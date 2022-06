Eccoci con una nuova rubrica mensile dei Pagamenti INPS. Questa volta ci riferiamo al mese di luglio, un mese ricchissimo di ricariche tra Naspi, Pensioni, RdC e molto altro ancora. Siete pronti? Partiamo

Pagamenti INPS luglio 2022: arrivano le pensioni! Le date

Inizieranno ad arrivare, proprio con la data di domani 1° luglio 2022, le pensioni per tutti quei pensionati che ricevono l’accredito su Conto Corrente, sul Conto Banco Posta, che hanno una Postepay Evolution o che sono titolari di Libretto di Risparmio.

Venerdì 1° luglio, inoltre, le pensioni potranno essere prelevate dagli 8 mila ATM presenti sul territorio da tutti i titolari di Carta Postamat o di Carta Libretto, oltre che dai possessori di Postepay Evolution.

Per chi dovrà ritirare la propria pensione in posta, invece, occorrerà visionare i cartelli affissi al di fuori degli uffici postali, che conterranno il calendario dei pagamenti. Nonostante lo stato di emergenza sia cessato definitivamente, Poste Italiane e INPS continuano a versare le pensioni in giornate differenti, per evitare che si creino assembramenti fuori dagli stessi uffici postali e si favorisca la circolazione del virus.

Per controllare quando Poste Italiane vi pagherà la pensione potrete prendere visione del cartello al di fuori del vostro ufficio postale di riferimento, oppure chiamare il numero verde 800 00 33 chiedendo informazioni.

Ricordiamo che a luglio arriverà anche la quattordicesima mensilità per tutti i pensionati in difficoltà economica. Per sapere a chi arriverà la quattordicesima vi consigliamo di leggere questo articolo, con i calcoli e gli importi.

Pagamenti INPS di luglio, la nuova assicurazione sociale per l’impiego dalla prossima settimana

Dalla prossima settimana inizieranno le lavorazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. I primi versamenti inizieranno intorno al 6-7 luglio e proseguiranno per tutto il mese. La data della ricarica varia a seconda della data di presentazione della domanda e della prestazione stessa, oltre che dal comune e dalla città di residenza.

Per controllare quando vi sarà accreditata la Naspi occorrerà effettuare l’accesso sul fascicolo previdenziale online del cittadino, attraverso le credenziali digitali:

SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale

CIE: Carta di Identità Elettronica

CNS: Carta Nazionale dei Servizi.

Ricordiamo che per quest’anno ci sono due importanti novità in materia di NASpi:

innanzitutto, la prestazione dal 1° gennaio 2022 ha riattivato il meccanismo progressivo del décalage del 3%;





inoltre, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

I Pagamenti INPS di luglio 2022 della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego partiranno dal 7 luglio e proseguiranno per tutto il mese.

Pagamenti INPS del mese di luglio, quando arrivano le due ricariche di RdC di metà e fine mese?

La prima ricarica di Reddito di Cittadinanza, quella di metà mese riservata a primi percettori, rinnovi e a coloro che attendono arretrati, arriverà puntuale venerdì 15 luglio 2022. I pagamenti INPS del mese di luglio della ricarica ordinaria di Reddito di Cittadinanza, invece, arriveranno due settimane dopo: mercoledì 27.

Sia la ricarica di metà mese, che la ricarica di fine mese arriveranno puntualissime poiché né il 15 né il 27 cadranno di sabato o di domenica. Il 27 luglio, inoltre, verranno anche accreditate le pensioni di cittadinanza.

La pensione di cittadinanza è la misura del RdC che prende un nuovo nome qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni. È anch’essa una misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

Il Bonus Irpef 100€: pagamenti INPS di luglio 2022! Le date

Il bonus Irpef del valore di 100€ arriverà nella seconda metà del mese per tutti quei lavoratori con redditi fino a 15.000€ che siano dipendenti o percettori di NASpI. I pagamenti INPS di luglio del bonus Irpef 100€ arriveranno, come di consueto, dopo le ricariche della NASpI, dopo il 15 del mese.

Anche in questo caso, per controllare quando INPS effettuerà le lavorazioni della prestazione, vi consigliamo di guardare il vostro fascicolo previdenziale del cittadino, sempre con CIE, SPID o CNS.

Bonus 200€ per tutti, quando arriva? I Pagamenti INPS

I pagamenti INPS di luglio interesseranno anche il nuovo Bonus 200€, un’indennità una tantum che verrà pagata a:

lavoratori dipendenti;

lavoratori autonomi;

pensionati;

disoccupati;

percettori di reddito di cittadinanza;

stagionali.

Questo bonus sarà pagato dall’INPS a queste categorie di lavoratori e pensionati se hanno redditi fino a 35 mila euro. Ai pensionati INPS farà una ricarica sulla pensione e ai beneficiari di RdC o Naspi un accredito sul trattamento. Ai lavoratori dipendenti e stagionali arriverà una ricarica in busta paga o in automatico sul conto corrente, mentre per le P. Iva sarà creato un fondo ad hoc dal Governo.

Le date variano da percettore a percettore.