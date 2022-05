Maggio è giunto al termine e, come ogni fine mese, vi proponiamo una rubrica dei pagamenti Inps del mese, in questo caso del prossimo mese di giugno 2022. Tante le prestazioni in arrivo, come il reddito e la Pensione di Cittadinanza, la Naspi, il Bonus Irpef 100 € e le pensioni.

Maggio è giunto al termine e, come ogni fine mese, vi proponiamo una rubrica dei pagamenti Inps del mese, in questo caso del prossimo mese di giugno 2022. Tante le prestazioni in arrivo. In particolare, in questo articolo andremo ad osservare nel dettaglio quando verranno pagate:

le pensioni di giugno





il Reddito di Cittadinanza





la Pensione di Cittadinanza





la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego





il Bonus Irpef 100€

Inoltre, andremo a scoprire gli ultimi aggiornamenti sul nuovo sussidio economico ideato dal Governo Draghi per aiutare pensionati, lavoratori, disoccupati e percettori di Naspi e RdC. Pronti? Iniziamo!

Pagamenti Inps giugno 2022, quando arrivano le pensioni?

Ormai è da aprile che le pensioni vengono pagate, non più l’ultima settimana del mese precedente a quello di competenza, ma lo stesso mese di competenza, durante la prima settimana.

Questo cambiamento è avvenuto con la pubblicazione del decreto-legge del 24 marzo 2022, che ha stabilito il termine dello Stato di Emergenza.

Insomma, le pensioni di giugno verranno pagate il 1° giugno 2022, il prossimo mercoledì per tutti coloro che percepiscono il trattamento pensionistico sui conti correnti e per coloro che riescono a ritirare l’importo presso sportelli ATM.

Per coloro che, invece, dovranno ritirare le pensioni nei diversi uffici postali, le date variano poiché dovrà essere rispettato un ordine alfabetico per cognome degli intestatari dei trattamenti, come accadeva nel periodo della pandemia.

Non c’è un ordine preciso da rispettare, o meglio, sappiamo che le pensioni verranno pagate il 1° giugno, mercoledì, e poi continueranno ad essere erogate venerdì 3. Il 2 giugno, infatti, è festa nazionale.

Per sapere quando dovrete ritirare la vostra pensione, in base al vostro cognome, vi basterà osservare il calendario che Poste avrà apposto nella porta di ingresso di ciascun ufficio postale. Ricordiamo che gli ordini variano da ufficio a ufficio.

Ecco quando arrivano le ricariche del Reddito di Cittadinanza

Passiamo al secondo dei pagamenti Inps di giugno 2022: la misura del Reddito di Cittadinanza, la più criticata in assoluto tra le diverse prestazioni Inps.

A giugno, fortunatamente, non ci saranno né anticipi né ritardi delle erogazioni della prestazione a Cinque Stelle.

Il 15 cadrà di mercoledì e il 27 di lunedì. Per questo motivo, Inps provvederà a inviare i pagamenti con estrema puntualità. Le lavorazioni della misura partiranno il 13, per la ricarica di metà mese, e il 34 o 24 per quella di fine mese.

Ricordiamo brevemente che la ricarica di metà mese è destinata unicamente a:

primi percettori della misura, coloro che hanno inoltrato la richiesta all’Istituto per la Previdenza Sociale nel mese di maggio;





coloro che hanno chiesto il rinnovo a maggio, dopo aver percepito il RdC fino ad aprile (18 mesi) e aver atteso un mese di “stop” (maggio);





coloro che attendono arretrati della misura, per qualche problema burocratico, come la mancata consegna dell’Isee 2022.

La ricarica di fine mese, invece, è riservata ai percettori ordinari della misura, tutti gli esclusi dalle tre casistiche sopraelencate.

Pensione di Cittadinanza, ecco quando arriva la prestazione Inps

La Pensione di Cittadinanza è un sussidio rivolto alle persone con più di 67 anni, introdotto nel 2019. Si tratta di una misura in contrasto alla povertà per le sole persone anziane. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale:

Il beneficio (Reddito di Cittadinanza) assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

A differenza del RdC non deve essere rinnovata, ma si rinnova in automatico. Proprio per questo motivo, la prestazione viene pagata dall’Inps sempre il 27 del mese di competenza.

