Pensioni, nel 2024 torna la pace contributiva: cos'è, a chi spetta e come funziona

Il prossimo anno segnerà il ritorno della pace contributiva, un provvedimento già presente nella legge di Bilancio 2019 e conclusosi nel 2021. La sua reintroduzione nel 2024 è una notizia di rilievo per chi ha lacune contributive, offrendo un'opportunità che può affiancarsi al riscatto della laurea.

Che cos'è la pace contributiva

La pace contributiva, inserita nella legge di Bilancio 2024, rappresenta un meccanismo di agevolazione previdenziale che non abbraccia tutti i lavoratori, ma è mirato specificamente a chi si colloca nel sistema contributivo puro. Questa categoria include coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 in avanti, costituendo una sorta di "club" di beneficiari di questa particolare agevolazione. Tuttavia, è importante sottolineare che questa opportunità è esclusa per i lavoratori immersi nei sistemi misto e retributivo.

Oltre a rappresentare una soluzione per chi ha vuoti contributivi da colmare, la pace contributiva si configura anche come uno strumento strategico per coloro che aspirano ad aumentare il proprio montante contributivo, e di conseguenza, a migliorare il proprio scenario pensionistico. Questo aspetto assume particolare rilevanza in un contesto caratterizzato dalle sfide pensionistiche attuali, specialmente per la fascia giovanile della popolazione.

La possibilità di incrementare il proprio ammontare contributivo si traduce in una prospettiva di pensione più solida e remunerativa, fungendo da volano per un futuro finanziario più sicuro e soddisfacente. In un'epoca in cui la stabilità previdenziale è una delle principali preoccupazioni, la pace contributiva si presenta come un'opportunità versatile e preziosa, in grado di rispondere alle esigenze di diverse categorie di lavoratori.

Chi può riscattare 5 anni di contributi

La pace contributiva può essere richiesta per i periodi privi di copertura contributiva (anche figurativa) successivi al 1995. È possibile riscattare fino a 5 anni di contribuzione, e tali periodi non devono essere necessariamente consecutivi.

Il calcolo del costo è cruciale per valutare la convenienza della pace contributiva. Si applica l'aliquota contributiva di finanziamento vigente nella gestione previdenziale al reddito dell'ultimo anno. In pratica, si moltiplica l'imponibile degli ultimi 12 mesi per l'aliquota contributiva e per il numero di anni da riscattare.

La pace contributiva può essere rateizzata fino a un massimo di 10 anni (120 rate mensili) senza interessi. Il versamento offre inoltre la detrazione fiscale del 50%, ammortizzabile in 5 anni con rate di pari importo.

Per chi è destinata la pace contributiva

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, al Fpld, alla gestione speciale Commercianti, al fondo speciale della previdenza degli artigiani e altri fondi esonerativi possono accedere alla pace contributiva.

I periodi riscattabili devono essere privi di contribuzione versata, non soggetti a obbligo contributivo e compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023. È importante attenersi alle scadenze per usufruire della pace contributiva.

Aliquote e calcolo del riscatto

Il costo del riscatto è calcolato con l'aliquota relativa alla gestione richiesta: 33% per lavoratori dipendenti, circa 24% per lavoratori autonomi e 25,72% per iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. Le aliquote si applicano alla retribuzione media percepita nell'anno precedente la domanda.

La pace contributiva 2024 rappresenta un'opportunità significativa per coloro che necessitano di regolarizzare periodi contributivi e desiderano migliorare la propria prospettiva pensionistica. Comprendere chi ne ha diritto, come funziona e i costi coinvolti è essenziale per prendere decisioni informate e sfruttare appieno questo beneficio previdenziale.

