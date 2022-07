Nuova settimana di pagamenti per l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. In questi ultimi giorni, l’ente previdenziale ha provveduto ad elargire i primi pagamenti di RdC, anche se non sono arrivati proprio a tutte le famiglie, e in questi giorni continuerà con i nuovi Pagamenti INPS di Naspi, dei Bonus 200 euro e Bonus Irpef e qualche altra novità, sempre in materia di Reddito di Cittadinanza. Partiamo subito.

Nuova settimana di pagamenti per l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. In questi ultimi giorni, l’ente previdenziale ha provveduto ad elargire i primi pagamenti di RdC, anche se non sono arrivati proprio a tutte le famiglie, e in questi giorni continuerà con i nuovi Pagamenti INPS di Naspi, dei Bonus 200 euro e Bonus Irpef e qualche altra novità, sempre in materia di Reddito di Cittadinanza. Partiamo subito.

Pagamenti INPS della settimana: Reddito Cittadinanza

Partiamo subito con la misura più odiata e amata dagli italiani: il Reddito di Cittadinanza. I pagamenti INPS del RdC sono stati effettuati lo scorso venerdì per:

• primi beneficiari in assoluto;

• percettori che hanno chiesto il rinnovo

• nuclei che attendevano qualche arretrato della misura

In realtà, però, c’è qualcuno che sta aspettando ancora la ricarica di reddito di cittadinanza dopo aver presentato domanda all’Istituto Previdenziale a maggio, sia per il rinnovo che per le prime percezioni. Probabilmente Inps è in ritardo sulla tabella di marcia con le lavorazioni dei pagamenti, che arriveranno presumibilmente entro il mese di agosto. Potrete chiedere informazioni sullo stato dei pagamenti direttamente all’Inps contattando il numero verde 803 164 da fisso o lo 06 164 164 da cellulare, oppure attraverso i servizi online Inps Risponde.

Tutti gli altri Pagamenti Inps del Reddito di Cittadinanza sono arrivati puntuali venerdì 15 e, per alcuni, proseguiranno da lunedì 18. Vi ricordiamo, infine, che la ricarica RdC di fine mese arriverà mercoledì 27 luglio.

Pagamenti INPS della settimana Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

La NASpI viene versata anch’essa per flussi di pagamento. In sostanza, i primi accrediti sono arrivati a inizio mese, intorno al 6,7,8 luglio e sono proseguiti nella scorsa settimana. Anche per questa settimana abbiamo alcune date di pagamenti Inps, anche se variano in base alla regione, alla provincia e alla città di residenza.

Per verificare quando arriva la Naspi dovrete entrare nel vostro Fascicolo Previdenziale online. Qui potrete visualizzare tutte le lavorazioni dei pagamenti e visionare le prossime date di accredito. Ricordiamo che per quest’anno è stato sbloccato il décalage del 3% progressivo sull’importo della prestazione, che era stato sospeso in pieno periodo Covid lo scorso anno.

Tutto quello c’è da sapere sulla Naspi leggendo questo nostro articolo: Tutto sulla NASpI: i requisiti, le date di erogazione e la durata della prestazione Inps.

Bonus Irpef 100€ ecco quando arrivano i Pagamenti Inps della prestazione

Come per la nuova assicurazione sociale per l'impiego, anche il bonus Irpef 100€ viene erogato secondo flussi di pagamento. Per questo motivo, i pagamenti INPS della prestazione non sono standard, ma variano da percettore a percettore sulla base della città di provenienza. I pagamenti partiranno da oggi, 18 luglio 2022 e proseguiranno per tutta la settimana.

Anche in questo caso, il modo migliore per verificare le prossime date di accredito è entrando nel fascicolo previdenziale online Inps per il cittadino. Qui, dopo aver eseguito l'accesso con una delle tre identità digitali fra SPID, CNS, CIE, potrete prendere visione delle lavorazioni dei Pagamenti Inps. Il Bonus Irpef 100€ solitamente viene corrisposto nella seconda metà del mese, dopo la nuova assicurazione sociale per l'impiego.

Quest'anno c'è stata una vera e propria rivoluzione per questo sostegno, che ricordiamo può essere percepito in busta paga e direttamente sulla Naspi, a causa della nuova riforma fiscale. Se prima il sostegno di 100€ veniva corrisposto a chi aveva redditi fino a 28 mila € per poi decrescere, fino ad annullarsi, ora la soglia è stata fissata entro i 15 mila euro di reddito, per poi decrescere fino ai 28 mila€.

Se volete qualche informazione in più riguardo la riforma fiscale e i nuovi calcoli del Governo per andare incontro economicamente ai cittadini, vi consiglio la lettura di questo articolo: Riforma fiscale, nuovo aumento in busta paga a lavoratori! Più soldi e meno tasse dal 1/09.

Bonus 200€, caso per caso

Arrivano anche i pagamenti Inps del bonus 200 euro. Il sostegno una tantum del decreto-legge n. 50 è già stato pagato sulle pensioni a inizio luglio. Ora, dovrà arrivare sulle ricariche di Reddito di Cittadinanza di fine mese, oppure di agosto per chi ha chiesto il rinnovo a luglio, oltre che in busta paga.

Ricordiamo che per i lavoratori dipendenti del settore pubblico il versamento dei 200€ sarà automatico grazie all’incrocio dati fra MEF e INPS, mentre per i lavoratori dipendenti del settore privato occorrerà presentare al proprio datore di lavoro un’autodichiarazione, di cui abbiamo parlato qui.

Per la Naspi e la Dis-Coll, come per la Disoccupazione Agricola, occorrerà attendere un po’ di più, almeno fino ad ottobre. Stessa sorte per le ex indennità Covid 2021 (2.400 e 1.600 €) e per chi deve richiedere la misura su domanda sul sito online dell’Istituto Previdenziale.

I requisiti restano due: avere redditi inferiori a 35mila € lordi e percepire il bonus una sola volta. Attenzione alle scadenze, vi consigliamo di presentare la domanda il prima possibile!