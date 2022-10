In questa breve guida andremo a scoprire tutti i prossimi Pagamenti INPS in arrivo nei prossimi giorni. Date di accredito della Naspi e del Bonus 200 euro ad integrazione, ma anche Bonus Irpef 100 euro e ultime novità sul Reddito di Cittadinanza. Andiamo subito a scoprire insieme quali sono le date da segnare sul calendario.

Pagamenti INPS, ecco quando arriva la Naspi

Continuano gli accrediti dell’indennità di disoccupazione Naspi. I pagamenti INPS della prestazione sono partiti proprio durante la scorsa settimana e continueranno ad arrivare anche in questi giorni. Date di accredito anche per lunedì 17 e per le giornate seguenti.

Ricordiamo, infatti, che l’istituto previdenziale provvede ad effettuare gli accrediti per flussi, pertanto, non arrivano a tutti i beneficiari nella stessa data, ma varia in base alla data di presentazione della domanda e della residenza del cittadino.

Insomma, potrete controllare voi stessi la data di accredito della Naspi, effettuando l’accesso sul vostro fascicolo previdenziale My INPS attraverso

Carta di Identità Elettronica

Sistema Pubblico di Identità Digitale

Carta Nazionale dei Servizi

Una volta entrati nel portale, potrete entrare nell’area dedicata ai pagamenti e prendere visione della data di accredito.

Pagamenti INPS, ecco quando arriva il bonus 200 euro sulla Naspi

Continuiamo con la nostra lista dei pagamenti INPS in arrivo parlando del bonus 200 euro ad integrazione dell’indennità di disoccupazione. Ricordiamo che i disoccupati che percepiscono la Naspi, insieme ai percettori di Dis-Coll e disoccupazione agricola, appartenevano alla seconda fase dei pagamenti INPS dell’indennità una tantum di 200 euro, quella che sarebbe dovuta partire a ottobre.

Eccoci qua, dunque, con le ricariche che, secondo quanto stabilito dell’istituto, sono partite lo scorso 15 ottobre e che continueranno ad arrivare fino al 20. Anche in questo caso, il pagamento si potrà visualizzare direttamente sull’area personale del cittadino in My INPS.

Ricordiamo che il bonus 200 euro spetta a coloro che non hanno beneficiato del sostegno economico nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Bonus Irpef 100 euro

Proseguiamo con il calendario dei Pagamenti INPS parlando del bonus Irpef 100 euro, chiamato anche ex Bonus Renzi. Si tratta del trattamento integrativo di 100 euro al mese che viene corrisposto ai lavoratori dipendenti in busta paga e ai percettori di Naspi ad integrazione.

Gli accrediti partiranno proprio domani 17 ottobre 2022, ma proseguiranno anche nella giornata di martedì e mercoledì. Il procedimento per verificare l’accredito è sempre il medesimo: sul fascicolo previdenziale.

Ricordiamo che il bonus Irpef 100 euro è stato introdotto con la Legge di Stabilità, sotto il Governo Renzi e agli esordi aveva un valore di 80 euro. L’importo è stato incrementato in piena pandemia, nell’estate del 2020 ed è stato innalzato a 100 euro.

Tale aumento è stato, poi, riconfermato con la Legge di Bilancio 2021. Con la Legge di Bilancio 2022, invece, è stato diminuito il tetto reddituale che consente di percepirlo: prima era fissato a 28 mila euro, mentre ora è sceso a 15 mila euro.

Reddito di Cittadinanza

I pagamenti INPS del reddito di cittadinanza sono partiti lo scorso venerdì 14 ottobre 2022, con un giorno di anticipo rispetto al solito, poiché la giornata canonica di accredito cadeva di sabato. Chi ha percepito la ricarica speciale? I seguenti percettori:

primi percettori che hanno richiesto il RdC uno o due mesi fa;

beneficiari che hanno percepito la diciottesima ricarica ad agosto e hanno chiesto il rinnovo a settembre;

cittadini che attendevano arretrati della misura.

Insieme alle ricariche di reddito di cittadinanza sono arrivate, sempre nella settimana dal 10 al 14 ottobre, gli accrediti dell’assegno unico per figli a carico da zero a ventuno anni, per chi attendeva gli arretrati della misura.

Alcuni percettori RdC attendono ancora i pagamenti INPS del bonus 200 euro. Ancora non si sa se l’istituto sbloccherà i pagamenti in questa settimana, magari già a partire da lunedì, oppure se occorrerà attendere la fine del mese.

Pagamenti INPS Reddito di Cittadinanza ordinario

Per il reddito di cittadinanza ordinario occorrerà attendere ancora un po’, poiché gli accrediti arriveranno puntualissimi nella data di giovedì 27 ottobre 2022. In questo caso, però, i pagamenti riguarderanno unicamente le ricariche dalla seconda alla diciottesima, quelle denominate “ordinarie”.

Ricordiamo brevemente che gli importi del reddito di cittadinanza delle seguenti ricariche dovranno essere spesi obbligatoriamente entro il 30 novembre, pena la decurtazione dell’importo fino al 20% del totale:

ricarica ordinaria

prima ricarica in assoluto

prima ricarica dopo il rinnovo

Il limite della spesa entro la fine del mese successivo non si applica agli arretrati. Infine, a fine mese arriveranno anche le ricariche dell’assegno universale su RdC relative al mese precedente.

