Eccoci di nuovo con il nostro solito appuntamento settimanale dei pagamenti INPS. In questa rubrica andremo a vedere quali sono le date di accredito delle prestazioni più attese dagli italiani: il Reddito di Cittadinanza, RdC, la Nuova Assicurazione per l’Impiego Naspi e il Bonus Irpef 100€. Siete pronti? Andiamo a scoprire insieme le date.

Pagamenti INPS 13-20 giugno: Naspi, RdC e Bonus Irpef 100€

Pagamenti Inps: ecco le date di accredito della Naspi

Iniziamo con le indennità di disoccupazione. Le lavorazioni per la nuova assicurazione sociale per l’impiego sono partite la scorsa settimana. Tutte le volte che l’istituto nazionale per la previdenza Sociale effettua le lavorazioni compaiono le date di accredito sui fascicoli previdenziali online.

In particolare, le lavorazioni sono partite a metà della scorsa settimana, dunque, i pagamenti Inps della nuova assicurazione sociale per l’impiego, oltre che per la DIs-Coll, sono iniziati ad arrivare lo scorso giovedì 9 giugno e il venerdì 10 giugno.

I versamenti continueranno anche questa settimana, partendo da domani, lunedì 13 giugno 2022 e proseguendo nelle giornate successive.

Ricordiamo che i pagamenti Inps vengono effettuati arrivano a flussi che variano a seconda della città e della provincia del percettore, oltre che dalla data in cui è stata presentata la domanda.

Pagamenti Inps, ecco chi può richiedere la Naspi

La nuova assicurazione sociale per l'impiego è una prestazione che ha preso piede nel 2015 e che si rivolge a tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato e che hanno perso l'occupazione in maniera involontaria.

Nello specifico, ci riferiamo a:

personale artistico con lavoro subordinato

soci lavoratori di cooperative con un contratto di lavoro subordinato con le stesse cooperative

apprendisti

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

Inoltre, proprio dall’anno corrente, la prestazione economica mensile Naspi, può essere anche percepita da tutti gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Pagamenti Inps: la Naspi arriva con il taglio del 3%!

Ricordiamo che da gennaio 2022 è stato ripristinato il décalage del 3% sull’importo della nuova assicurazione sociale per l’impiego, che era stato bloccato nel 2021 per aiutare i percettori della Naspi a non perdere denaro e a fronteggiare la crisi economica portata dalla pandemia di Covid-19.

Ricordiamo che questo taglio del 3% viene applicato mensilmente sui pagamenti Inps Naspi è progressivo. Si legge su Money.it:

“Questo significa che nel primo mese in cui si applica il taglio dall’importo originario della NASpI viene tolto un 3%; nel mese successivo, invece, il 3% si applica sull’importo già ricalcolato. Di conseguenza, ogni mese l’importo del taglio sarà sempre più basso, in quanto la percentuale stessa si applica su un importo inferiore rispetto a quello originario.”

Andiamo, ora, a vedere gli altri pagamenti Inps in arrivo.

Pagamenti Inps di metà giugno: il Reddito di Cittadinanza arriverà puntuale! Quando?

Passiamo, ora, alla prestazione a cinquestelle: il Reddito di Cittadinanza. Questo mese la prestazione pagata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale arriverà con assoluta puntualità! Quando? Semplice: il 15 del mese.

Il prossimo mercoledì 15 giugno, infatti, arriveranno gli accrediti di metà mese che, come sappiamo, si rivolgono solamente ad alcuni percettori della misura. Chi?

Innanzitutto, i primi percettori : coloro che hanno richiesto la misura a maggio. Inps, dopo aver valutato il rispetto di tutti i requisiti da parte dei richiedenti, provvede a pagare la prima delle 18 rate di RdC proprio il 15 del mese. In questo caso ci riferiamo alle prestazioni richieste a maggio.





