Pagamenti INPS arriva tutto questa settimana! Settimana importantissima, questa, per i pagamenti dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale INPS. Senza perdere tempo, andiamo subito a vedere tutte le prestazioni in arrivo nei prossimi giorni.

Pagamenti INPS arriva tutto questa settimana!

Settimana importantissima, questa, per i pagamenti dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale INPS. Senza perdere tempo, andiamo subito a vedere tutte le prestazioni in arrivo nei prossimi giorni.

Prima ecco un video dal canale YouTube di Mr Lul Lepaghediale

Pagamenti INPS, la Naspi è in ritardo! Ecco quando arriva

Partiamo subito dalle maxi prestazioni, quelle più richieste all’INPS da cittadini e famiglie e, nello specifico, andiamo a vedere le ultime date di accredito del mese della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

La Naspi, infatti, verrà versata proprio in questa settimana. Le ricariche sono partite con la data di martedì 19 ma le abbiamo avute anche per mercoledì, giovedì e venerdì. Le ritardatarie arriveranno da lunedì in poi

La Naspi solitamente viene pagata nella prima parte del mese dall’INPS ma, come è successo anche nel mese di marzo 2022, alcuni accrediti sono arrivati con un po’ di ritardo rispetto alle data standard di pagamento.

Gli accrediti del mese di aprile sono partiti lo scorso 7 aprile e sono continuati nelle giornate successive. Non hai ricevuto la Naspi? Vuoi controllare quando arriverà il pagamento INPS?

La risposta alla domanda è molto semplice: occorre controllare il vostro fascicolò previdenziale online con una delle tre identità digitali che avrete a disposizione tra:

CIE, la Carta di Identità Elettronica;

CNS, la Carta Nazionale dei Servizi;

SPID, il Sistema Pubblico di Identità digitale.

Bonus Irpef 2022, quando arrivano i 100€ in busta paga?

Anche qui abbiamo buone notizie, poiché INPS ha deciso di erogare questo bonus con un larghissimo anticipo rispetto al solito.

Tendenzialmente, infatti, il Bonus Irpef, l’ex bonus Renzi, viene erogato nella seconda parte del mese, al termine dei pagamenti della Naspi.

Ma nel mese di aprile l’istituto per la previdenza sociale ha fatto una sorpresa ai lavoratori e ai percettori di NASpI, pagando il Bonus Irpef da 100€ a partire dal mercoledì 13 aprile 2022, per poi continuare il 14 e il 15.

Come per la Naspi, le prestazioni “ritardatarie” arriveranno in questa settimana, l’ultima del mese. Potrete controllare la situazione degli accrediti direttamente sul vostro fascicolo previdenziale online.

Ricordiamo che il bonus Renzi 2022 ha subito un’imporrante rivoluzione: se fino al 2020 si è parlato di Bonus Renzi da 80€ al mese, dal 2020 a fine 2021 questo è stato incrementato di 20€ mensili. Ma quale cambiamento ha portato la nuova Legge di Bilancio 2022?

La legge del 30 dicembre 2021 non ha apportato cambiamenti per quel che concerne gli importi pagati dall’INPS, ma ha stabilito che, se prima lo percepivano tutti coloro che avevano redditi fino a 28 mila euro, ora, nel 2022 lo percepiscono solo coloro che hanno redditi fino a 15 mila euro.

In realtà possono continuare a percepire l’ex bonus Renzi 2022 tutti coloro che a seguito della nuova riforma dell’Irpef approvata per il 2022 sono stati penalizzati. L’importo è erogato non supera i 1.200€ l’anno.

INPS, arriva il Reddito di Cittadinanza di fine mese! Ecco le date

Passiamo all’altro pagamento tanto atteso: il Reddito di Cittadinanza di fine mese! Quando arriverà? Semplice, questo mese, non cadendo il 27 – data canonica in cui viene effettuato l’accredito da parte dell’INPS – durante il fine settimana, il RdC arriverà puntualissimo: mercoledì 27 aprile 2022.

