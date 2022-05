C’è la possibilità per la partita IVA di ancorarsi a un’erogazione speciale del valore pari a 524 euro mensili. Un contributo riconosciuto sino al passaggio obbligatorio con un trattamento pensionistico ordinario. La pandemia prima e l’attuale crisi energetica sta mettendo a dura prova diverse attività commerciali pressate dagli aumenti fuori controllo delle materie prime. L’anno della ripresa si mostra ancor più difficile del 2020 e 2021, specie per chi opera in un campo lavorativo irto di difficoltà come le partite IVA e i commercianti. In tanti sono stati costretti o stanno presentando l'infasciamento per chiudere definitivamente l’attività produttiva.

Tuttavia, quello che spesso sfugge è la presenza di un’erogazione speciale rilasciata dall’INPS alla voce indennizzo commercianti del valore pari all’importo di 516 euro mensili. Oltre tutto va detto che, nella Legge di Bilancio 2021 è stato previsto uno stanziamento che ha portato ingenti risorse per finanziare il fondo dedicato all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Come si legge da LeggiOggi.it, si è provveduto a sbloccare le risorse per le domande in attesa di liquidazione, oltre che ha sovvenzionare le nuove istanze.

Una mini guida alle caratteristiche principali dell’erogazione speciale per la partita IVA. Ti spiegheremo, come funziona e a chi spetta l’indennizzo commercianti fino al riconoscimento del diritto alla pensione.

Partita IVA erogazione speciale 524€. Requisiti e modalità

L’erogazione speciale è nata per creare un filo conduttore che permettesse ai commercianti di ottenere un beneficio economico subito dopo la chiusura della propria attività.

Uno scivolo per i commercianti per consentire di arrivare alla pensione di vecchiaia appoggiati da un contributo mensile. Ecco, perché l’indennizzo commerciati distribuito dall’INPS, si pone come obbiettivo di sostenere i commercianti nel momento della cessazione dell’attività lavorativa.

Possono richiedere l’accesso al beneficio coloro che risultano registrati presso la Gestione INPS, finalizzata all’erogazione della prestazione economica legate alla partita IVA e all’attività commerciali.

L’erogazione speciale viene rilasciata ai titolari dell’attività o, ancora, da coloro che risultano coadiutori, se rientrano nelle seguenti categorie, quali:

ammesse le attività impiegate nel commercio al minuto con un’attività disposta su area fissa. Ammessa anche la forma al dettaglio con tratti legati alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, come ad esempio bar, ristoranti, trattorie, ecc.;

ammesso il commercio itinerante;

ammessi i rappresentanti di commercio, nonché gli agenti.

A chi spetta l’erogazione speciale per la partita IVA?

Per poter accedere all’erogazione speciale e ottenere il riconoscimento dell’indennizzo commercianti è necessario rientrare in una serie di condizioni e requisiti disposti dalla normativa vigente, tra cui:

prevista un’età anagrafica minima di 57 anni per le lavoratrici (donne), mentre per gli uomini il requisito anagrafico si sposta in avanti di cinque anni. Per cui, i lavoratori (uomini) possono accedere al beneficio a 62 anni;

(donne), mentre per gli uomini il requisito anagrafico si sposta in avanti di Per cui, i lavoratori (uomini) possono accedere al beneficio a prevista la registrazione dell’annotazione della cessazione dell’attività da non meno di cinque anni riportata nella Gestione contributi.

L’INPS nella circolare n. 77 del 24 maggio 2019 ha chiarito l’aspetto del quinquennio contributivo. Infatti, il beneficio viene rilasciato anche in presenza di un’anzianità non continuativa, ma è importante che siano presenti un numero di almeno cinque anni di versamenti all’atto della cessazione dell’attività commerciale.

Inoltre, il montante contributivo deve essere ancorato all’attività commerciale per cui si richiede l’indennizzo commercianti.

