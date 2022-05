Quali sono i paesi europei con il minor tasso di disoccupazione? E l'Italia come sta messa? Il mercato del lavoro all'interno dell'Unione Europea si sta ancora sviluppando in modo molto eterogeneo. Anche se il tasso di disoccupazione nell'area dell'euro rimane ai minimi storici, rispetto agli ultimi sette anni, ci sono paesi in cui c'è ancora molto da fare per stimolare i mercati del lavoro e per far diminuire la disoccupazione, primo fra tutti l'Italia. Scopriamo i dettagli.

Uno dei paesi in cui c'è più da fare è proprio l'Italia.

Esaminiamo quali sono i paesi con un minor tasso di disoccupazione e quali sono, invece, i paesi messi peggio da questo punto di vista.

La Germania, tra i paesi europei con il minor tasso di disoccupazione

Grazie a un tasso di disoccupazione di circa il 4,1 per cento oggi, è difficile immaginare che la Germania fosse uno dei paesi peggiori da questo punto di vista, negli anni 2000.

La Germania è riuscita a sopravvivere con grande forza e resilienza, ad una severa crisi finanziaria accaduta nel 2008 e grazie alle riforme del mercato del lavoro che sono state introdotte durante il mandato del cancelliere Gerhard Schröder (dal 1998 al 2005), si è ripresa alla grande. Gli effetti positivi di tale riforma, sono evidentia ancora oggi.

"Il vero successo della Germania risiede nel blocco dei salari, che dura da più di 20 anni e ha portato a un consenso tra sindacati, datori di lavoro e stato", aggiunge Gilles Moëc, capo economista di Bank of America Merrill Lynch. Questo approccio ha consentito alle aziende di diventare più competitive sul mercato e ha impedito che venissero proposti salari da fame alle risorse umane.

Questo, d'altra parte, non significa che il mercato del lavoro in Germania sia diventato più flessibile di come fosse prima, in quanto è ancora uno dei mercati del lavoro più rigidi e fortemente regolamentati d'Europa, ma forse il segreto è proprio questo. I licenziamenti, per esempio, in Germania sono estremamente complicati da realizzare.

Questo quadro del mercato del lavoro tedesco, è in netto contrasto con l'iperflessibilità della Gran Bretagna, dove anche i dati sulla disoccupazione sono notevolmente diminuiti dopo la crisi e si sono stabilizzati intorno al 4,8 per cento.

La Germania ha anche introdotto una riduzione degli oneri sociali per i datori di lavoro in modo da favorire le assunzioni e aumentare la resilienza del mercato del lavoro.

Anche l'Irlanda fa parte dei paesi con minore disoccupazione d'Europa!

La disoccupazione è diminuita notevolmente anche in Irlanda, questo, in verità, anche grazie agli aiuti dell'UE che sono fluiti tra il 2010 e il 2013. Il tasso è sceso dal 13,1 per cento nel 2013 all'8,3 per cento dello scorso anno.

L'Irlanda ha puntato sulle agevolazioni fiscali e sulla sua ottima produttività in termini di servizi.

Nel Sud Europa, tra i paesi con il minor tasso di disoccupazione, spicca la Spagna!

Il Sud Europa ha da sempre avuto più problemi inerenti all'occupazione e al lavoro, rispetto al Nord Europa.

Per quanto riguarda i paesi del sud dell'Europa, un cenno speciale va fatto per la Spagna. Qui il tasso di disoccupazione era del 19,7 per cento nel 2016, per il 2017 è stimato al 18 per cento, che è sicuramente alto, ma rispetto al 2013 (26 per cento) rappresenta un miglioramento significativo.

Il motivo del miglioramento sono le riforme introdotte dal governo all'inizio del 2012, che sono risultate impopolari, ma che hanno sortito gli effetti sperati.

È vero che i salari sono stati leggermente tagliati, ma il governo ha allentato le regole sui contratti a tempo indeterminato, invece ha inasprito le condizioni per la risoluzione dei contratti, per renderli meno appetibili.

Di certo bisognerà continuare su questa strada. La Spagna ha fatto un'enorme scommessa sulla competitività rispetto ai costi con il taglio dei salari, ma deve ancora affrontare la sua produttività", specifica Samy Chaar di Lombard Odier.

