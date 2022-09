In alcuni casi, ci sono determinate categorie di lavoratori che potrebbero sperare di andare in pensione con il raggiungimento di soli quindici anni di contributi. Tuttavia, si tratta di una buona notizia che vede coinvolti soltanto pochi cittadini residenti nel territorio nazionale, i quali dovranno quindi dimostrare di essere in possesso di alcune condizioni particolari.

In alcuni casi, ci sono determinate categorie di lavoratori che potrebbero sperare di andare in pensione con il raggiungimento di soli quindici anni di contributi. Tuttavia, si tratta di una buona notizia che vede coinvolti soltanto pochi cittadini residenti nel territorio nazionale, i quali dovranno quindi dimostrare di essere in possesso di alcune condizioni particolari.

Ma cosa bisogna fare a tutti gli effetti per poter accedere alla domanda di pensionamento attraverso la modalità della pensione di vecchiaia esclusivamente con 15 anni di contributi?

Per rispondere a questa domanda è necessario prendere in considerazione una serie di requisiti di accesso che saranno considerati obbligatori ai fini di fruire dell'assegno della pensione INPS con soli 15 anni di contributi.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, forniremo una panoramica generale di tutte quelle categorie di soggetti che potrebbero ottenere il riconoscimento della pensione già a 15 anni di contributi.

Per questo motivo, nei prossimi paragrafi saranno anche evidenziate le varie circostanze che ammettono la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.

Si può andare in pensione con 15 anni di contributi: ecco perché

Quella di poter andare in pensione, attraverso l’apposita presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, con il raggiungimento di 15 anni di contributi e non i tradizionali 20 anni, richiesti in questi casi, rappresenta sicuramente una grande opportunità per i cittadini italiani che sono intenzionati a smettere di lavorare il prima possibile, usufruendo dell'assegno previdenziale.

Si tratta, infatti, di una possibilità che potrà essere riconosciuta esclusivamente nei confronti di quei cittadini che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria degli anni contributivi entro la data del 26 dicembre dell’anno 1992.

Effettivamente, tale concessione viene riconosciuta a seguito dell’introduzione delle regole legate alla cosiddetta Legge Amato, successivamente riepilogate ed approfondite attraverso la circolare INPS numero 16 dell’anno 2013. Tale regolamentazione si va così ad applicare anche in seguito all’entrata in vigore delle nuove condizioni di accesso alla pensione secondo le normative contenute nella riforma Fornero entrata in vigore durante l’anno 2011.

A chi spetta la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi

Nello specifico, la possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi sarà concessa nei confronti di quei cittadini che si trovano in tre circostanze alternative differenti.

Una prima situazione che consentirebbe ai cittadini di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi è quella in cui si gode di un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che rientrano nel regime di calcolo misto oppure retributivo.

Un secondo caso, invece, in cui ai cittadini italiani che attualmente stanno svolgendo una prestazione lavorativa potrebbe essere concessa la possibilità di richiedere la pensione di vecchiaia anche senza aver raggiunto i 20 anni di contributi riguarda quella di quei soggetti che alla data del 31 dicembre dell’anno 1992 potevano già godere dei 15 anni di contributi. Tuttavia, vale la pena di sottolineare che questa circostanza purtroppo coinvolge un numero molto ridotto di cittadini.

Infine, un’ulteriore situazione in cui i cittadini potrebbero ottenere l’accesso all’assegno previdenziale con la richiesta di pensione di vecchiaia riguarda quella in cui entro la giornata del 31 dicembre dell’anno 1992 i lavoratori sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria.

Ciò significa quindi che rientrano quei cittadini che hanno provveduto a presentare domanda presso l’istituto INPS per poter godere della prosecuzione volontaria dei requisiti, almeno 30 anni fa, consentendo loro quindi di accedere alla pensione di vecchiaia anche solo con 15 anni di contributi.

In questo senso, per poter effettivamente godere di questo tipo di pensione con un requisito contributivo minore ai 20 anni tradizionalmente richiesti, è necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga collocata nel periodo temporale entro la data del 26 dicembre dell’anno 1992.

Gli altri lavoratori che possono godere delle deroghe Amato sulla pensione

Oltre alle situazioni descritte nel paragrafo precedente che ammettono quindi la possibilità per un ampio numero di cittadini di poter beneficiare dell’accesso all’assegno previdenziale anche dopo aver raggiunto i 15 anni di contributi, è possibile evidenziare anche la sussistenza di una serie di altre condizioni particolari, legate alle altre deroghe del decreto legge Amato.

Si tratta, in particolare, di due deroghe che ammettono la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi per quei lavoratori che entro il 31 dicembre 1992 hanno maturato già i requisiti di assicurazione nonché di contribuzione che erano validi con la normativa previgente.