Come viene riconosciuta l’erogazione speciale alla partita IVA fino alla pensione?

È necessario comprendere che l’INPS rilascia l’erogazione di un contributo mensile fino al cambio in pensione di vecchiaia, a favore della partita IVA che rientra in specifiche condizioni, tra cui:

prevista la cessazione dell’attività commerciale senza la presenza del trasferimento a terzo o altre forme di cessione, concessione o donazione;

senza la presenza del trasferimento a terzo o altre forme di cessione, concessione o donazione; prevista la r iconsegna della licenza presso gli appositi uffici comunali che si occupano della gestione delle licenze (apertura o chiusura). Ammessa anche la comunicazione dell’avvenuta cessazione dell’attività commerciale presso il municipio della città competente;

presso gli appositi uffici comunali che si occupano della gestione delle licenze (apertura o chiusura). Ammessa anche la comunicazione dell’avvenuta cessazione dell’attività commerciale presso il municipio della città competente; prevista la cessazione dal Registro Imprese adibito presso la Camera di Commercio;

adibito presso la Camera di Commercio; Prevista la cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo (REA).

I casi di decadenza dal beneficio economico - Indennizzo commercianti 2022

È importante comprendere che l’INPS rilascia mensilmente un beneficio economico fino alla conversione dell’indennizzo in pensione di vecchiaia.

Per questo motivo, è importante rientrare nelle condizioni e nei requisiti previsti dalla normativa. Il legislatore ha previsto la perdita del beneficio e, quindi, l’avvio della decadenza dal diritto all’erogazione dell’indennizzo commerciante, con decorrenza dal primo giorno del mese seguente a quello del riavvio o della riapertura di una qualsiasi attività lavorativa che risulti registrata in forma subordinata o, ancora, autonoma.

Né consegue, che il beneficiario del contributo economico dispone di almeno 30 giorni di tempo a partire dalla riapertura dell’attività per comunicare la variazione delle condizioni all’INPS.

Attenzione! In una fase seguente l’INPS non permette di ripristinare le condizioni. Non ammette altre domande anche se in forma ex novo.

Si, precisa, altresì che l’indennizzo commercianti non è conciliabile con lo svolgimento di un’attività lavorativa che risulti registrata come prestazione autonoma, occasionale o subordinata.

Nello stesso tempo, l’INPS nella circolare n. 77 del 24 maggio 2019, ha spiegato perfettamente che la prestazione economica risulta perfettamente conciliabile con la presenza della pensione diretta. Tuttavia, tra i vari trattamenti pensionistici previdenziali non rientra la pensione di vecchiaia.

L’Anticipo pensionistico Ape sociale è compatibile con l’indennizzo commercianti? No, assolutamente. Secondo le disposizioni presenti nell’articolo 1, comma 182 previste nella Legge di Bilancio 2017, l’Ape sociale non risulta conciliabile con il rilascio dell’indennizzo commercianti.

La cessazione dell’attività commerciale non risulta essere una delle condizioni previste per il rilascio della misura Ape sociale.

Ecco quanto spetta come erogazione straordinaria alla partita IVA che ha cessato l’attività

L’indennizzo commercianti è una prestazione economica erogata dall’INPS a coloro che risultano annotati presso la gestione commercianti. L’Istituto eroga un trattamento su base fissa del valore pari a 528,38 euro mensili.

Aumento delle aliquote contributive per finanziare l’Indennizzo commercianti 2022

Il legislatore ha ben pensato d'innescare un provvedimento che incrementasse l’aliquota contributiva al fine di garantire il sovvenzionamento del fondo attraverso l’aliquota aggiuntiva fatta confluire direttamente nella gestione commerciante.

Si tratta, di una disposizione normativa prevista dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021). Con decorrenza dal 1° gennaio l’aliquota è stata portata alla misura dello 0,48% per permettere il finanziamento dell’erogazione straordinaria alla partita IVA. Nello specifico,