Italia: 47esima su 50 paesi posti sotto studio proprio sul tasso di disoccupazione!

L'Italia, dove la produttività è crollata completamente, è in forte difficoltà, perché questo crollo non facilita affatto il mondo del lavoro né rende facile il lavoro del governo, che ha attaccato ferocemente l'inflessibilità dei contratti a tempo indeterminato con l'introduzione del Jobs Act nel 2015.

La disoccupazione è leggermente diminuita ma restsa sempre oltre l'11% e tra la lista dei 50 paesi con la minore disoccupazione al mondo, come potete notare cliccando qui, l'Italia è 47esima!!!

Europa dell'Est: minore disoccupazione grazie all'export che fa da forza trainante per il mercato del lavoro

In Europa orientale alcuni paesi hanno ottenuto ottimi risultati.

Gli ultimi dati sulla disoccupazione diffusi dall'Ufficio europeo di statistica (Eurostat) parlano da soli: la Repubblica Ceca è in cima alla lista dei paesi europei, con un tasso di disoccupazione di appena il 3,6 per cento a novembre 2016, rispetto al 7% del 2013.

In Polonia – che è già descritta come la forza trainante dell'Europa dell'Est – il bilancio è simile, come in Ungheria. "Questi sono i paesi in fase di recupero che stanno ricevendo massicci investimenti, soprattutto dall'Unione europea", sottolinea Gilles Moëc. “Le regole del loro mercato del lavoro sono ancora piuttosto rigide. La Repubblica Ceca, ad esempio, è molto più regolamentata della Francia”.

Le economie relativamente piccole dipendono principalmente dalle esportazioni per creare posti di lavoro e finora ci stanno riuscendo alla grande.

La Svizzera al terzo posto tra i paesi europei con la minore disoccupazione

Chi temeva che la disoccupazione in Svizzera sarebbe esplosa a causa del Covid ha dovuto ricredersi. Il tasso di disoccupazione è aumentato solo leggermente ad agosto, dal 3,2% di luglio al 3,3% attuale. In un confronto europeo, la Svizzera sale al terzo posto tra i paesi europei con minore disoccupazione.

Al primo posto c'è la Repubblica Ceca, con un tasso di disoccupazione di solo il 2,9 per cento. Poi viene la Polonia e al terzo posto la Svizzera.

La situazione peggiora, però, se si guardano i dati della disoccupazione giovanile

Se si guardano le percentuali della disoccupazione giovanile, la situazione peggiora anche nei paesi con un totale di disoccupazione accettabile.

La Spagna, per esempio, si ritrova con un tasso di disoccupazione giovanile del 37,1%; l'Italia con un tasso del 29,4%, la Grecia del 30,4%. Ottime le percentuali anche in questo caso per la Repubblica Ceca, con solo il 7,1% di disoccupazione giovanile, la Germania con il 7,5% e i Paesi Bassi con il 7,6%.

Com'è facile notare dalle percentuali, particolarmente colpiti sono i paesi Mediterranei, guidati dalla Spagna, seguita da Grecia e Italia, dove circa un terzo dei giovani è disoccupato.

Situazione attuale della disoccupazione in Italia, secondo l'Istat

Secondo l’ultima rilevazione dell’Istat, il numero di occupati in Italia a marzo 2022 ha superato 81 mila unità. Il tasso di occupazione è salito al 59,9% (+0,3 punti) e gli occupati sono tornati sopra i 23 milioni a 23.040.000. Rispetto a febbraio ci sono 103mila dipendenti lavoratori permanenti in più.

Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-2,3%, pari a -48mila unità rispetto a febbraio) si osserva per le donne e nelle classi d'età centrali.

Il tasso di disoccupazione a marzo scende all'8,3% con un calo di 0,2 punti su febbraio e di 1,8 punti su marzo 2021.

Il tasso di disoccupazione per le donne scende dello 0,6%, mentre per gli uomini sale dello 0,1%. I disoccupati uomini a marzo erano 1.089.000, 15mila in più su febbraio e 209mila in meno su marzo 2021.

Si spera davvero che questi trend positivi continuino così, anche se le attività che chiudono ogni giorno, purtroppo, non fanno ben sperare.