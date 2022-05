Pensione a 62 anni da subito è possibile? Spunta la sorpresa

C’è ancora la possibilità di ottenere la pensione a 62 anni? Chi sono i lavoratori che possono agganciarsi a un’uscita flessibile particolarmente accattivante rispetto ai 67 anni di età? Come viene modificata la pensione anticipata nel 2023? Il tema pensioni è sicuramente quello in cui i cittadini pongono maggiori speranze. Anche, perché, tutti gli interventi che le parti sociali riusciranno a strappare al Governo Draghi, permetterà a non pochi lavoratori di accedere a un piano previdenziale. Si spera non troppo penalizzante.

C’è ancora la possibilità di ottenere la pensione a 62 anni? Chi sono i lavoratori che possono agganciarsi a un’uscita flessibile particolarmente accattivante rispetto ai 67 anni di età? Come viene modificata la pensione anticipata nel 2023? Il tema pensioni è sicuramente quello in cui i cittadini pongono maggiori speranze. Anche, perché, tutti gli interventi che le parti sociali riusciranno a strappare al Governo Draghi, permetterà a non pochi lavoratori di accedere a un piano previdenziale. Si spera non troppo penalizzante.

Il punto ruota sul concitato confronto sulle varie prospettive pensionistiche previdenziali tra le varie associazioni di categoria sindacali e il Governo Draghi.

In un gioco di parti dove l’interesse resta quello di contenere la sostenibilità finanziaria del Paese, evitando e non prendendo in considerazione nessun sforamento del tetto pubblico. Non è contemplata alcuna riforma pensioni senza sforare il deficit.

In questo quadro, appare chiaro che la direzione intrapresa dal Governo Draghi resta quella di falciare gli assegni pensionistici, ridurre al massimo l’uscita anticipata flessibile posizionando per tutti i lavoratori un unico canale pensionistico previdenziale ordinario.

Poco si comprende che per i lavoratori raggiungere i 67 anni per andare in pensione è stressante, faticoso e penalizzante.

Ad oggi, chi può ancora andare in pensione a 62 anni di età?

La voce del cambiamento pensionistico è partita già dal 1° gennaio 2022. Nel momento in cui i lavoratori hanno dovuto constatare la scomparsa non troppo prematura della misura Quota 100. In un colpo hanno dovuto dire addio alla scelta di un pensionamento a 62 anni di età.

Per questo motivo, si comprendono le richieste dei lettori orientati verso un’uscita flessibile anticipata che non sia a 64 anni di età, né tantomeno a 67.

Ecco, perché cercheremo di rispondere a una lettrice che ci chiede:

“Buongiorno mi chiamo Valeria compio 62 anni a settembre lavoro da 38 anni in un’azienda tessile. Ho controllato gli accrediti e all’INPS risulta una posizione contributiva effettiva paria 36,3 anni. Vorrei sapere se e come posso andare in pensione a 62 anni nel 2022. Grazie della risposta”.

Non sono molte le alternative che permettono i lavoratori di poter lasciare il lavoro a 62 anni di età, senza necessariamente aspettare l’età pensionabile.

Non esistono molte alternative all’uscita dal lavoro a 64 anni o peggio a 67 anni. Ad oggi, non è più possibile poter richiedere l’adesione alla pensione anticipata a 62 anni con un numero di versamenti pari a 38 anni.

Questa misura anticipata flessibile più conosciuta come Quota 100 è stata chiusa il 31 dicembre 2021. Per cui, tutti i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro tale data, possono pensionarsi utilizzando questa misura nel 2022 e 2023, ma anche negli anni successivi.

In questo caso, viene attivano il principio della cristallizzazione del diritto che permette al lavoratore di accumulare un maggior numero di contributi, per poi poter scegliere di utilizzare Quota 100 o un’altra misura più conveniente.

C’è la misura per le lavoratrici - Opzione donna 2022. Un pensionamento flessibile attivo per le donne dipendenti e autonome fino al 31 dicembre 2021. Una pensione anticipata strettamente connessa alla presenza del metodo contributivo, per cui molto penalizzante.

Nonostante, tutto non poche lavoratrici hanno richiesto l’accesso alla misura all’uscita dal lavoro a 58 – 59 anni di età con una carriera lavorativa commisurata a 35 anni di versamenti. Anche per Opzione donna vale il principio della cristallizzazione del diritto, per cui le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2021 hanno chiuso l’anno accumulando tutti i requisiti anagrafici e contributivi possono pensionarsi anche negli anni successivi.

Le ultimi due misure che permettono ai lavoratori di anticipare l’uscita a 62 anni sono strettamente legate alla presenza di un numero ben definito di contributi. Non solo.

La prima misura porta ad abbracciare la pensione anticipata ordinaria anche a 62 anni, se risultano accreditati non meno di 41 – 42 anni e 10 mesi di versamenti. L’anno di differenza è dettato dall’applicazione della diversità di trattamento pensionistico diviso tra donne e uomini.

E, ancora, la pensione anticipata precoci, un trattamento pensionistico che permette a tutti gli effetti di collocarsi in pensione con un montante contributivo pari a 41 anni, ma strettamente legato alla presenza di non pochi vincoli che non consentono a tutti i lavoratori di approcciarsi a questa formula previdenziale.

