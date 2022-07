In pensione con 32, 35 e 40 anni di anzianità contributiva, come e quale via d’uscita. Parliamo dai 40 anni di contributi non un numero qualsiasi, ma prima della Fornero i lavoratori potevano contare su una pensione di anzianità con meno paletti rispetto all’attuale pensione di vecchiaia. Poi, sono stati rivisti tutti i requisiti, per cui tale limite (40 anni di contributi) è stato superato. Ad oggi, la pensione anticipata ordinaria permette il rilascio dell’assegno INPS, solo se vengono soddisfatti i requisiti contributivi, ovvero 42 – 41 anni e 10 mesi. È, altresì, vero che tale soglia è stata agganciata alla speranza di vita, per cui tendenzialmente tende ad aumentare in base alla rilevazione dell’indice ISTAT.

In pensione con 32, 35 e 40 anni di anzianità contributiva, come e quale via d’uscita. Parliamo dai 40 anni di contributi non un numero qualsiasi, ma prima della Fornero i lavoratori potevano contare su una pensione di anzianità con meno paletti rispetto all’attuale pensione di vecchiaia.

Poi, sono stati rivisti tutti i requisiti, per cui tale limite (40 anni di contributi) è stato superato. Ad oggi, la pensione anticipata ordinaria permette il rilascio dell’assegno INPS, solo se vengono soddisfatti i requisiti contributivi, ovvero 42 – 41 anni e 10 mesi.

È, altresì, vero che tale soglia è stata agganciata alla speranza di vita, per cui tendenzialmente tende ad aumentare in base alla rilevazione dell’indice ISTAT.

Una brevissima guida alla pensione italiana. Ti spiegheremo, quando sono sufficienti 32, 35 e 40 anni di contributi per l’aggancio a un trattamento economico pensionistico.

Pensione con 32, 35 e 40 anni di contributi: ecco le possibili vie d’uscita

Nonostante, l’incremento voluto dalla Fornero, perfezionando 40 anni di anzianità contributiva alcune categorie di lavoratori possono collocarsi in quiescenza.

Si tratta della possibilità riservata ai lavoratori appartenenti alla categoria classificati come salvaguardati, come ad esempio se cessati dal servizio, oppure, in mobilità. E ancora, per congedo familiare, una condizione che prevede l’assistenza continua del figlio disabile grave.

Insomma, fortunatamente, non a tutti, ma a una ristretta platea di aventi diritto possono agganciarsi a un sistema pensionistico con le regole vigenti prima della serrata Fornero.

Un vantaggio pensionistico considerato che l’assegno viene liquidato con la somma della doppia quota, ovvero viene presa in considerazione l’anzianità contributiva sommata all’età anagrafica.

Sempre per queste categorie di lavoratori resta operativa la possibilità di collocarsi in pensione con il solo montante contributivo, ovvero 40 anni di anzianità.

In questo caso, non viene presa in considerazione la voce anagrafica, ritenuta irrilevante ai fini pensionistici. Tuttavia, per l’ottava salvaguardia esiste una finestra mobile di 15 mesi.

Per chi sono sufficienti 35 anni di contributi per collocarsi in pensione?

Le donne godono di un trattamento considerato privilegiato sotto il profilo dell’uscita dal lavoro, lo stesso non si può dire per il calcolo dell’assegno a cui devono sottostare. La misura Opzione donna, concede alle lavoratrici la possibilità di andare a casa allontanandosi dal posto di lavoro per la pensione a 58 e 59 anni di età, se soddisfatto il requisito contributivo che oscilla sull’asticella di 35 anni di versamenti.

Un ottimo vantaggio previdenziale visto sotto la spinta dell’uscita anticipata, purtroppo, molto penalizzante. In quanto, l’INPS prevede per le donne che accettano questa formula previdenziale il calcolo contributivo, ovvero una riduzione di circa -30%.

Con lo scivolo pensione Ape sociale si va in pensione prima con 30, 32 e 36 anni contributivi

Nella misura Ape sociale non esiste un numero prefissato legato al montante contributivo. Esistono diverse tipologie di anzianità contributiva che permettono l’accesso allo scivolo. Questo, perché, la misura permette a più categorie di lavoratori di agganciarsi a un assegno ponte necessario per restare senza indennità economica.

Quindi, indispensabile per raggiungere con estrema tranquillità, senza subire il peso del disagio economico un trattamento previdenziale ordinario, che solitamente combacia con la pensione di vecchiaia. Una buona opportunità, per chi rientra negli estremi dettati dalla normativa.

Oltre tutto va detto, che rispetto ad esempio la categoria dei lavoratori precoci, per l’Ape sociale non esiste la condizione che porta a un numero di contribuzione come primo ingresso nel mondo lavorativo. Ma, solitamente si deve soddisfare il montante contributivo fissato per la categoria di lavoro a cui si appartiene.

A 63 anni di età è possibile richiedere il rilascio del certificato del diritto alla pensione. In buona sostanza, chi rientra nelle condizioni dettate dalla legge vigente, può richiedere il lasciapassare per la pensione. Questa è una condizione indispensabile per ottenere l’anticipo pensionistico Ape sociale.

Quali sono i lavoratori che possono richiedere l’anticipo Ape sociale?

Il Governo italiano per il 2022 ha eliminato diversi paletti ostati all’ingresso della misura e ampliato la categoria degli aventi diritto. Ad oggi, posso agganciarsi a questa formula previdenziale i lavoratori gravosi e usuranti, disoccupati, invalidi (percentuale al 74%), coloro che si occupano sostegno, soccorso e aiuto del coniuge e familiare disabile di 1°e 2° grado, ovvero i caregiver.

Attenzione! Bisogna soddisfare il requisito contributivo che varia da 30, 32 e 36 anni di contribuzione selezionata diversamente in base alla categoria dei lavoratori.

Il lavoratore che rientra nell’anticipo Ape sociale riceve un assegno mensile non più alto di 1.500 euro lordi. C’è da dire che questo importo non viene riconosciuto per sempre, ma solo fino all’età pensionabile, ovvero alla pensione di vecchiaia.