.

Insomma, tirando le somme, qualora tale ipotesi dovesse diventare realtà, le donne potranno accedere ad Opzione Donna sempre, senza dover stare attente alla scadenza della misura che, ricordiamo, ad oggi è fissata al 31 dicembre 2022.

Ma quale sarebbe il principale vantaggio di avere Opzione Donna strutturale? Beh, sicuramente se sei una donna vicina all’età di accesso alla pensione per mezzo della misura lo sai bene.

Le donne, così facendo, potrebbero programmare meglio l’anno del loro pre pensionamento, sapendo che la misura sarebbe sempre accessibile.

Insomma, un beneficio non da poco, specie in questo periodo caratterizzato da forte incertezza.

Opzione Donna strutturale: ci saranno dei cambiamenti? Ecco le ipotesi!

Ma Opzione Donna potrebbe diventare strutturale così per come la conosciamo oggi? Beh, non abbiamo alcuna risposta certa a questa domanda.

Infatti, sono in molti a sostenere che siano necessari degli adattamenti, in primis il Ministro del Lavoro Orlando ed il Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Tridico.

Ma quali sono le ragioni? Beh, devi sapere che Opzione Donna presenta delle penalizzazioni non indifferenti per le donne che decidono di accedere in maniera anticipata alla loro pensione.

I due aspetti che fanno storcere il naso quando si parla di questa misura sono dunque le penalizzazioni e la flessibilità.

Andiamo a comprendere meglio in che senso parliamo di questi punti a sfavore di Opzione Donna.

Beh, prima di tutto devi tenere in considerazione che i calcoli sulla pensione da erogare alle donne che hanno optato per il pre pensionamento per mezzo di questa misura dovranno essere effettuati per mezzo del sistema contributivo. Questo indipendentemente dalla storia contributiva della donna.

Eppure, non sono finiti gli svantaggi. Infatti, vi è anche il problema legato alla decorrenza del trattamento pensionistico in quanto è in vigore la cosiddetta finestra mobile.

Non sai di cosa stiamo parlando? Nessun problema, te lo spiego immediatamente.

Quando parliamo di finestra mobile facciamo riferimento ad uno slittamento dell’erogazione della pensione dalla data di raggiungimento dei requisiti che abbiamo visto in precedenza.

Ebbene, tale slittamento è di un anno per le lavoratrici dipendenti, che riceveranno la pensione dopo 12 mesi rispetto al momento dell’ottenimento dei requisiti.

E per le autonome? Beh, in questo caso la situazione è ancora più complessa in quanto lo slittamento è di 18 mesi.

Quindi, in conclusione, possiamo affermare che rendere strutturale Opzione Donna potrebbe essere una forma di tutela essenziale per molte lavoratrici, ma servirebbero delle migliorie, in modo da non penalizzare le donne che decidono di sfruttarla.