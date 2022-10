Percepisci la NASpI? Allora ti interesserà sicuramente sapere qual è la data prevista per l’erogazione del sussidio. L'INPS non ha mai fissato una data certa per l'erogazione della misura, quindi oggi andremo a capire come trovare la propria data e quanto ti spetterà di NASpI.

Come ben saprai, se hai perso il tuo lavoro come dipendente puoi avere accesso all’erogazione della NASpI.

È anche importante ricordare che tale erogazione non è eterna, ma corrisponde alla metà dei contributi versati nel corso degli ultimi quattro anni. Dunque, se negli ultimi quattro anni hai versato sempre i contributi, avrai diritto a due anni di NASpI.

Al contrario, se hai lavorato un solo anno, avrai diritto a sei mesi di erogazioni dell’indennità.

Ma quando arriva la NASpI? Chi può riceverla? Quando sarà visibile sul sito dell’INPS? Andiamo a rispondere a tutte queste domande nel corso dell’articolo.

Chi ha diritto a ricevere la NASpI a novembre 2022?

La NASpI viene concessa a tutti coloro che perdono il lavoro e presentano alcuni requisiti.

Infatti, è importante ricordare che la misura non viene concessa indistintamente a tutti i disoccupati presenti in Italia.

Prima di tutto, devi ricordare che per poter percepire la NASpI devi perdere il lavoro contro la tua volontà. Questo cosa vuol dire?

Beh, che non devi essere tu a scegliere di non lavorare più in un’azienda.

Ad esempio, possiamo percepire la NASpI per:

Dimissioni nel periodo di maternità, fino al primo anno di vita del figlio

Dimissioni per giusta causa, ad esempio in casi di mobbing o molestie sessuali sul lavoro

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Licenziamento

Oltre a questo, per avere accesso alla NASpI devi rispettare anche altri due requisiti importanti:

Essere disoccupato

Aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla richiesta della NASpI

Facciamo una piccola precisazione: la NASpI è compatibile anche con il Reddito di Cittadinanza, ma l’importo di RdC verrà detratto dalla disoccupazione.

Quanto riceverà di NASpI a novembre 2022?

Devi ricevere la NASpI nel mese di novembre e non hai capito quanto ti spetta esattamente? Non avere paura, ora andiamo a scoprire nel dettaglio il calcolo che devi fare per essere sicuro che il pagamento che riceverai da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sia corretto.

Per poter calcolare esattamente l’importo della disoccupazione NASpI che ti verrà pagato devi:

Sommare tutte le retribuzioni imponibili INPS che troverai elencate nell’estratto conto degli ultimi quattro anni

Dividere quanto ottenuto per il numero delle settimane che hai lavorato negli ultimi 4 anni

Moltiplicare il risultato ottenuto per 4,33, ossia per la media delle settimane che sono presenti in un mese

Ora che hai effettuato tali calcoli, avrai ottenuto un risultato. Ovviamente, questo risultato sarà differente in base al tuo lavoro, al tuo stipendio e al totale del periodo in cui hai lavorato.

Dunque, dopo aver ottenuto un risultato, devi considerare che:

Se questo è uguale o inferiore a 1.227,55 euro, l’importo della NASpI sarà pari al 75%

Se questo è superiore a 1227,55 euro, l’importo della NASpI sarà il 75% di 1250,87 euro più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1250,87 euro.

Oltre a questo, è importante sottolineare che la NASpI non resta uguale nel tempo. Quindi, se già la percepisci devi tenere in considerazione il famoso declage sulla NASpI, ossia la sua riduzione del 3% mensile.

Infine, l’erogazione massima della NASpI è di 24 mesi. Di conseguenza, se la tua ultima erogazione era la ventiquattresima non potrai più ricevere la NASpI.

Quando arriva la NASpI di novembre 2022?

Ora torniamo alla nostra domanda principale: quando arriva la NASpI di novembre? Ebbene, come al solito non possiamo fornire una risposta certa a questa domanda in quanto, a differenza del Reddito di Cittadinanza, la NASpI non ha una data di erogazione fissa.

La data varia mensilmente e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale lo comunica sempre sul fascicolo previdenziale con circa 7 - 15 giorni di anticipo.

Per scoprire nel dettaglio quando riceverai il pagamento della NASpI di novembre, ti invitiamo a consultare il tuo fascicolo previdenziale, accedendo con SPID. CIE o CNS.

Stando a quanto avvenuto negli anni precedenti, la data di pagamento dovrebbe apparire tra il 2 e il 9 novembre e, sempre ipotizzando delle date, il pagamento dovrebbe partire intorno al 10 novembre.

Ricorda sempre che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fino a fine mese per pagare la tua erogazione della NASpI. Di conseguenza, qualche settimana di ritardo non devono essere un vero e proprio campanello d’allarme.

Per essere sicuro dell’erogazione, ti consigliamo di consultare il tuo fascicolo previdenziale.