: coloro che hanno richiesto la misura a maggio. Inps, dopo aver valutato il rispetto di tutti i requisiti da parte dei richiedenti, provvede a pagare la prima delle 18 rate di RdC proprio il 15 del mese. In questo caso ci riferiamo alle prestazioni richieste a maggio. Passiamo, poi, ai percettori che hanno richiesto il rinnovo dopo aver beneficiato del Reddito di Cittadinanza per 18 mesi consecutivi.

“Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Pertanto - se permangono le condizioni di bisogno - a partire dal mese successivo a quello della scadenza è possibile presentare una nuova domanda. Verificato il rispetto dei requisiti di legge, dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio sarà accreditato per ulteriori 18 mesi.”

Ovviamente, il rinnovo del RdC può essere richiesto da tutti i percettori che continuano ad essere in possesso di tutti i requisiti necessari: cittadinanza, finanziari, immobiliari, reddituali. Per vedere nel dettaglio di quali requisiti stiamo parlando, vi consigliamo la lettura di questo articolo.

Infine, il RdC di metà mese arriva a chi attende degli arretrati della prestazione.

Come richiedere il reddito di cittadinanza all’Inps?

Volete richiedere il sostegno anti povertà bandiera del Movimento Cinquestelle e non sapete come fare? Ecco a voi la risposta.

Potrete richiedere il sussidio economico mensile RdC direttamente con lo SPID – Sistema Pubblico di identità Digitale. Attraverso questa identità digitale potrete accedere con le credenziali del vostro gestore e richiedere il reddito di cittadinanza direttamente online;





– Sistema Pubblico di identità Digitale. Attraverso questa identità digitale potrete accedere con le credenziali del vostro gestore e richiedere il reddito di cittadinanza direttamente online; potrete richiedere la prestazione presentando anche direttamente la domanda presso un ufficio di Poste Italiane, oppure presso un Centro di Assistenza Fiscale.

In queste due ultime ipotesi potrete chiedere il RdC per ottenere i pagamenti Inps compilando il modulo che troverete a questo link.

Pagamenti Inps, quando arriva il Bonus 100€ per lavoratori e percettori di Naspi?

Arriviamo agli ultimi accrediti della settimana: il Bonus 100€ per lavoratori e percettori di naspi. Si tratta dell’Ex Bonus Renzi, chiamato anche Bonus Irpef.

Si tratta di un sostegno economico del valore di 100€ che viene pagato mensilmente in busta paga o ad integrazione con la nuova assicurazione sociale per l’impiego.

Il bonus Irpef 100€ arriverà, come di consueto, nella seconda parte del mese. Gli accrediti partiranno da metà settimana e continueranno fino alla fine del mese.

Come fare per controllare lo stato dei pagamenti Inps? Semplice: vi basterà effettuare l’accesso sul vostro fascicolo previdenziale del cittadino, accedendo con: la CIE, la CNS o lo SPID.

Le tre che vi abbiamo appena nominato sono tre identità digitali, che sono state approvate dal governo per accedere ai servizi online governativi, come quelli relativi alla Pubblica Amministrazione.

Le novità sui pagamenti Inps del Bonus Irpef 2022

Dal 2022 il Bonus Irpef ha subito una vera e propria rivoluzione a seguito del nuovo sistema di calcolo delle aliquote Irpef e della nuova riforma.

Se, infatti, fino al 2021 il bonus veniva erogato dall’istituto nazionale per la previdenza sociale a tutti i percettori con redditi fino ai 28 mila euro, con la Legge di Bilancio 2022, i redditi di riferimento sono stati abbassati drasticamente.

Si pensi che dal 2021 al 2022 abbiamo avuto - 13.000€. Pertanto, potranno continuare a ricevere il sostegno economico, taglio del cuneo fiscale, tutti i cittadini con redditi fino a 15.000 euro.

Inoltre, potranno continuare a ricevere il sostegno tutti i cittadini che hanno subito delle penalizzazioni a seguito dell’approvazione della nuova riforma Irpef.

Concludiamo la guida ricordando che Inps, a parte che per il RdC di metà e di fine mese, non segue delle date di pagamento prefissate. I pagamenti Inps, infatti, procedono sempre per flussi, che potrete controllare sui vostri fascicoli previdenziali online.