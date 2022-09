Ottobre è dietro l’angolo e già si inizia a pensare ai prossimi pagamenti INPS del mese. In arrivo le pensioni, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, il Reddito di Cittadinanza e i Bonus Irpef e 200 euro. Andiamo subito a scoprire le prossime date di accredito del mese.

Ottobre è dietro l’angolo e già si inizia a pensare ai prossimi pagamenti INPS del mese. In arrivo le pensioni, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, il Reddito di Cittadinanza e i Bonus Irpef e 200 euro. Andiamo subito a scoprire le prossime date di accredito del mese.

Pagamenti INPS di ottobre: le pensioni

I pagamenti INPS delle pensioni di ottobre 2022 arriveranno questo sabato per i titolari di

Carta Postamat

Carta Libretto

Postepay Evolution

Libretto di Risparmio

Insomma, chi riceverà le pensioni sui conti correnti Poste Italiane potrà anche ritirare il trattamento pensionistico da uno degli 8 mila ATM presenti in tutto il territorio nazionale. Gli altri cittadini vincolati a Poste, invece, dovranno rispettare l’ordine alfabetico che verrà apposto al di fuori di ogni ufficio postale. I calendari variano a seconda della grandezza del comune, ma in linea generale si seguirà quest’ordine:

sabato 1° ottobre solo al mattino – lettere dalla A alla B





lunedì 3 ottobre – lettere dalla C alla D





martedì 4 ottobre – lettere dalla E alla K





mercoledì 5 ottobre – lettere dalla L alla O





giovedì 6 ottobre – lettere dalla P alla R





venerdì 7 ottobre – lettere dalla S alla Z

Per chi riceve la pensione sul conto corrente, invece, sarà necessario attendere il primo giorno bancabile del mese che, nel caso di ottobre, sarà lunedì 3.

Se vuoi scoprire come funzionano gli aumenti di ottobre leggi anche: Pensioni in aumento fino a dicembre per chi ha redditi bassi: da 191,96 a 233,88 € in più

Pensioni e Bonus 200 euro

Ricordiamo che nel mese di ottobre verrà corrisposta l’indennità una tantum INPS del valore di 200 euro contro il caro vita solamente ai cittadini che hanno percepito per la prima volta la pensione nel mese di luglio, come stabilito dal decreto-legge n. 115.

I percettori della medesima indennità del decreto-legge n. 50 del 17 maggio, invece, hanno già goduto di tale sostegno durante i mesi di luglio, agosto e settembre.

Ricordiamo che i requisiti per ottenere i pagamenti INPS del bonus 200 euro sono due:

avere redditi entro i 35 mila euro nell’anno 2021;

non aver percepito il sussidio ad altro titolo.

Pagamenti INPS della Naspi

I pagamenti INPS della Nuova Assicurazione sociale per l’impiego arriveranno, come di consueto, alla fine della prima settimana di ottobre e proseguiranno nelle giornate successive. È molto probabile che l’Istituto di Previdenza Sociale effettui le prime lavorazioni a metà della prossima settimana e che corrisponda i pagamenti a partire da giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2022.

Ricordiamo che i percettori di indennità di disoccupazione quali Naspi, Dis-Coll e Disoccupazione Agricola percepiranno il bonus 200 euro proprio nel mese di ottobre. Per costoro l’accredito arriverà in automatico, come normali pagamenti INPS, senza la necessità di presentare la domanda.

Per verificare quando arriverà l’accredito basterà entrare nell’area personale di My INPS, effettuando l’accesso con le credenziali digitali SPID, CIE e CNS ed entrare nella sezione riservata unicamente ai pagamenti INPS.

Leggi anche: Quando arriva il pagamento della NASpI ad ottobre? La data da segnare sul calendario

Reddito di Cittadinanza

Passiamo alla misura più discussa di sempre: il Rdc. I pagamenti INPS del Reddito di cittadinanza di ottobre quando arriveranno? L’accredito di metà mese è possibile che venga anticipato di un giorno, dato che il 15 cadrà di sabato, mentre la ricarica ordinaria arriverà, come di consueto, il 27 (giovedì).

Ricordiamo che la ricarica di metà mese è destinata alle prime ricariche in assoluto, agli arretrati e ai rinnovi dopo 18 o 36 mesi, mentre la ricarica di fine mese è quella compresa tra le mensilità n. 2 e n. 18.

Dopo le elezioni di domenica scorsa, in cui ha vinto il centrodestra, i percettori di Rdc non stanno dormendo sonni tranquilli. Mentre i leader della Lega e di Forza Italia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, sono favorevoli a profonde revisioni della misura, la vincitrice indiscussa, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, vuole abolire definitivamente il sostegno. Cosa accadrà nei prossimi mesi?

Pagamenti INPS bonus Irpef 100 euro

I pagamenti INPS del Bonus Irpef 100 euro nelle buste paga dei lavoratori e ai percettori di Naspi arriveranno, come di consueto, nella seconda metà del mese, dunque, a partire da lunedì 17 e nei giorni seguenti.

Ricordiamo che per quest’anno, mediante la Legge di Bilancio 2022 sono stati abbassati i limiti reddituali. Fino al 2021, infatti, potevano percepire questa misura economica tutti i lavoratori con redditi non superiori a 28 mila euro, con la Legge del 30 dicembre 2022, però i limiti sono stati abbassati a 15 mila euro.

Pagamenti INPS bonus 200 euro

I pagamenti INPS del bonus 200 euro non arriveranno solamente ai neo-pensionati al 1° luglio e ai disoccupati, ma verranno accreditati anche agli ex percettori delle indennità una tantum Covid-19 e agli esclusi dal DL n.50, dunque:

assegnisti di ricerca

dottorandi

lavoratori che non hanno goduto dell’esonero contributivo dello 0.8% previsto dalla Legge di Bilancio nei primi 6 mesi dell’anno.

Leggi anche: Aumento in busta paga del 200 euro bis a ottobre, ma solo per questi lavoratori fortunati