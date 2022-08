Sarà possibile andare in pensione a 58 anni di età anche nel 2023? Si, assolutamente. Esistono delle formule che permettono il pensionamento anticipato anche nel 2023, senza eccessivi vincoli.Purtroppo, l’INPS non abbassa a tutti l’età anagrafica per l’accesso alla pensione. L’inasprimento dei criteri di ammissione a un piano pensionistico sono imputabili gran parte alla legge Fornero, che per molti ha falciato la possibilità di anticipare la pensione anche di un decennio, rispetto alle regole di pensionamento ordinario che portano a 67 anni di età anagrafica.

Sarà possibile andare in pensione a 58 anni di età anche nel 2023? Si, assolutamente. Esistono delle formule che permettono il pensionamento anticipato anche nel 2023, senza eccessivi vincoli.

Purtroppo, l’INPS non abbassa a tutti l’età anagrafica per l’accesso alla pensione. L’inasprimento dei criteri di ammissione a un piano pensionistico sono imputabili gran parte alla legge Fornero, che per molti ha falciato la possibilità di anticipare la pensione anche di un decennio, rispetto alle regole di pensionamento ordinario che portano a 67 anni di età anagrafica.

La buona notizia è che molte formule previdenziale non si sono estinte con il passaggio della riforma Fornero. È inutile affermare che non esistono più le condizioni privilegiate di un tempo, ma trattamenti pensionistici considerati agevolati rispetto alle norme di pensionamento previste dalla legge Fornero.

È, altresì, vero che si tratta di trattamenti previdenziali riservati a specifiche categorie di lavoro, come ad esempio, lavoratrici autonome e dipendenti, lavoratori precoci o, ancora tutti coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria e così via.

Intanto, nell’ordinamento previdenziale esistono regole diverse per coloro che possiedono una percentuale d'invalidità nella misura almeno dal 70%, per cui possono agganciarsi a una pensione di vecchiaia con un’età anagrafica e requisiti contributivi totalmente diversi.

Con uno sguardo attento alle nuove e vecchie norme previdenziali, ti spiegheremo come e quando puoi smettere di lavorare a 58 anni di età.

I modi per andare in pensione a 58 anni nel 2023! Pazzesco, chi potrà approfittarne

Le donne che lavorano impegnate fuori e dentro casa, ottengono un maggior spazio previdenziale, che consiste in un’uscita anticipata dal lavoro molto prima dei 67 anni di età anagrafica.

Tuttavia, collocarsi in riposo prima non sempre rappresenta un vantaggio, specie in questo caso. Le donne dipendenti possono smettere di lavorare subito a 58 anni, mentre le autonome devono restare a lavoro fino a 59 anni.

Le lavoratrici che rientrano in questi requisiti anagrafici con 35 anni di contribuzione, possono presentare la domanda per Opzione donna entro il 31 dicembre 2022. Attenzione, occorre rispettare anche una diversa la finestra mobile, quale: 12 mesi per le dipendenti, contro 18 mesi per le autonome.

Opzione donna è la misura pensata, studiata per valorizzare il mondo lavorativo femminile. Una buona proposta, se non fosse per un anello troppo stretto, ovvero una pensione ricalcolata totalmente con il sistema contributivo.

Una condizione che non permette alle donne registrate nella Gestione Separata INPS di accedere al trattamento previdenziale Opzione donna. Non sono ammesse alla formula previdenziale coloro che hanno preferito prima l’opzione Dini più conosciuta come l’opzione contributiva. Nello stesso modo, sono escluse le donne che non hanno maturato una contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.

La pensione per le donne è accessibile da tutte, se maturati i requisiti entro il 31 dicembre 2021. È inutile dire che sicuramente la misura Opzione donna verrà rinnovata o resa strutturale nel 2023.

I lavoratori precoci possono andare in pensione anticipata a 58 anni di età, ecco come

Non sempre nella normativa i lavoratori precoci riescono a trovare quel canale di accesso alla pensione. Questo, perché, non basta aver intrapreso un viaggio lavorativo in giovane età per essere definiti lavoratori precoci. Ma, occorre la presenza di 12 mesi di versamenti effettivi presenti nel montante contributivo annotati in giovane età, più precisamente prima dei 19 anni di età.

Se, esiste questo requisito si può parlare del rilascio di un trattamento previdenziale anticipato riservato a coloro che hanno maturato 41 anni di versamenti contributivi. Non solo. Nell’ordinamento previdenziale il rilascio della pensione precoci viene influenzato anche dalla presenza di altre condizioni.

Possono richiedere il pensionamento anticipato precoci i lavoratori che rientrano nelle condizioni innanzi indicate, se appartenenti a standard di tutela, quali: disoccupati, lavoratori impiegati nelle mansioni notturne, usuranti e gravose.

E, ancora, viene concessa la possibilità sia direttamente alle persone affette da disabilità nella misura dal 74%, che ai loro familiari nella qualità di caregiver ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 104.

Ecco, spiegato, in sintesi perché i lavoratori precoci che hanno intrapreso un viaggio lavorativo a 17 anni possono andare in pensione a 58 anni di età.

È possibile uscire dal lavoro a 58 grazie le disposizioni contenute nella pensione anticipata ordinaria

Circostanze diverse, ma quasi regole più morbide sono riservate alla pensione anticipata ordinaria. Una prestazione previdenziale ordinaria che permette ad alcuni lavoratori di poter richiedere un pensionamento già a 58 anni di età.

Partendo dalle condizioni dettate dalla normativa previste per la pensione anticipata ordinaria, si comprende da subito che il pensionamento è legato all’anzianità contributiva. Nulla di più semplice se non la presenza di 41 o 42 anni e 10 mesi di versamenti.

Un aspetto che piace a tantissimi lavoratori, d’altra parte queste condizioni restano bloccate al 2026. Una grande opportunità di pensionamento anticipato a 58 anni per coloro che hanno intrapreso un viaggio lavorativo a 16 e 15 anni e due mesi.

Un punto di squilibrio dettato dalla differenza tra donna e uomini. Mentre, non vi sono diversi periodi per la finestra mobile fissata per tutti a tre mesi.

Grazie agli scivoli pensione si esce dal lavoro a 58 anni di età, ecco come

Grazie allo scivolo il lavoratore può anticipare la pensione a 62 anni, ma anche prima se sussistono le condizioni normative.

Attraverso il meccanismo d'isopensione il lavoratore può ottenere dall’azienda la possibilità di smettere di lavorare anche sette anni prima dell’uscita ordinaria.

In questo caso, i lavoratori più anziani possono avvantaggiarsi di molto sull’età pensionabile prevista dalla pensione di vecchiaia, richiedendo un’uscita dal lavoro anche a 58 anni di età.

Un meccanismo autorizzato di comune accordo dall’azienda, parti sociali e INPS. Un vantaggio previdenziale che permette di ricevere un’indennità economica fino alla trasformazione in pensione. Ricordiamo, infine che il meccanismo d'isopensione scade il 31 dicembre 2023.