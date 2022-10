Ci sono purtroppo delle situazioni in cui chi percepisce i pagamenti della Naspi rischia di dover restituire i soldi indietro della disoccupazione all’INPS. È importante quindi capire in quali casi l’Istituto INPS potrebbe chiedere la restituzione dei soldi della Naspi per evitare di essere coinvolti in questo rischio.

Oggi uno dei sostegni economici più importanti percepiti da parte dei soggetti attualmente in stato di disoccupazione, è rappresentato dalla Naspi, un pagamento effettuato dall’INPS con cadenza mensile, verso la platea di disoccupati.

Ci sono purtroppo delle situazioni in cui chi percepisce i pagamenti della Naspi rischia di dover restituire i soldi indietro della disoccupazione all’INPS.

È importante quindi capire in quali casi l’Istituto INPS potrebbe chiedere la restituzione dei soldi della Naspi per evitare di essere coinvolti in questo rischio.

Ecco quali sono i casi in cui sarà necessario restituire i soldi della Naspi direttamente all’INPS e quando si rischia di essere coinvolti da questo duro provvedimento.

Perché c’è il rischio di restituzione della Naspi anche se si è disoccupati

L’indennità di disoccupazione della Naspi dovrà essere restituita da parte dei lavoratori, qualora sussistano diverse circostanze o eventi.

Nello specifico, stiamo parlando di quelle situazione che di fatto emergono nel momento in cui vanno a cadere i requisiti per poter percepire la disoccupazione ma anche quando termina la durata temporale per percepire i soldi della disoccupazione.

In linea generale, vale la pena sottolineare che gli importi della Naspi sono solitamente riconosciuti verso quei cittadini che sono stati coinvolti dalla perdita della propria occupazione lavorativa.

Rientrano, tuttavia, esclusivamente quei disoccupati che hanno perso il posto di lavoro per cause che non possono essere riconducibili alla propria volontà oppure che sono considerate ammesse nella tipologia di giusta causa.

Tuttavia, potrebbero accadere delle circostanze in cui un cittadino, pur essendo disoccupato, riceva gli importi legati all’indennità di disoccupazione della Naspi in misura non spettante completamente oppure parzialmente.

Quando si restituiscono i pagamenti Naspi all’INPS? Tutti i casi

Capita molto spesso, infatti, che l’Istituto INPS provveda prontamente a comunicare ai cittadini in stato di disoccupazione del loro obbligo a dover restituire gli importi della Naspi, erroneamente percepita.

Si tratta di situazioni legate alla restituzione della Naspi, che in realtà potrebbero emergere non per volontà del soggetto in stato di disoccupazione, ma anche nel momento in cui l’istituto INPS commette un errore nel calcolo degli importi della Naspi.

Tuttavia, non è raro trovarsi anche davanti casi in cui al cittadino disoccupato venga notificato l’obbligo di restituzione degli importi della Naspi, in quanto non ha prestato attenzione correttamente a tutti gli obblighi di comunicazione, oppure non ha rispettato tutti i requisiti necessari per l’accesso alla Naspi.

Un ultimo caso in cui potrebbe emergere il rischio di restituire i soldi della Naspi da parte dei disoccupati si verifica anche nel momento in cui si è terminato il periodo di erogazione. In tal senso, si ricordare che ciascun disoccupato potrà percepire gli importi della Naspi per una durata massima di 24 mesi, qualora venisse maturato tale periodo lavorativo.

Generalmente la restituzione dei pagamenti della Naspi da parte dei cittadini disoccupati potrebbe avvenire nelle seguenti circostanze:

errore di calcolo dell’INPS;

decadenza della Naspi;

mancato rispetto degli obblighi del disoccupato.

Come evitare di restituire la Naspi all’INPS? Usa il modello Naspi-Com

Dopo aver verificato quali sono le diverse circostanze che di fatto potrebbero generare il rischio di restituzione dei pagamenti della Naspi all’INPS, è importante capire se c’è un modo per evitare che l’INPS notifichi tale obbligo al disoccupato.

Effettivamente, i pagamenti della Naspi si interrompono qualora decade lo stato di disoccupazione del singolo cittadino, tuttavia potrebbero esserci anche delle situazioni in cui la nuova occupazione non fa perdere il diritto all’erogazione dell’indennità Naspi.

In particolare, questo potrebbe accadere nel momento in cui si tratta di un nuovo lavoro dalla durata temporale molto breve che non va ad incidere in alcuni modo al reddito personale, permettendo al disoccupato di continuare a rispettare i limiti reddituali.

Per questo motivo, spesso il blocco dei pagamenti Naspi non è automatico, bensì devono essere gli stessi cittadini disoccupati a comunicare all’INPS la decadenza dei requisiti per percepire l’indennità di disoccupazione.

In questi casi, è quindi necessario provvedere alla dovuta comunicazione attraverso il cosiddetto modello Naspi-Com. Si tratta di un modulo che dovrà essere trasmesso da parte dei cittadini beneficiari dell’indennità Naspi con cui sarà possibile segnalare la variazione della propria condizioni di disoccupato.

Quando si decide di comunicare tale cambiamento con il modello Naspi-com, è essenziale sapere anche che questo dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla data in cui si è iniziato il nuovo lavoro.

Infatti, il rischio nei casi in cui non si rispetta tale condizione sarà quello di percepire erroneamente degli importi della Naspi, i quali dovranno poi essere restituiti all’INPS.