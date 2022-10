La prima settimana ottobre è stata contrassegnata dai pagamenti INPS delle pensioni, ma è con questa settimana che iniziano ad arrivare le prestazioni più attese in assoluto. Arriveranno, infatti, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, il Reddito di Cittadinanza speciale e il Bonus 200 euro. Andiamo a scoprire le date.

La prima settimana ottobre è stata contrassegnata dai pagamenti INPS delle pensioni, ma è con questa settimana che iniziano ad arrivare le prestazioni più attese in assoluto. Arriveranno, infatti, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, il Reddito di Cittadinanza speciale e il Bonus 200 euro. Andiamo a scoprire le date.

Pagamenti INPS, quando arriva la Naspi

Le lavorazioni della Naspi sono partite negli ultimi giorni della scorsa settimana. Inizieranno ad arrivare i primi pagamenti INPS della prestazione da domani, lunedì 10 ottobre 2022, per poi proseguire anche nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Ricordiamo che i versamenti dell’indennità di disoccupazione continuano fino a metà mese e procedono per flussi, a seconda della data di presentazione della domanda e della città di residenza del richiedente.

Per verificare quando sarà effettuato l’accredito vi consigliamo di tenere monitorato il vostro fascicolo previdenziale INPS, accedendo con la CIE, lo SPID o la CNS ed entrando nell’area dedicata ai prossimi pagamenti. In questo modo potrete vedere la data certa del pagamento.

In questo mese arriveranno anche i pagamenti INPS del bonus 200 euro.

Bonus 200 euro su Naspi, quando arriva

Non aspettatevi i pagamenti INPS del bonus 200 euro sulla Naspi in questa settimana poiché lo stesso istituto ha chiarito che gli accrediti arriveranno in un secondo momento dalla data in cui sarà corrisposta la prestazione.

Insomma, vi consigliamo di tenere monitorato il vostro fascicolo previdenziale per scoprire quando arriverà il bonus 200 euro, anche se è possibile che i pagamenti INPS dell’indennità una tantum partano solo dalla seconda metà del mese di ottobre.

Pagamenti INPS Reddito di Cittadinanza

Passiamo ai Pagamenti INPS della prestazione più discussa di sempre: il Reddito di Cittadinanza. Si presume che l’accredito speciale, quello di metà mese, possa arrivare con un giorno di anticipo questo venerdì 14 ottobre 2022.

Solitamente gli accrediti vengono effettuati il 15 e il 27 del mese. Ma a chi è destinata la prima delle due ricariche? Semplice: ai primi percettori, ai cittadini che hanno chiesto il rinnovo e a chi attende gli arretrati.

In particolare, i primi percettori sono coloro che hanno inviato la richiesta nei mesi di agosto o di settembre. INPS, una volta ricevuta la domanda, effettua tutte le verifiche necessarie all'erogazione del sostegno e, una volta verificata la compatibilità con il richiedente, corrisponde la prima rata di reddito di Cittadinanza sulla Rdc card del cittadino nella data del 15;





i cittadini che hanno chiesto il rinnovo hanno inviato la domanda nel mese di settembre e hanno terminato di percepire l'ultima ricarica ad agosto. Il rinnovo, infatti, funziona così: il Rdc viene corrisposto per 18 mesi, il diciannovesimo mese la prestazione non viene corrisposta, ma può essere inoltrata una richiesta all'INPS per ricevere ancora il sostegno.



L'istituto di previdenza sociale verifica anche in questo caso che il cittadino rispetti tutti i requisiti necessari alla percezione della misura di contrasto alla povertà e, se tutto è in regola, procede con i pagamenti INPS di metà mese;





infine, gli arretrati arrivano sempre intorno al 15 per chi ha avuto nei mesi precedenti qualche problema burocratico, come la mancata sottoscrizione dei patti per il lavoro, la mancata consegna della DID o un ISEE non aggiornato.

Insomma, in questi tre casi i pagamenti INPS del reddito di cittadinanza arriveranno il prossimo venerdì 14 ottobre. È bene sottolineare, però, che le lavorazioni vengono effettuate da INPS, ma che gli accrediti veri e propri sono di competenza di Poste Italiane. Dunque, non è escluso al 100% che, anche con una lavorazione anticipata dei versamenti INPS, Poste non faccia ritardo e faccia slittare i versamenti a lunedì 17.

Pagamenti INPS Reddito di Cittadinanza ordinario e bonus 200 euro

Per i pagamenti INPS del Reddito di Cittadinanza ordinario, invece, occorrerà attendere ancora un po’ di giorni, poiché il sostegno arriverà solamente giovedì 27 ottobre 2022. La ricarica ordinaria riguarda i versamenti dal secondo al diciottesimo.

Inoltre, ricordiamo che INPS procederà (si spera da questo mese, anche se temiamo che i tempi di possano dilatare) all’erogazione del bonus 200 euro sul reddito di cittadinanza a tutti coloro che, pur avendone diritto, non sono riusciti a percepirlo.

Bonus 200 euro ad autonomi e liberi professionisti

Non si tratta di uno dei pagamenti INPS, ma di un accredito delle Casse di previdenza differenti da quelle dell’Istituto, ma in questa settimana, più precisamente il 12 ottobre, arriverà l’accredito del bonus 200 euro per autonomi e liberi professionisti con redditi entro i 35 mila euro che hanno presentato la domanda per primi il 26 settembre 2022.

Secondo le ultime novità, le casse anticiperanno anche il bonus 150 euro per chi ha redditi entro i 20 mila euro.

