Non è ancora finito il mese di ottobre ma già si inizia a pensare ai prossimi pagamenti INPS di novembre. In questa breve guida andremo a scoprire quando verranno corrisposte le pensioni, la Naspi, il reddito e la pensione di cittadinanza, il Bonus Irpef 100 euro e gli accrediti dell’indennità una tantum di 200 euro.

Pagamenti INPS di novembre, le pensioni

Partiamo con il primo dei pagamenti INPS del mese di novembre: l’accredito delle pensioni. Ricordiamo che, come di consueto, le pensioni arriveranno in due momenti distinti:

il primo giorno bancabile del mese per chi riceve l’accredito sul conto corrente o sul libretto postale e per chi ritira il denaro presso gli ATM Postamat,

durante l’aro della prima settimana per chi si reca fisicamente presso gli uffici postali.

Nel primo caso, le pensioni arriveranno il prossimo mercoledì 2 novembre, mentre nel secondo caso, il calendario del ritiro potrebbe essere il seguente:

mercoledì 2 novembre: lettere A - B;





giovedì 3 novembre: lettere C - D;





venerdì 4 novembre: lettere E - K;





sabato 5 novembre solo al mattino: lettere L - O;





lunedì 7 novembre: lettere P - R;





martedì 8 novembre: lettere S - Z.

Attenzione, però, perché si tratta di un calendario indicativo e non sarà standard per tutti gli uffici postali. Per questo motivo, vi consigliamo di contattare telefonicamente il vostro ufficio postale di riferimento, oppure di recarvi al di fuori dello stesso, poiché sull’entrata verrà esposto il calendario completo.

Pagamenti INPS: la Naspi

Continuiamo il nostro elenco dei pagamenti INPS parlando della Naspi. Questa, come al solito, sarà corrisposta intorno alla data del 6 e gli accrediti continueranno fino a metà mese.

Ricordiamo che insieme alla Naspi continuerà ad arrivare il bonus 200 euro per chiunque non l’abbia percepito ad ottobre e che le date dei versamenti verranno mostrate sui fascicoli previdenziali dei cittadini subito dopo le lavorazioni dell’istituto.

Per accedere al vostro fascicolo previdenziale occorrerà autenticarsi in My INPS con una identità digitale fra:

SPID – sistema pubblico di identità digitale

CIE – carta di identità elettronica

CNS – carta nazionale dei servizi

Reddito di cittadinanza di metà mese

Martedì 15 novembre verrà corrisposto il reddito di cittadinanza di metà mese per tutti quei cittadini che appartengono ad una delle seguenti categorie:

primi percettori – che hanno inviato la domanda all’Inps nel mese di ottobre o di settembre per la prima volta in assoluto;





– che hanno inviato la domanda all’Inps nel mese di ottobre o di settembre per la prima volta in assoluto; cittadini che hanno domandato il rinnovo – tutti coloro che hanno ricevuto la ricarica n. 18 a settembre e che hanno atteso ottobre, senza percepire il sussidio, per presentare una nuova richiesta;





– tutti coloro che hanno ricevuto la ricarica n. 18 a settembre e che hanno atteso ottobre, senza percepire il sussidio, per presentare una nuova richiesta; cittadini che attendono gli arretrati – in questo caso il loro Rdc potrebbe essere stato sospeso nei mesi passati a causa di un mancato aggiornamento di un documento o la mancata sottoscrizione di DID o dei Patti per il Lavoro.

Pagamenti Inps del Rdc di fine mese

Chi attende, invece, le ricariche comprese fra la n. 2 e la n. 18, riceverà il sussidio economico a fine novembre, molto probabilmente il 28.

Solitamente gli accrediti vengono effettuati il 27, ma in questo caso il 27 cadrà di domenica, pertanto, INPS potrà decidere se anticipare l’accredito ordinario al 25 o posticiparlo al 28, anche è più probabile che l’istituto opti per la seconda ipotesi.

Bonus Irpef 100 euro

Il bonus Irpef 100 euro in busta paga e per i percettori di Naspi arriverà come di consueto nella seconda metà del mese, una volta ultimati gli accrediti della Naspi.

Insomma, potrete controllare il vostro fascicolo previdenziale già a partire dal 15, anche se non si esclude che Inps proceda, come spesso accade, con un accredito anticipato.

Ricordiamo che con la Legge di Bilancio 2022 sono stati abbassati i tetti reddituali per ottenere il sussidio di 100 euro; da 28 mila euro, infatti, si è passati a 15 mila euro.

Pagamenti Inps bonus 200 euro e 150 euro

I pagamenti Inps del bonus 200 euro arriveranno a novembre per tutti coloro che non sono riusciti a riceverlo nel mese di ottobre, ma che appartengono alla seconda fase del sostegno, dunque:

neopensionati





dottorandi e assegnisti di ricerca





lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione e privati





ex indennità Covid-19 che hanno presentato la domanda entro il 30 ottobre 2022





partite iva





collaboratori sportivi





disoccupati

Ricordiamo che a novembre, inoltre, sono previsti i pagamenti Inps del bonus 150 euro. Questo sarà corrisposto a tutti i cittadini con redditi non superiori a 20 mila euro e ai lavoratori con una retribuzione imponibile a novembre che non superi 1.538 euro. Riceveranno per primi i pagamenti Inps dell’indennità:

pensionati





lavoratori domestici





partite iva (insieme al bonus 200 euro)





lavoratori dipendenti pubblici e privati





percettori di Rdc e Pdc.

Tutti gli altri dovranno attendere il mese di dicembre.

