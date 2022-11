Sono in tanti attualmente a domandarsi: quando arrivano i pagamenti Naspi? Bisogna avere ancora un po’ di pazienza, ma per tutti i cittadini attualmente disoccupati che sono in attesa della loro disoccupazione, ci sarà una bellissima sorpresa dall’INPS.

Gli importi dell’indennità Naspi di novembre, infatti, saranno decisamente maggiorati. A determinare questa maggiorazione della Naspi con i pagamenti di novembre è proprio il tanto amato bonus 200 euro.

Si tratta, come sanno ormai tutti, di una delle misure una tantum previste dal precedente Governo Draghi, attraverso il Decreto Aiuti, volto a sostenere i lavoratori e le famiglie in questo periodo di forte incertezze e di aumento delle spese.

Ma chi potrà ricevere i pagamenti Naspi maggiorati a novembre? Ecco tutti i dettagli sulle date INPS della Naspi e a chi spettano gli importi raddoppiati della Naspi.

Novità sui pagamenti Naspi dall’INPS: importi maggiorati a novembre. I motivi

Come anticipato nell’introduzione, l’INPS si prepara a pagare degli importi decisamente molto più alti rispetto al solito, nei confronti dei percettori della Naspi che hanno rispettato specifiche condizioni e le procedure per ricevere l’aumento della Naspi a novembre.

A questo proposito, vale la pena sottolineare che i prossimi pagamenti INPS della Naspi, saranno particolarmente attesi dai cittadini disoccupati, in quanto contengono un regalo dal Governo. Si tratta del famoso bonus 200 euro previsto dal Decreto Aiuti.

Ma attenzione! È importante non lasciarsi andare a facili entusiasmi, in quanto gli importi maggiorati della Naspi non spetteranno a tutti a novembre. Infatti, ci saranno alcuni casi in cui i disoccupati, pur rispettando tutte le condizioni previste per ricevere i pagamenti della Naspi, non potranno avere il bonus 200 euro.

Mentre, per altre situazioni, i disoccupati potrebbero ricevere il pagamento della Naspi con importo maggiorato, ma non con lo tesso accredito.

Questo vale, in particolare, per quei cittadini che sono rientrati recentemente in stato di disoccupazione, ovvero coloro che hanno presentato domanda per la Naspi soltanto poche settimane fa, a seguito della conclusione del loro contatto di lavoro.

Le date dei pagamenti Naspi con importi maggiorati: come controllare

Alcuni disoccupati, dunque, pur avendo diritto a percepire sia i pagamenti legati all’indennità Naspi che quelli per il bonus da 200 euro, dovranno sicuramente attendere qualche settimana in più per ricevere l’importo maggiorato Naspi per intero.

A questo proposito, per capire se effettivamente si potrà ottenere l’importo Naspi maggiorato direttamente in un unico pagamento per la mensilità di novembre, è opportuno andare a verificare la data di presentazione e di trasmissione della domanda di disoccupazione sul portale INPS.

Come avviene di solito, il pagamento della Naspi originaria, relativa quindi a novembre, sarà effettuato già da questa settimana, a partire dai giorni di mercoledì 9 novembre e giovedì 10 novembre per poi terminare verso la seconda metà del mese.

Tuttavia, c’è un trucchetto per verificare se si riceveranno i pagamenti Naspi con gli importi già maggiorati in un unico accredito. Bisogna semplicemente accedere all’interno dell’area personale MyInps, attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS. Successivamente, è necessario controllare lo stato dei pagamenti INPS della Naspi.

Se sono indicati con la dicitura di pagamento in corso, vuol dire che riceveranno la Naspi con bonus 200€ entro 15 giorni a partire dalla data di accoglimento della domanda Naspi.

Chi riceve 200€ in più di Naspi dall’INPS: a chi spetta l’importo maggiorato

Sono tantissimi i disoccupati che erano in attesa di ricevere il bonus 200 euro che di fatto avrebbe reso gli importi della Naspi maggiorati, già per il mese di ottobre.

Tuttavia, ciò non è avvenuto, in quanto i controlli delle domande e dei requisiti per ottenere il bonus da 200 euro per chi riceve la Naspi, hanno richiesto all’Istituto INPS una serie di procedure di verifica più complesse che hanno allungato di non poco i tempi dei pagamenti Naspi con bonus 200 euro.

Così, finalmente, il mese di novembre sarà quello decisivo per tutte quelle persone che hanno già presentato richiesta per il bonus da 200 euro, rispettando di fatto la scadenza entro la data di giugno. Ciò significa che, gli importi maggiorati della Naspi, spetteranno esclusivamente verso quei cittadini che in data di giugno 2022 risultavano già percepire la disoccupazione Naspi.

Mentre, per quei disoccupati che hanno presentato domanda successivamente, la Naspi potrebbe essere erogata con maggiorazione nei prossimi mesi, attraverso l’erogazione del bonus da 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter.