Eccoci con la solita rubrica relativa ai pagamenti INPS della settimana. L’istituto nazionale per la previdenza sociale sta continuando ad erogare le prestazioni economiche ai cittadini. In questa settimana arriveranno RdC, oltre che la NASpI e il Bonus Irpef 100€. Volete sapere le date? Partiamo subito!

Pagamenti INPS della settimana, il Reddito di Cittadinanza

Partiamo con il primo dei pagamenti INPS della settimana: il Reddito di Cittadinanza. Le lavorazioni della prestazione economica a Cinque Stelle partiranno questo fine settimana, ma le ricariche arriveranno il prossimo lunedì 27 giugno 2022.

Ricordiamo che le ricariche del RdC vengono effettuate in due giornate differenti: a metà mese, il 15 solitamente, e a fine mese, con la data del 27.

Il 15, lo scorso mercoledì, sono arrivate le ricariche di:

prime prestazioni , per coloro che hanno richiesto il sostegno economico a Cinquestelle nel mese di maggio 2022;





, per coloro che hanno richiesto il sostegno economico a Cinquestelle nel mese di maggio 2022; rinnovi della prestazione, per chi ha presentato domanda a giugno e ha concluso i 18 medi di sussidio INPS a maggio, ma soprattutto, per chi è ancora in possesso di tutti i requisiti per ottenere la misura;





della prestazione, per chi ha presentato domanda a giugno e ha concluso i 18 medi di sussidio INPS a maggio, ma soprattutto, per chi è ancora in possesso di tutti i requisiti per ottenere la misura; arretrati della prestazione, per chi ha avuto qualche intoppo di natura burocratica come, ad esempio, la mancata consegna di un ISEE aggiornato al 2022.

Il 27, invece, i pagamenti INPS del Reddito di Cittadinanza arriveranno puntuali per i percettori ordinari. Vi consiglio di leggere anche questo articolo della collega Viviana Vitale: Novità Reddito di cittadinanza: rischio stop RdC? La ricerca.

Pagamenti INPS la Pensione di Cittadinanza quando arriva?

Passiamo alla prestazione del RdC pagata dall’istituto Previdenziale ai soli nuclei in cui sono presenti over 67. I pagamenti INPS della Pensione di Cittadinanza arriveranno anch’essi lunedì 27, anche se le lavorazioni partiranno alla fine di questa settimana.

Il RdC diventa PdC quando tutti i componenti del nucleo familiare hanno un’età che va dai 67 anni in su, oppure se nel nucleo familiare ci sono anche persone di età inferiore a 67 anni che presentano disabilità grave o non autosufficienza.

In poche parole, è un beneficio che riguarda i soggetti che sono fuori dal mercato del lavoro per questioni anagrafiche o psico-fisiche.

Ricordiamo che le lavorazioni e le date di accredito le potrete trovare direttamente sul fascicolo online del cittadino, accedendo con CIE, SPID e CNS e che la PdC non richiede il rinnovo su domanda. Il beneficio economico anti-povertà per over 67 si rinnoverà in automatico al termine dei 18 mesi.

Pagamenti INPS le date di accredito della Naspi e della Dis-Coll

Passiamo alle indennità di disoccupazione. La Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego ha iniziato ad essere erogata durante la prima settimana di giugno.

Sappiamo che i Pagamenti INPS della prestazione vengono effettuati per flussi, dunque, non c’è una data fissa per l’accredito, ma tutto dipende dalla città in cui risiede il richiedente, ma anche dalla data in cui è stata presentata la domanda.

Durante questi giorni Inps ha continuato ad effettuare le lavorazioni per gli accrediti di Naspi e Dis-Coll. Per controllare quando verrà effettuato l’accredito dovrete accedere al portale INPS, entrare nell’area dedicata al cittadino ed esplorare le date di pagamento.

Il tutto dovrà essere effettuato con una delle tre identità digitali fra: SPID, CNS o CIE.

Ricordiamo che da gennaio 2022 è stato riattivato il meccanismo del décalage del 3%. Si tratta di un taglio del 3% progressivo sui pagamenti INPS della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, che era stato bloccato lo scorso maggio, con il decreto-sostegni bis, fino al 31 dicembre 2022, ma che è ripartito il 1° gennaio dell’anno corrente.

“Dal 2022, l'importo si ridurrà del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 6° mese di fruizione, tale riduzione andrà a decorrere invece dal 1° giorno dell'ottavo mese di fruizione per coloro i quali hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.”

Approfondite la questione NASpI in questo articolo della collega Francesca Ciani.

Pagamenti INPS, il Bonus Irpef di 100€ quando arriva?

Concludiamo la nostra rassegna sui pagamenti INPS della settimana parlando del Bonus Irpef 100€, l’ex Bonus Renzi. Si tratta di un sostegno economico del valore di 100€ che viene accreditato nella busta paga del lavoratore dipendente, oppure del disoccupato. Chi percepisce la Naspi o la Dis-Coll può anche percepire il Bonus Irpef 100€.

Questo mese gli accrediti partiranno proprio in questa settimana. Solitamente prima viene accreditata la Naspi, poi arriva il Bonus Irpef 100€.

I pagamenti INPS, anche in questo caso, vengono effettuati per flussi, dunque, vi consigliamo di tenere monitorato il vostro fascicolo online del cittadino per rimanere aggiornati.

Ricordiamo anche che con la Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, è stato approvata la diminuzione dei redditi entro cui può essere percepito questo sostegno. Dai 28 mila euro del 2021, infatti, si è passati a 15 mila euro.

Chiunque abbia redditi più elevati di 15 mila euro non potrà ricevere i Pagamenti INPS di questo sostegno.

In realtà il bonus 100€ verrà pagato anche a tutti coloro che hanno subito delle penalizzazioni a seguito dell’approvazione della nuova riforma dell’Irpef.