Si è aperto un nuovo mese e con questo anche l’arrivo di numerosi pagamenti da parte dell’istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Uno dei pagamenti che risulta essere maggiormente atteso è quello relativo al Reddito di Cittadinanza, misura largamente dibattuta nell’ultimo periodo ai piani alti del Governo.

La motivazione è molto semplice: alcuni esponenti politici sostengono che il Reddito di Cittadinanza sia un incentivo al non lavorare ed, in alcuni casi, anche allo sviluppo del lavoro in nero.

Le modifiche apportate alla misura da parte del premier Mario Draghi non sono bastate per contenere le critiche e le richieste di abolizione del Reddito di Cittadinanza.

Ma coloro che lo percepiscono non devono temere, i pagamenti della misura relativi al mese di luglio 2022 arriveranno puntuali nelle date desinante dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Quando arriverà il Reddito di Cittadinanza? Quale sarà l’importo? Conterrà anche l’incentivo di 200 euro previsto da Mario Draghi? Andiamo a rispondere a queste domande nel corso dell’articolo.

Quando arriva il pagamento del Reddito di Cittadinanza di luglio? La risposta!

A differenza di quello che accade per altre misure, prima tra tutte la NASpI, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha designato due date univoche per il pagamento del Reddito di Cittadinanza.

Ma perché due date distinte? Beh, in questo caso devi sapere che la data relativa al pagamento sarà diversa per coloro che ricevono da tempo la misura e coloro che sono alla prima erogazione (oppure hanno richiesto il rinnovo della stessa dopo la scadenza).

Dunque, per coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza per la prima volta la data relativa al pagamento sarà quella del 15 del mese, quindi venerdì 15 luglio.

Attenzione: essendo un venerdì è possibile che non tutti riceveranno l’accredito nella giornata del 15 luglio e che, di conseguenza, dovranno aspettare il lunedì per ottenere il pagamento.

Qual è la data per coloro che ricevono il sussidio da diverso tempo? Dunque, per coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza da più di un mese la data designata al pagamento è quella del 27 di ogni mese, quindi mercoledì 27 luglio.

In questo caso non ci sarà nessuna sorpresa, in quanto il giorno stabilito dall’INPS cade nel mezzo della settimana.

Come verificare lo stato del pagamento del Reddito di Cittadinanza di luglio?

Prima di scoprire l’entità dell’importo andiamo a chiarire una questione spesso tralasciata: come verificare il saldo relativo al pagamento del Reddito di Cittadinanza.

Devi sapere che ci sono diversi metodi per scoprire se il tuo RdC è stato accreditato oppure no.

Il primo modo è quello di contattare il numero verde 800 666 888 che è gratuito sia da coloro che chiamano da linea fissa che da cellulare.

Una seconda opzione è quella di recarsi ad uno sportello Postamat dove potrai prelevare in contanti entro il massimo stabilito dalla misura del Reddito di Cittadinanza.

Infine, potrai utilizzare il sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale oppure il sito ufficiale del Reddito di Cittadinanza per scoprire se il tuo sussidio è stato accreditato oppure no.

Qual è l’importo del Reddito di Cittadinanza di luglio? Scopriamo le informazioni sul pagamento!

Una domanda che spesso arriva in redazione riguarda la previsione dell’importo relativo al Reddito di Cittadinanza, spesso per coloro che hanno appena richiesto l’accesso alla misura.

Non possiamo dare una risposta univoca a questa domanda in quanto l’importo erogato per mezzo del sussidio di cittadinanza varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Eppure, possiamo sottolineare che possiamo partire da un minimo di 473 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo fino ad arrivare a più di 700 euro per i nuclei familiari di più di cinque persone.

Attenzione però: ci sono altre variabili da considerare per determinare l’importo del Reddito di Cittadinanza.

Infatti, per i nuclei familiari nei quali è presente almeno un minore l’importo medio è di 703 euro mensile.

Nello stesso modo, i nuclei familiari che contano la presenza di un soggetto disabile l’importo medio erogato per mezzo del Reddito di Cittadinanza è di 576 euro.

Arrivano i 200 euro con il pagamento del Reddito di Cittadinanza di luglio?

Ecco che il mese di luglio porta con sé anche l’erogazione del sussidio di 200 euro predisposto dal Governo Draghi per contrastare il caro prezzi.

Ebbene, nonostante le numerose critiche questo sussidio verrà erogato anche ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Inoltre, a differenza di coloro che percepiscono la NASpI, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza riceveranno l’accredito del bonus di 200 euro nel corso del mese di luglio.

Quindi, il pagamento del Reddito di Cittadinanza del mese di luglio vedrà anche l’aumento dell’importo erogato per un valore pari a 200 euro che potranno essere utilizzati per comprare diverse categorie di beni, dai cellulari ai mobili eccetera.