Entriamo ufficialmente nell’ultima settimana dei pagamenti Inps relativi al mese di ottobre. Quali accrediti saranno effettuati dal 24 al 31 del mese? Andiamo subito a scoprire le date dei versamenti del bonus 200 euro e del reddito di cittadinanza.

Ultimi pagamenti INPS Bonus 200 euro lavoratori

Ormai sono arrivati quasi tutti i pagamenti Inps del mese, partendo dalle pensioni, continuando con la Naspi e il Bonus Irpef. In questo mese, però, dovevano anche partire gli accrediti della fase due dell’indennità una tantum di 200 euro introdotta con il decreto-legge aiuti uno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 maggio 2022.

Nello specifico, la fase due riguardava tutte quelle categorie che non hanno ricevuto il sussidio nei mesi di luglio, agosto e settembre, dunque, le ex indennità Covid-19, i disoccupati, i lavoratori stagionali, dello spettacolo e intermittenti, i Co.co.co e le partite Iva.

Nello scorso trimestre, infatti, il bonus 200 euro è stato corrisposto a:

pensionati





lavoratori domestici





lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato





percettori di reddito e pensione di cittadinanza

Insomma, in questi giorni continueranno ad arrivare i pagamenti Inps, alcuni nella data del 27 ottobre, per gli assegnisti di ricerca, e i lavoratori agricoli.

Bonus 200 euro per disoccupati

Sono iniziati la scorsa settimana, ma proseguiranno anche in questi giorni gli accrediti del bonus 200 euro per tutti coloro che percepiscono le indennità di disoccupazione Inps, come ad esempio la Naspi, la Dis-Coll e la disoccupazione agricola.

In questo caso, l’accredito arriverà in automatico, anche se non si esclude che per alcuni i pagamenti procederanno a flussi, dunque, potrebbero arrivare anche nel mese di novembre.

Per controllare che i pagamenti Inps stiano per arrivare o che siano stati effettuati, il meccanismo è molto semplice: basta accedere con una delle identità digitali fra SPID, CIE o CNS al proprio fascicolo previdenziale online, entrando sulle lavorazioni dei pagamenti.

Pagamenti Inps bonus 200 euro, la domanda

Ricordiamo che i percettori delle indennità di disoccupazione riceveranno il bonus in automatico, mentre le altre categorie, come le ex indennità covid-19, se vorranno ricevere il bonus 200 euro dovranno inoltrare una domanda all’Inps sui suoi canali telematici, accedendo nell’area riservata.

In alternativa, si potrà inviare la domanda mediante il call center integrato ai numeri:

803 164 da rete fissa, gratuitamente

06 164 164 da cellulare a pagamento secondo i costi del proprio gestore

Le telefonate potranno essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8 alle 14.00

Pagamenti Inps Reddito di Cittadinanza

Arriviamo, ora, alla misura più attesa in assoluto dai cittadini: il Reddito di Cittadinanza. Le lavorazioni partiranno intorno al 25, il prossimo martedì, mentre il pagamento è previsto per il 27, giovedì.

Ricordiamo ai percettori della misura pentastellata che i pagamenti Inps del Rdc non riguarderanno:

i primi accrediti

i rinnovi della prestazione

gli arretrati

questi tre versamenti, infatti, sono già stati effettuati da Inps il 14 ottobre scorso. Il 27 riguarderà unicamente le ricariche dalla seconda alla diciottesima. Chi ha terminato il reddito di cittadinanza nel mese di settembre, invece, potrà sfruttare ottobre per domandare il rinnovo.

Ricordiamo che i pagamenti Inps partiranno il 27, ma Poste Italiane avrà a disposizione fino al 31 ottobre per ultimare i versamenti. Inoltre, l’importo dovrà essere obbligatoriamente speso entro il 30 novembre.

Leggi anche: Il Bonus Affitto 2022 non è cumulabile col Reddito di Cittadinanza: la comunicazione INPS

Bonus 200 euro e Assegno Universale su Rdc

Insieme ai pagamenti Inps del reddito di cittadinanza arriveranno anche i versamenti del bonus 200 euro per chi non l’ha ricevuto e dell’Assegno Universale per figli a carico? Per quanto concerne la prima prestazione la risposta è incerta.

Ricordiamo, infatti, che Inps ha dichiarato che i percettori di Rdc che non hanno percepito il bonus 200 euro nel trimestre passato pur avendone diritto lo potranno ottenere in questi mesi, pertanto, non è chiaro se già da ottobre o a partire da novembre.

In ogni caso, sottolineiamo che non riceverà l’indennità una tantum 200 euro su Rdc:

chi l’ha già percepita a luglio, agosto o a settembre





chi ha nel nucleo ISEE un membro che ha percepito il sostegno ad altro titolo, come un pensionato o lavoratore domestico





chi potrebbe avere il sussidio ad altro titolo, come un percettore Rdc che lavora come dipendente, ma che ha un reddito basso.

Per la seconda prestazione, invece, quella dell’Assegno per i figli a carico, una risposta c’è ed è certa: i pagamenti Inps ordinari, dunque, non riguardanti gli arretrati, partiranno il 28 e termineranno il 31. Ricordiamo che anche in questo caso potrete verificare la data di accredito sul fascicolo previdenziale.

Leggi anche: Pensioni, spunta fuori Opzione Uomo: tutti a casa a 58 anni, ma con un taglio fino al 30%