Ricordiamo che lo scorso 15 aprile 2022 sono stati effettuati gli accrediti di RdC per tutti coloro che hanno inoltrato la prima richiesta in assoluto, che hanno fatto la richiesta all’INPS del rinnovo della prestazione e che attendevano qualche pagamento arretrato.

In particolare, lo scorso 6 aprile 2022, INPS ha pubblicato un Comunicato Stampa in cui si spiega che molti accrediti di Reddito di Cittadinanza sono ancora sospesi per la mancata consegna dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l’ISEE:

“L’Inps informa che sono ancora sospese le rate di reddito e pensione di cittadinanza per i beneficiari che non sono in possesso di un ISEE valido per l’anno 2022. Il pagamento del beneficio riprenderà, quindi, solo a seguito della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).”

L’ISEE è un documento importantissimo, sia ai fini del pagamento, poiché mediante questo viene stabilito l’importo da erogare ad ogni percettore o alla famiglia richiedente, sia come requisito indispensabile. Ogni percettore, infatti, deve avere ISEE massimo di 9.360 € per poter percepire il RdC.

Tutte le informazioni riguardanti la misura le potrete trovare in questo link.

Pagamenti INPS, arriva la ricarica INPS dell’Assegno Unico e Universale

Settimana cruciale anche per i versamenti INPS dell’Assegno Unico, sia su domanda che automatico (per i percettori di RdC). Gli accrediti dell’Assegno Unico su domanda stanno continuando ad arrivare anche in questi giorni e continueranno anche durante la prossima settimana.

Ricordiamo che la prima ricarica, quella di competenza aprile, verrà pagata in questi giorni, ad alcuni è già arrivata, mentre la ricarica di competenza marzo 2022 è stata versata, per chi avesse presentato la domanda all’INPS dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, dal 15 al 21 marzo 2022.

Ricordiamo, infine, che per ricevere la prestazione dell’Assegno Unico e Universale compresa di arretrati occorre inviare la domanda all’INPS entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Discorso differente per coloro che attendono l’accredito di Assegno Unico e Universale sul RdC. Per costoro, infatti, INPS ha fatto un po’ di ritardo, oltre che un po’ di pasticci. L’istituto ha dichiarato che da metà aprile sarebbero partiti gli accrediti di Assegno Unico sul RdC ma in realtà si sono fatti attendere un po’ di più.

È possibile che, a chi non è stato accreditato l’Assegno Universale per i figli in questi giorni, arrivi con la data del 27 aprile.

A metà aprile, invece, sono stati sbloccati alcuni pagamenti arretrati di Assegno Temporaneo per figli minori.

INPS pagamenti in arrivo delle pensioni di maggio 2022 in posta e in banca

Niente anticipo per le pensioni di maggio 2022 che arriveranno il primo giorno bancabile del mese di competenza, il 2 maggio 2022, per tutti coloro che hanno un conto corrente, conto Postepay o libretto postale.

Per coloro che invece dovranno recarsi presso gli uffici di Poste Italiane a ritirare la pensione INPS, verrà apposto fuori da ciascun ufficio postale un calendario di erogazione che a maggio andrà dal 2 al 6 maggio.

L’obiettivo è non abbassare la guardia e proteggere ancora i cittadini da un eventuale rischio di contagio da Covid-19. Alle Poste, infatti, potrebbero formarsi code e assembramenti pericolosi per la salute dei cittadini.

Ripetiamo ancora una volta che le pensioni pagate da INPS e distribuite da poste italiane verranno pagate in giornate differenti a seconda dell’ufficio postale di riferimento. Il calendario, in ogni caso, potrebbe essere il seguente:

2 maggio 2022 A-C

3 maggio 2022 D-G

4 maggio 2022 H-L

5 maggio 2022 O-R

6 maggio 2022 S-Z

Ecco, infatti, quanto è stato comunicato da Poste Italiane riguardo alle pensioni pagate da INPS e distribuite fisicamente presso i loro uffici:

A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello Stato di emergenza per il Covid-19, Poste Italiane comunica che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni.

Per avere maggiori informazioni riguardo i pagamenti delle pensioni vi consigliamo di chiedere direttamente al vostro ufficio postale di riferimento.