In pensione a 63 anni, ma non per tutti

In questo contesto non va scartata la possibilità di ottenere un assegno mensile del valore fino a 1.500 euro, un accompagno alla pensione erogato dall’INPS, ma garantita dallo Stato.

Parliamo della misura Ape sociale che apre le porte a più categorie di lavoro con diversi limiti. In ogni modo, non è possibile uscire a 62 anni di età, ma bensì a 63 anni, se il lavoratore risponde ai requisiti posti in essere dalla normativa.

Anche in questo caso, è presente una condizione contributivi che porta a 30,32 o 36 anni di versamenti. Oltre tutto va detto che, esistono altri criteri da rispettare agganciati ai profili di tutela, tra cui una domanda di verifica dei contributi da presentare entro il 15 luglio 2022.

Pensione a 62 anni da subito è possibile? Spunta la sorpresa

Come si legge da InvestireOggi, le parti sociali stringono i denti sul lasciare inalterata la possibilità per i lavoratori di poter avvinghiare un’uscita flessibile anticipata a 62 anni o entro i 64 anni, senza dimenticare o accantonare l’opzione di Quota 41, ovvero 41 anni di versamenti per tutti senza condizioni.

Spaventa il quadro delle penalizzazioni, per cui si comprende benissimo perché è stata falciata Quota 100, una misura a tempo non rinnovata alla data del 31 dicembre 2021.

D’altra parte, non si può nascondere che il Governo Draghi con una nonchalance che lascia ancora i brividi, ha introdotto un’altra misura a tempo fino al 31 dicembre 2022. Parliamo della misura Quota 102 facendo slittare l’uscita anticipata di due anni rispetto a Quota 100. Una mossa che doveva scuotere o, quantomeno, portare a intravedere le vere intenzioni dell’Esecutivo.

Piano piano perdono i colpi i criteri di flessibilità che dovevano rappresentare il punto forte della riforma pensioni. L’arrivo di condizioni stringenti non fanno ben sperare i lavoratori, in vista di un’uscita flessibile dal lavoro.

Il rischio è quello di abbracciare oltre alla pensione anche una stangata sull’assegno pensionistico. Non a caso, in più occasione è trapelata l’intenzione di volere inserire per tutti i lavoratori l’applicazione del contributivo puro, includendo nel regime anche coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva ancora prima del 1996.

Molto probabilmente, nei prossimi mesi assisteremo ad altri interventi sulle pensioni promossi dal Governo Draghi per eliminare la distanza alla pensione di vecchiaia. Le eccezioni dovrebbero portare ad anticipare l’uscita dal lavoro di qualche anno, solo se il lavoratore rinuncia al calcolo dell’assegno con il sistema retributivo.

Un’opzione già applicabile ai contributivi puri, ovvero che possono andare in pensione a 64 anni con un’anzianità contributiva pari a 20 anni. Il tutto legato dalla presenza di un assegno pensionistico non più basso di 2,8 volte il trattamento minimo.

In pensione con l’uscita flessibile, ma occhio al taglio dell’assegno

Le vie predisposte per un’uscita flessibile dal lavoro non sono certo prive di sorprese. Ad oggi, le ipotesi sul fronte pensionistico sono state congelate, anche perché il Governo Draghi è stato impegnato prima con il flusso pandemico, ora con la guerra Russo – Ucraina. Non solo. Pesa la massiccia inflazione e dati non migliorativi legati all’aumento della crisi energetica.

Fino a qualche mese fa, in cantiere gli unici interventi sulle pensioni erano orientati all’applicazione di una sforbiciata nella misura del 3% applicabile sull’assegno pensione frutto di ogni anno anticipato rispetto all’età pensionabile.

Una sforbiciata che graverebbe sulla quota considerata più fruttuosa per il lavoratore, ovvero sulla quota retributiva corrispondente ai versamenti prodotti durante l’intera carriera lavorativa. Una mossa che oltre a penalizzare i lavoratori produce una forte iniquità sui trattamenti previdenziali.

La soluzione, potrebbe essere quella portata avanti dall’INPS, ovvero l’introduzione di un sistema flessibile con la liquidazione del trattamento previdenziale in due quote applicabili da subito, ovvero da 63 ed entro i 64 anni. L’intervento non ha trovato il supporto delle parti sociali, ma in contropartita piace al Governo Draghi per la forte sostenibilità finanziaria del sistema.

Appare chiaro che la questione non è stata ancora affrontata del tutto. Ad oggi, nulla è stato ancora deciso, affrontato e confermato dall’Esecutivo.

Il vero problema è che sembra sfumata la possibilità di scegliere un’uscita flessibile anticipata, mentre il discorso sembra finalizzato a una realizzazione di progetto pensionistico puramente sostenibile.

Difficile, che il Governo replichi misure con un’uscita anticipata a 62 anni di età. Chi ha potuto ha sfruttato l’unica possibilità di anticipare la pensione di cinque anni rispetto alla pensione di vecchiaia. Sul tavolo delle trattative nulla che faccia presagire a interventi mirati per favorire l’uscita dal lavoro senza penalizzazioni sull’assegno pensionistico.