In questa breve guida andremo a vedere le date di accredito di tutti i pagamenti INPS della settimana, la penultima del mese di agosto 2022. Fino ad ora sono arrivati molti, moltissimi accrediti delle misure, dalle pensioni alle indennità di 200 euro, oltre che Naspi e Bonus Irpef. Andiamo, ora, a scoprire tutte le prestazioni in arrivo.

In questa breve guida andremo a vedere le date di accredito di tutti i pagamenti INPS della settimana, la penultima del mese di agosto 2022. Fino ad ora sono arrivati molti, moltissimi accrediti delle misure, dalle pensioni alle indennità di 200 euro, oltre che Naspi e Bonus Irpef. Andiamo, ora, a scoprire tutte le prestazioni in arrivo.

Pagamenti INPS: arriva l’indennità lavoratori domestici

Partiamo subito dicendo che proprio oggi 23 agosto 2022 continueranno ad essere accreditate le indennità per i lavoratori domestici del valore di 200 euro. Stiamo parlando del sostegno una tantum introdotto dal decreto-aiuti uno dello scorso 17 maggio 2022 e che ha iniziato ad essere versato proprio alla fine del mese di luglio 2022.

I pagamenti INPS dell’indennità di 200 euro sono partiti il 18 agosto 2022 e stanno continuando ad arrivare proprio in questi giorni. Ricordiamo che il termine ultimo per presentare domanda è il 30 settembre e che potrete richiederlo:

sul sito INPS selezionando la prestazione “indennità 200 euro” e successivamente la vostra categoria lavorativa;





al contact center integrato allo 06.164.164 da cellulare (a pagamento) o all’803.164 da fisso (gratis);





in alternativa potrete farvi aiutare da CAF – Centri di Assistenza Fiscale o Patronati.

I pagamenti INPS dell’indennità per lavoratori domestici saranno visibili sui vostri fascicoli previdenziali una volta accolta la domanda. Il sostegno di 200 euro potrà essere percepito una sola volta e il soggetto richiedente dovrà avere un reddito massimo di 35 mila euro.

Naspi: continuano i pagamenti INPS dell’Indennità di Disoccupazione

Proseguiamo la nostra rubrica sui Pagamenti INPS della penultima settimana di agosto con la Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego. Sappiamo che le ricariche di questa misura iniziano ad essere effettuate proprio da inizio mese, infatti, abbiamo avuto accrediti nelle date dell’8 e del 9 agosto.

Anche l’indennità di disoccupazione verrà accreditata nella data di oggi, martedì 23 agosto. Ricordiamo che i pagamenti INPS della misura vengono effettuati per flussi e che potrete osservare il versamento sul vostro fascicolo previdenziale online.

Insieme alla Naspi arriverà anche il Bonus Irpef 100 euro, che non è altro che l’ex bonus Renzi introdotto con la Legge di Stabilità, del valore di 80 euro, incrementato nel 2020 in via sperimentale e poi reso strutturale con la Legge di Bilancio 2021.

Ricordiamo che dal 2022 il tetto massimo di reddito per percepire il Bonus Irpef 100 euro è stato abbassato da 28 mila euro a 15 mila euro.

Leggi anche: Aumenta la busta paga di questi lavoratori fino al 31/12 per il taglio cuneo fiscale 2022

Pagamenti INPS: ecco quando arriva il RdC con il Bonus 200 euro

Passiamo, ora, all’accredito della prestazione targata Movimento Cinquestelle: il Reddito di Cittadinanza. I pagamenti INPS del Reddito di Cittadinanza di metà mese dovevano essere effettuati con un leggero anticipo al venerdì 12 agosto 2022, anche se sono arrivati poi in ritardo lo scorso lunedì 16 agosto 2022.

Ricordiamo che i Pagamenti INPS del RdC del 16 agosto interessavano unicamente:

primi percettori

cittadini che hanno chiesto il rinnovo dopo 18 o 26 mensilità di percezione

persone che attendevano gli arretrati della misura

Quando arriverà il Reddito di Cittadinanza ordinario? Non abbiamo la certezza matematica, ma è molto probabile che INPS e Poste Italiane provvedano ad elargire il sussidio di contrasto alla povertà con un leggero anticipo nella data di venerdì 26 agosto 2022.

Attenzione, però, perché non si escludono eventuali ritardi che facciano scalare i pagamenti al lunedì 29 agosto. Qualora il RdC dovesse essere versato con un leggero anticipo le ricariche dell’Assegno Unico su integrazione dovrebbero arrivare già a partire dal 27 agosto, in alternativa, arriveranno il 29 o il 30 agosto 2022.

Ricordiamo che con la ricarica RdC di fine mese arriveranno anche i Pagamenti INPS del bonus 200 euro. Ricordiamo che alcuni accrediti sono partiti il 29 luglio 2022, per poi arrivare il 30 e il 31 luglio. INPS continuerà ad effettuare le ricariche dell’Indennità una tantum contro il caro vita anche a fine agosto.

Bonus 200 euro quando arrivano i pagamenti INPS per gli altri percettori

Ricordiamo che i pagamenti INPS del bonus 200 euro sono già stati effettuati per quel che concerne:

i pensionati che l’hanno ricevuto all’inizio del mese di luglio o all’inizio del mese di agosto;

i percettori di RdC che hanno ricevuto le ricariche a fine luglio;

i lavoratori domestici che hanno richiesto il sostegno all’INPS a fine giugno o a inizio luglio.

I pagamenti INPS dell’indennità una tantum di 200 euro per le indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola) e per le ex indennità Covid 2021, invece, arriveranno a partire dal mese di ottobre.

Con il decreto-legge aiuti bis è stato introdotto un nuovo bonus 200 euro, che però non verrà erogato alla stessa platea di beneficiari della prima indennità, ma che riguarderà unicamente i cittadini esclusi.

Leggi anche: Ecco come puoi richiedere subito l’indennità INPS di 1.000 euro. Solo per pochi lavoratori