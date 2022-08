Sei un percettore dalla NASpI? Allora di sicuro ti interesserà sapere quando arriva l’indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2022. Non esiste una data unica per tutti i percettori, ma puoi scoprire quando sarà il tuo giorno. Vieni a scoprire la data di erogazione dell'INPS che devi segnare sul calendario!

Sei un percettore dalla NASpI? Allora di sicuro ti interesserà sapere quando arriva l’indennità di disoccupazione per il mese di settembre 2022.

Come già saprai, non esiste una data precisa per l’erogazione dalla NASpI, a differenza di altre prestazioni, come il Reddito di Cittadinanza.

Infatti, questa seconda misura, viene pagata ogni mese il 15 per coloro che lo ricevono per la prima volta ed il 27 per coloro che ricevono RdC da più di un mese.

Insomma, possiamo affermare con assoluta certezza che lo stesso non avviene con la NASpI, dove la data non è ben definita.

Tuttavia, possiamo ipotizzare la giornata dedicata al pagamento. Infatti, le erogazioni della misura dedicata a coloro che hanno perso involontariamente il loro lavoro partiranno il giorno 8 settembre.

Attenzione: è bene sottolineare ancora una volta che la data precisa dell’erogazione cambia per ogni beneficiario.

Spesso questi slittamenti sono da ricondursi alle disponibilità finanziarie delle diverse sedi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Tuttavia, hai la possibilità di scoprire il giorno esatto per l’erogazione della NASpI collegandoti direttamente al sito dell’INPS e controllando il tuo fascicolo previdenziale.

Non a tutti arriverà la NASpI a settembre! Ecco chi non riceve l’accredito!

Ebbene sì, la NASpI non spetta a tutti coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Per prima cosa ci teniamo a precisare che la NASpI viene erogata nei confronti di coloro che hanno perso il lavoro in maniera involontaria. Questo vuol dire che riceveranno l’accredito dell’indennità di disoccupazione tutte quelle persone che sono state licenziate o che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa.

Insomma, le ragioni per la fine del rapporto di lavoro non sono state decise dal soggetto disoccupato.

Non potrai accedere alla disoccupazione se hai deciso di dimetterti dal tuo posto di lavoro perché non ti trovavi più bene o perché volevi trovare fortuna altrove.

Inoltre, non tutti i lavoratori possono avere diritto alla NASpI.

Vuoi scoprire chi sono i beneficiari della misura? Adesso lo vediamo subito insieme.

Facciamo riferimento ai titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e comprendiamo diverse categorie di lavoratori:

Partiamo dagli apprendisti, per arrivare ai soci di cooperative (ovviamente, che abbiano un rapporto di lavoro subordinato), ma non solo.

Infatti, possono ottenere la NASpI anche i dipendenti a tempo determinato della pubblica amministrazione ed il personale artistico assunto con contratto subordinato.

Attenzione: secondo le ultime modifiche introdotte alla NASpI, possono accedere alla disoccupazione anche gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Eppure, resta larga la schiera di persone che non possono avere l’indennità di disoccupazione.

Stiamo parlando dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, gli operai agricoli a tempi determinato, i lavoratori extra comunitari che svolgono un lavoro stagionale…

Ma non abbiamo ancora finito! Sono esclusi dall’erogazione della NASpI anche coloro che hanno raggiunto i requisiti per accedere alla pensione, sia nel caso di quella di vecchia che quella anticipata ed i titolari di assegno di invalidità.

Quali requisiti devi avere per ricevere il pagamento della NASpI di settembre?

Ora che hai capito quali sono le persone che possono ricevere la NASpI, andiamo a comprendere meglio se ci sono dei requisiti necessari (spoiler: ci sono).

Dunque, per avere accesso alla NASpI, dopo aver perso in maniera involontaria il tuo lavoro, devi avere due requisiti.

Il primo riguarda lo stato di disoccupazione, mentre il secondo è dato dalla contribuzione.

Andiamo a vederli meglio.

Lo stato di disoccupazione vuol dire che, al momento della presentazione della domanda della NASpI, il richiedente deve trovarsi senza un lavoro.

Questo vuol dire che il richiedente dovrà essere senza lavoro, aver inviato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, aver stipulato un patto di reinserimento al lavoro con il centro per l’impiego.

E cosa possiamo dire del requisito contributivo? Questo per alcune persone può sembrare più complesso, ma non è così.

Dunque, al fine di ottenere la NASpI sono valide tutte le settimane retribuite nei 4 anni prima di iniziare la disoccupazione.

Ebbene, secondo il requisito contributivo, il richiedente NASpI deve aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla domanda di disoccupazione.

Attenzione: ricorda che la NASpI ha una durata pari alla metà dei contributi versati nei 4 anni precedenti. Quindi, qualora tu avessi versato 4 anni di contributi avrai diritto al massimo a due anni di NASpI.

Per gli altri pagamenti INPS di settembre ti invito a consultare questo articolo della collega Sharon Zaffino.