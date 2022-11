Pagamenti INPS, in questa settimana arriveranno numerosi accrediti di prestazioni previdenziali, tra cui la Naspi, il Reddito di Cittadinanza, il Bonus Irpef 100 euro e l’Assegno Unico su domanda e con Rdc. Non si escludono, comunque, nuove lavorazioni di pagamenti del bonus 200 euro una tantum da parte dell’Istituto.

Pagamenti INPS, in questa settimana arriveranno numerosi accrediti di prestazioni previdenziali, tra cui la Naspi, il Reddito di Cittadinanza, il Bonus Irpef 100 euro e l’Assegno Unico su domanda e con Rdc. Non si escludono, comunque, nuove lavorazioni di pagamenti del bonus 200 euro una tantum da parte dell’Istituto.

Pagamenti INPS, continua ad arrivare la Naspi

I pagamenti INPS della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego sono partiti la scorsa settimana, ma continueranno ad arrivare anche in questi giorni. Quando? La prossima data di pagamento è prevista per il 15 novembre 2022.

Potrete controllare l’accredito della prestazione direttamente sul vostro fascicolo previdenziale online del cittadino, eseguendo l’accesso con SPID, CIE o CNS e recandovi sulla sezione dedicata a “Prestazioni e Pagamenti”.

Reddito di Cittadinanza

Da domani, lunedì 14 inizieranno a partire le lavorazioni dell’Istituto per i pagamenti di metà mese del reddito di cittadinanza. Si tratta, come di consueto, della ricarica speciale che riguarda:

chi ha richiesto per la prima volta la prestazione nei mesi di ottobre e/o settembre;





chi ha percepito la diciottesima ricarica del reddito di cittadinanza nel mese di settembre e ha atteso il mese di stop di ottobre per richiedere il rinnovo;





chi attende gli arretrati a causa di sospensioni dei pagamenti INPS dovuti a problemi burocratici, come la mancata consegna di un documento o di qualche azione sbagliata da parte dello stesso percettore.

I pagamenti INPS del reddito di cittadinanza arriveranno martedì 15 novembre 2022 intorno all’ora di pranzo, mentre per quelli di fine mese occorrerà aspettare almeno 10 giorni. Non è ancora chiaro se INPS e Poste Italiane provvederanno a elargire il sussidio in anticipo, nella data del 25 o in ritardo, lunedì 28.

È bene sottolineare che tutti i pagamenti del reddito di cittadinanza, esclusi gli arretrati, dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 dicembre 2022. In caso di rimanenze INPS provvederà a decurtare una somma dall’importo già dal mese successivo e questa potrà raggiungere anche il 20% del totale.

Rdc + Bonus 150 euro

Ricordiamo che questo mese partiranno anche i versamenti dell’indennità una tantum di 150 euro introdotta dal decreto-legge aiuti -ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022.

I primi percettori del bonus 150 euro sono stati i pensionati, in questi giorni i pagamenti partiranno anche per i lavoratori dipendenti. Quanto dovranno attendere i beneficiari di Rdc? Purtroppo, non c’è una risposta, ma tutto dipende da quando verranno effettuati i pagamenti INPS del reddito ordinario. Nello specifico:

se questi partiranno il 25 novembre, la misura dei 150 euro inizierà ad arrivare già dal 26 novembre;

altrimenti, occorrerà attendere il 29 novembre 2022.

Pagamenti INPS bonus Irpef 100 euro

Prestate bene attenzione, poiché in questi giorni partiranno anche i pagamenti INPS del bonus Irpef 100 euro, comunemente conosciuto come ex Bonus Renzi. Il prossimo accredito, in particolare, riguarderà i cittadini che percepiscono lo Naspi e arriverà mercoledì 16 ottobre 2022.

Ricordiamo che, come per la Naspi, i pagamenti INPS di questa prestazione vengono effettuati per flussi e, dunque, variano da persona a persona. Anche in questo caso, vi consigliamo di monitorare il vostro fascicolo previdenziale online del cittadino per essere certi della data.

Assegno unico con Reddito di Cittadinanza

Proseguiamo con i pagamenti dell’assegno unico e universale per i percettori di reddito di cittadinanza. In questo caso, gli arretrati della misura partiranno subito dopo le ricariche di metà mese, dunque già dal 16 novembre 2022 e riguarderanno tutti gli accrediti relativi ai mesi precedenti.

Per l’assegno unico su Rdc di competenza ottobre (ricordiamo che l’assegno unico sul reddito di cittadinanza viene corrisposto mensilmente in relazione al mese precedente, quindi, a novembre arriverà l’accredito di ottobre) occorrerà attendere fino alla fine del mese, più precisamente dopo le ricariche ordinarie, tra il 26 e il 30 novembre 2022.

Ricordiamo alle famiglie che l’assegno unico non è soggetto a tutte le limitazioni previste per il Rdc. Cosa intendiamo? Semplice, che potrà essere prelevato nella sua interezza e che potrà essere anche “avanzato”.

Assegno unico su domanda

Concludiamo la nostra breve guida sui pagamenti INPS parlando dell’assegno unico su domanda, quindi, non per i percettori di reddito di cittadinanza. Le date degli accrediti sono le seguenti:

14 novembre 2022

15 novembre 2022

16 novembre 2022

21 novembre 2022

Anche in questo caso, potrete controllare i versamenti sul vostro fascicolo previdenziale.

