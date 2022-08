Esiste ancora la possibilità di andare in pensione a 57 anni con 35 anni di contributi, non un regalo dall’INPS, ma il frutto di scelte previdenziali ben ponderate. La verità è che la riforma Fornero ha inasprito tutto il quadro previdenziale italiano, apportando dei cambiamenti significativi al quadro pensionistico e, sebbene la pensione dei nonni sia irraggiungibile, esistono delle scappatoie che permettono di anticipare l’età pensionabile, ovvero prima dei 67 anni di età.

Scegliere di anticipare l’uscita dal lavoro, spesso significa optare per un assegno pensione molto più basso, rispetto a quanto verrebbe riconosciuto dall’INPS come trattamento economico pensionistico ordinario.

Sono solo due le misure ordinarie riconosciute dall’ordinamento previdenziale. La prima apre la porta alla pensione di vecchiaia ordinaria. Un trattamento economico riconosciuto dopo un passaggio lavorativo di almeno 20 anni di versamenti, ma soprattutto, al raggiungimento di 67 anni di età.

La seconda misura ordinaria, può essere richiesta dopo un passaggio lavorativo di 41 – 42 anni e 10 mesi di contributi. Il legislatore, non ha previsto un paletto anagrafico, ma il solo perfezionamento del montante contributivo.

Ad oggi, esistono diverse scorciatoie che permettono il rilascio di un pensionamento o prepensionamento a seconda dei casi.

Tuttavia, quello che non sfugge è sapere se esiste o meno la possibilità di anticipare l’uscita a 57 anni con 35 anni di contributi. Analizziamo nel dettaglio le varie opzioni che permettono di anticipare l’uscita prima dei 67 anni di età.

Pensione a 57 anni con 35 anni contributi, a chi spetta e a quanto ammonta l’assegno

In passato diversi esponenti politici hanno trattato questa possibilità di pensionamento anticipato, tuttavia non si è giunti a nulla di concreto, specie perché tirando le somme la liquidazione dell’assegno pensione non appariva molto soddisfacente, in quanto ricavata dal solo sistema contributivo.

Ecco, spiegato il motivo, per cui nell’attuale ordinamento previdenziale non è presente la possibilità diretta di anticipare l’uscita a 57 anni di età con 35 anni di contributi. In alternativa, esistono diverse misure operative, ma soprattutto, ufficializzate dall’INPS che permettono di anticipare l’uscita prima dei 67 anni di età.

La sottoscrizione in un fondo pensione complementare porta ad abbracciare un pensionamento a 57 anni di età. Una pensione integrativa costruita nel tempo che apre le porte a diverse possibilità non solo un pensionamento anticipato, quindi una rendita vitalizia mensile riconosciuta al lavoratore sino al momento del rilascio di un trattamento pensionistico pubblica.

La RITA permette anche la possibilità di richiedere l’intero capitale accumulato. In questo caso, parliamo di un’opportunità riservata a coloro che aderiscono a forme pensionistiche complementari in cui risultino un minimo di 20 anni di versamenti.

Possono pensionarsi a 57 anni, tutti coloro che maturano 42 – 41 anni e 10 mesi di versamenti, utilizzando l’uscita anticipata ordinaria. Si tratta di un trattamento economico ordinario richiedibile senza alcuna difficoltà legate all’età. Tuttavia, per poter accedere a questa formula occorre perfezionare il numero indicato di contribuzione, per cui non sono sufficienti 35 anni di contribuzione.

Sebbene, potrebbe sembrare lontanissimo o difficilissimo alcuni lavoratori possono pensionarsi prima dei 67 anni di età. Questo, perché, si agganciano ad altre possibilità tastando altro terreno fuori dall’asse previdenziale ordinario.

In altre parole, spesso sono proprio le istruzioni dettate dalla normativa sulle formule ordinarie che aiutano a perlustrare sentieri pensionistici alternativi il più delle volte ignorati, come ad esempio, la pensione di vecchiaia anticipata a 56 anni di età, Quota 41, l’anticipo pensionistico Ape sociale a 63 anni, la pensione donna a 58 anni e così via. Insomma, esistono diverse strade da perlustrare che permettono di anticipare l’uscita prima dei 60 anni di età.

Andare in pensione a 57 anni con l’invalidità dall’80%

La pensione di vecchiaia ordinaria contiene delle strade alternative che permettono di ottenere una prestazione economica pensionistica ordinaria, ma con regole meno rigide.

Coloro che possiedono un’invalidità certificata dalla Commissione ASL – INPS nella misura dall’80% possono pensionarsi a circa 57 anni di età. Si tratta di una delle tante possibilità contenute nella pensione di vecchiaia ordinaria, che nel caso specifico prende il nome di pensione di vecchiaia anticipata.

Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa apre le porte a questo trattamento ordinario in forma agevolata. Oltre al riconoscimento dell’invalidità dall’80% è necessario possedere una contribuzione di almeno 20 anni.

Solo in presenza dei requisiti si può richiedere la pensione di vecchiaia anticipata a 56 e 61 anni di età. La differenza anagrafica è dettata dalla diversità di accesso al trattamento economico previdenziale tra donne e uomini.