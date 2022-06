Eccoci con la nostra consueta rubrica settimanale relativa ai pagamenti INPS della settimana. Questa settimana, infatti partiranno alcune ricariche, in particolare quelle della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e, nei giorni seguenti quelle del Reddito di Cittadinanza. Scopriamo le date.

Andiamo a scoprire subito nel dettaglio tutte le date dei pagamenti.

Inps settimana ricca di pagamenti: code delle pensioni

Partiamo subito con il primo pagamento della settimana: le pensioni! In questi giorni continueranno ad essere accreditate le code delle pensioni, in particolare per che procede ad effettuare il ritiro in posta.

Dal primo aprile, infatti, le pensioni vengono pagate, non più l’ultima settimana del mese precedente a quello di competenza, ma direttamente nella prima settimana di competenza.

“A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello Stato di emergenza per il Covid-19, Poste Italiane comunica che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni.”

In sostanza, le pensioni di giugno non sono state pagate l’ultima settimana di maggio, ma la prima di giugno, o meglio, nelle prime giornate.

Il primo giugno, lo scorso mercoledì, sono arrivate le pensioni per chi le riceve sul proprio conto corrente, ma anche per chi le ritira da sé nei vari ATM presenti su tutto il territorio nazionale. Discorso differente per chi le ritira in posta, perché occorre rispettare un preciso ordine alfabetico che solitamente viene esposto fuori dagli uffici postali.

Nei comuni più popolosi, infatti, le pensioni continueranno ad essere pagate per chi ha cognomi che iniziano con le ultime lettere dell’alfabeto, da domani lunedì 6 giugno 2022.

Inps il pagamento della Naspi e Dis-Coll: quando?

In questa settimana, poi, Inps partirà con le ricariche delle indennità di disoccupazione come la Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego e la Dis-Coll.

Solitamente INPS procede ad effettuare gli accrediti nei primi 10 o 15 giorni del mese di competenza. Insomma, le lavorazioni della Naspi e della Dis-Coll di competenza maggio arriveranno tra domani e venerdì.

Ricordiamo, come al solito, che INPS procede per flussi di pagamento, dunque, l’accredito di inizio settimana non arriverà a tutti subito. Alcuni dovranno, infatti, aspettare il fine settimana, o addirittura l’inizio della prossima.

Come controllare? Semplice: potrete osservare quando verrà fatto l’accredito sul vostro fascicolo previdenziale INPS del cittadino, accedendo con una delle identità digitali come lo SPID, la TS-CNS e la CIE:

SPID : “Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale accedi in un click ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti, ogni volta che su un sito o un'app trovi il pulsante “Entra con SPID”





TS-CNS "La TS-CNS (Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi) è una smart card contenente un certificato elettronico che consente ai cittadini di essere riconosciuti in rete con certezza della propria identità. Attraverso la TS-CNS è possibile accedere ai servizi online disponibili della Pubblica Amministrazione Locale e Nazionale."





CIE: "La Carta di Identità Elettronica (CIE) è la chiave di accesso, garantita dallo Stato e rilasciata dal Ministero dell'Interno, che permette al cittadino di autenticarsi in tutta sicurezza ai servizi online di enti e pubbliche amministrazioni che ne consentono l'utilizzo."

Ricordiamo che da gennaio 2022 Inps ha ricominciato ad applicare il taglio del 3% sull’importo totale. La sospensione di questo taglio era stata disposta lo scorso anno per permettere ai disoccupati di non risentire della crisi economica portata dal Covid.

La sospensione è stata disposta per gli ultimi mesi dell’anno, da luglio a dicembre, ma a seguito delle graduali riaperture di gennaio e dei mesi a seguire, fino alla fine dello stato di emergenza preposto dal decreto-legge 24 marzo 2022, il Governo ha fatto ripartire il taglio!

Quando arriva il Reddito di Cittadinanza di giugno?

Passiamo, ora, alla prestazione più criticata del momento: il Reddito di Cittadinanza. La misura, in questo periodo è sotto i riflettori perché, secondo alcuni politici (oltre che la quasi totalità degli italiani) sarebbe una prestazione che incentiva alla nullafacenza.

Per l’estate, infatti, si fatica a trovare del personale, in particolare, il settore del turismo è carente di oltre 350 mila persone. Per non parlare della nuova proposta del leader di sinistra Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, ha lanciato una raccolta firme per dire addio alla misura.

Sui social, infatti, si è acceso un dibattito tra chi vuole che il RdC continui ad essere pagato alle famiglie in difficoltà economica (Movimento Cinquestelle) e chi ne chiede l’abolizione, come Renzi.

Ma veniamo al dunque, quando arriva la ricarica di metà mese? Come di consueto, la ricarica di metà mese arriverà il 15. In questo mese il 15 non cadrà né di sabato né di domenica, pertanto, Inps non dovrà effettuare alcun tipo di pagamento anticipato.

Le prime lavorazioni verranno effettuate il 13 giugno e nei giorni successivi potrete osservare la data di accredito sul vostro portale Inps. Il pagamento, in poche parole, arriverà puntualissimo: il mercoledì 15 giugno 2022.

Ricordiamo che questo accredito è per:

nuovi percettori

rinnovi

coloro che attendono arretrati

Reddito di Cittadinanza di fine mese e pensione di cittadinanza

Diamo già anche alcuni anticipi per le prossime settimane. Partiamo con la ricarica ordinaria del reddito di Cittadinanza.

Anche in questo caso, Inps non effettuerà alcun pagamento anticipato, poiché il 27 del mese cadrà di lunedì. Le ricariche, dunque, verranno effettuate con estrema puntualità e le lavorazioni partiranno al termine della settimana precedente, intorno al 24 o 25 giugno.

Nella medesima giornata arriveranno anche gli accrediti delle Pensioni di Cittadinanza, la prestazione del RdC che Inps paga a tutti i nuclei in cui è presente un cittadino di età superiore o uguale ai 67 anni, che si trovi in difficoltà economica.

A differenza del RdC la Pensione di Cittadinanza non richiede la presentazione della domanda di rinnovo, ma questo avviene in maniera del tutto automatica con Inps.

Come per il reddito di cittadinanza, anche per la pensione:

“L’importo massimo che può essere erogato corrisponde a 780 euro al mese, nel caso di un soggetto singolo, con aumenti proporzionali in base al numero di componenti del nucleo familiare, e non può essere inferiore a 480 euro.”

Inps e l’erogazione dell’Ex Bonus Renzi del valore di 100€

Inps, inoltre, nella seconda parte del mese provvederà ad effettuare i pagamenti del Bonus Irpef da 100€. Questo bonus può essere percepito anche da coloro che ricevono la Naspi – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Solitamente Inps suddivide i pagamenti in due periodi del mese: nella prima metà arrivano la Naspi e la Dis-Coll, mentre nella seconda metà arriva il Bonus Irpef.

È, ormai, da un po’ di tempo che Inps non effettua dei pagamenti standard, dunque, è possibile che vengano effettuati alcuni anticipi sulle erogazioni del Bonus Irpef da 100 €, ma anche che la Naspi e l’indennità di Disoccupazione arrivi in ritardo.

Il segreto, comunque, è sempre e solo uno: controllate costantemente il vostro fascicolo previdenziale online del cittadino.