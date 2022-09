La pensione anticipata ordinaria viene scelta da un costante numero di cittadini, in tanti decidono di pensionarsi con le norme previste dalla legge Fornero. Il vero problema è la forte incidenza sull’assegno pensione, penalizzazioni che incidono in un contesto sociale pressato dall’aumento vertiginoso dei beni e servizi di prima necessità. Consapevoli del costo legato all’anticipo dell’uscita dal lavoro.

La pensione anticipata ordinaria viene scelta da un costante numero di cittadini, in tanti decidono di pensionarsi con le norme previste dalla legge Fornero. Il vero problema è la forte incidenza sull’assegno pensione, penalizzazioni che incidono in un contesto sociale pressato dall’aumento vertiginoso dei beni e servizi di prima necessità. Consapevoli del costo legato all’anticipo dell’uscita dal lavoro.

Per questo motivo, cercheremo di capire quali sono i costi intesi in termini di penalizzazioni legati all’uscita anticipata dal lavoro, ma soprattutto, quali tagli sono previsti per chi matura 43 anni di contributi per la pensione.

Pensione con 43 anni di contributi: a chi spetta e a quanto ammonta

Sulla pensione anticipata ordinaria non si registrano penalizzazioni, tuttavia non si esclude la presenza di possibili tagli dovuti all’età in cui si richiede l’accesso alla misura. Sebbene, basti soddisfare il requisito contributivo, per cui si può andare in pensione con 41 e 42 anni e 10 mesi di anzianità, è importante considerare anche l’aspetto legato all’età anagrafica.

Non sfugge che la quota contributiva viene condizionata dall’età anagrafica di accesso alla misura, ovvero dal coefficiente di trasformazione, per cui sebbene la misura non preveda penalizzazioni potrebbe subire un taglio sull’assegno dovuto all’età di pensionamento.

La regola ordinaria prevede la presenza del requisito contributivo anche maggiore di 43 anni di anzianità. Per assurdo, quanto più alto appare il montate contributivo, se l’età di pensionamento risulta essere più bassa, potrebbe diventare meno conveniente per l’applicazione di un coefficiente di trasformazione crescente con l’età anagrafica.

Il coefficiente di trasformazione viene applicato nel momento del calcolo della contribuzione sulla parte contributiva accreditata o versata in funzione dell’età anagrafica per cui si richiede l’accesso alla formula previdenziale. Ne consegue, che più alta risulta essere l’età di accesso alla pensione, maggiore sarà l’importo.

Difatti, i lavoratori con le regole ordinarie vanno in pensione a 43 anni e un mese, questo perché la normativa prevede 42 anni e 10 mesi legati a una finestra mobile di tre mesi. A paragone della pensione di vecchiaia ordinaria converrebbe di più uscire a 67 anni che restare aggrappato a un’anzianità contributiva legata al coefficiente di trasformazione basato su all’età.

È, altresì vero, che le aspettative previdenziali segnalano la presenza di un assegno pensione con un importo almeno soddisfacente, se legato a tanti anni di contributi. Solo in questi casi il pensionato avrà diritto a una pensione dall’importo più alto rispetto ad altri che anticipano di molti anni l’uscita dal lavoro.

D’altra parte, oggi subire una penalizzazione sull’assegno significa perdere anche un minimo potere di acquisto, per cui in tanti scelgono non anticipare l’uscita, ma tentano un pensionamento legato alle regole ordinarie.

Alla fine, tanti cittadini tentando di sfruttare la pensione di vecchiaia a 67 anni con un montante contributivo più alto di 20 anni, ovvero maturando fino a 45 anni di contributi.

Pensione e anzianità, quando pesa sull’assegno

Andare in pensione con 43 anni di contributi non è sicuramente un traguardo raggiungibile da tutti. Parliamo di aver maturato nel corso degli anni una carriera lavorativa importante, che abbraccia un futuro pensionistico altrettanto gratificante rispetto a coloro che hanno affrontato un contesto lavorativo precario, discontinuo e con un ridotto numero di contributi.

Cosa significa aver maturato 43 anni di contributi? La possibilità di richiedere la pensione di vecchiaia a 67 anni, ma con un diverso montante contributivo che non porta a 20 anni (regole ordinarie), ma bensì alle disposizioni in essere per la pensione anticipata ordinaria (senza vincolo anagrafico).

In linea generale, si tratta di una possibilità scartata in passato, sempre per un mero discorso di penalizzazioni eliminate nella Legge di Bilancio 2017. Tuttavia, esiste una riduzione sull’assegno da tener conto, una sorta di “prezzo” da considerare, sicuramente non incide con una sforbiciata, ma indubbiamente si tratta di una diminuzione sull’assegno.

In questo caso il fattore scatenante la riduzione dell’assegno pensione è strettamente legato all’età. Appare chiaro che anticipando l’uscita a 64 anni si ottiene un taglio sull’assegno, rispetto a chi ottiene la pensione a 67 anni. Nello stesso modo, pensionarsi con 43 anni di contributi sulle spalle e un’età più bassa di 67 anni potrebbe non giovare sull’assegno, per l’effetto dell’applicazione di un coefficiente di trasformazione più basso.

Come si calcola la pensione con 43 anni di contributi? Alcuni esempi

Per capire meglio il concetto legato all’età pensionabile e la presenza di 43 anni di contributi, proponiamo alcuni esempi.

Un lavoratore che esce dal mondo del lavoro a 64 anni anche avendo maturato 43 anni di contributi potrebbe prendere meno di chi va in pensione a 67 anni, analizziamo nel dettaglio le diverse circostanze.

A titolo di esempio, se un lavorato a 64 anni matura una retribuzione annua corrisponde a un valore medio di circa 25.000 euro (lordi), per cui su una paga mensile di circa 1.333 euro, riceve un assegno pensione del valore di 1.165 euro al netto delle trattenute.

Se lo stesso lavoratore ritarda il pensionamento a 67 anni, matura altri tre anni di anzianità contributiva, per cui potrebbe prendere una pensione netta anche più alta di 1.333 euro mensili, rapportata a una paga di 1.413 euro.

La differenza è quasi impercettibile se esce a 67 anni e la retribuzione annua e contributiva resta invariata, anche con 43 anni di contributi raggiunge appena la soglia netta di 1.200 euro mensili.