Pagamenti Inps di giugno 2022: la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

Tra i pagamenti Inps di giugno vediamo anche la Naspi. Nonostante l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale stia continuando a pagare le ultime disposizioni di maggio di Naspi e Dis-Coll, si sente già il sapore delle prestazioni di giugno.

Le lavorazioni delle prestazioni di giugno inizieranno al termine di questa settimana e i primi accrediti del mese inizieranno ad arrivare da lunedì 6 giugno e proseguiranno nelle giornate successive.

Ricordiamo che Inps, in questi giorni, sta continuando ad erogare le prestazioni di coda del mese di maggio. Per controllare le disposizioni, dopo che Inps effettuerà le lavorazioni, vi basterà entrare nel vostro fascicolo previdenziale online del cittadino, mediante le identità digitali:

CIE, Carta di Identità Elettronica

CNS, Carta Nazionale dei Servizi

SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale

Bonus Irpef 100 €, ecco quando arriva la ricarica di giugno

Passiamo, ora, al bonus Irpef da 100 €, il sostegno economico conosciuto anche come Ex Bonus Renzi, che all’epoca della sua introduzione aveva un valore di 80 €, ma che dal 2020 per la seconda metà dell’anno e, successivamente, con la Legge di Bilancio 2021, ha avuto un incremento dell’importo di 20 €, arrivando a 100 €.

Questo Bonus viene solitamente pagato nella seconda metà del mese, subito dopo le erogazioni della Naspi. Ormai, però, è da un po’ di mesi che Inps allunga i tempi di erogazione dell’Indennità di Disoccupazione, che sta continuando ad essere erogata anche ora, a fine mese.

Le ricariche, però, inizieranno ad essere effettuate a partire dal 15 e, anche in questo caso, potrete osservare gli accrediti sul vostro fascicolo online Inps.

Ricordiamo che da quest’anno, con la Legge di Bilancio 2022, sono stati cambiati i requisiti per il bonus Irpef 100 €: la soglia del reddito, infatti, è stata abbassata da 28 mila euro a 15 mila euro. Insomma, chi avrà reddito sopra i 15 mila euro non potrà più avere il bonus.

Inps, però, potrà continuare a pagare il sostegno solo a coloro che sono stati penalizzati dalla nuova riforma dell’Irpef.

Integrazione RdC con Assegno Unico, quando arrivano i pagamenti Inps

Per la ricarica dell’integrazione dell’Assegno per i figli a carico da 0 a 21 anni, le famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza non hanno ancora ricevuto la ricarica di aprile, che però verrà pagata dall’Inps in quest’ultima settimana del mese.

Per coloro che, invece, dovevano provvedere alla compilazione del Modello RdC com/AU è arrivata la comunicazione della pubblicazione da parte dello stesso istituto, del modello (dopo un mese).

Insomma, per ricevere l’integrazione dovrete compilare il modello online entro la fine del mese di giugno. Vi consigliamo, per non cadere in errore di farvi aiutare con la pubblicazione da un Centro di Assistenza Fiscale o da un patronato.

Bonus 200 € per RdC, pensionati e Naspi

Ricordiamo, infine, che non dal mese di giugno, ma dal mese di luglio 2022, Inps pagherà il sostegno economico del valore di 200 euro istituito dall’Esecutivo Draghi a:

percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza, con la ricarica di metà o fine mese. Attenzione, però, perché i pagamenti arriveranno solo se nel nucleo interessato non siano presenti altri soggetti che hanno diritto all’indennità;





pensionati, direttamente sull’importo della pensione solo con redditi sotti i 35 mila euro;





disoccupati che percepiscono Naspi e Dis-Coll che percepiranno le indennità di disoccupazione nel mese di giugno 2022.





Infine, sappiamo che l’Istituto provvederà ad erogare il sostegno da 200 € a tutti coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola in riferimento all’anno 2021.

Per avere altre info su questo aiuto economico, vi consiglio la lettura di questo articolo.