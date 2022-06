In pensione con 32 anni di contributi una possibilità per diversi lavoratori, se rientrano in uno dei comparti lavorativi previsti dalla normativa. Non sono pochi i lettori interessati alle nuove direttive poste dall’Esecutivo sull’anticipo pensionistico Ape sociale. Nuove condizioni contributive che permettono di anticipare l’uscita dal lavoro con un’anzianità di servizio di 32 anni. Ad oggi, la misura Ape sociale è forse l’unica misura più utilizzata del sistema previdenziale. Tanti si agganciano a questa indennità che permette di ricevere un assegno ponte del valore fino a 1.500 euro. Perché viene definito assegno ponte? È importante capire che la misura Ape sociale non offre una pensione a 63 anni, ma permette alle categorie di lavoro tutelate dalla normativa di prepensionarsi con un ridotto montante contributivo, rispetto alle condizioni ordinarie.

In pensione anticipata con 32 anni di contributi una possibilità per diversi lavoratori, se rientrano in uno dei comparti lavorativi previsti dalla normativa. Non sono pochi i lettori interessati alle nuove direttive poste dall’Esecutivo sull’anticipo pensionistico Ape sociale. Nuove condizioni contributive che permettono di anticipare l’uscita dal lavoro con un’anzianità di servizio di 32 anni.

Ad oggi, la misura Ape sociale è forse l’unica misura più utilizzata del sistema previdenziale. Tanti si agganciano a questa indennità che permette di ricevere un assegno ponte del valore fino a 1.500 euro.

Perché viene definito assegno ponte? È importante capire che la misura Ape sociale non offre una pensione a 63 anni, ma permette alle categorie di lavoro tutelate dalla normativa di prepensionarsi con un ridotto montante contributivo, rispetto alle condizioni ordinarie.

Non si tratta di cambiamenti oggetti della riforma pensione, ma di scelte operate dal Governo italiano per garantire un sostegno economico a tantissimi lavoratori fuori dai contesti lavorativi.

Ecco, perché le novità sono state introdotte dal 1° gennaio 2022, interventi che hanno permesso di abolire diversi paletti facilitando l’accesso allo strumento anticipato.

Pensione anticipata, come andarci con 32 anni di contributi subito con questa domanda

Il Governo italiano introducendo questi correttivi ha ridotto il requisito contributivo da 36 a 32 anni, facilitando l’adesione all’anticipo di Stato.

Sono state prese a cuore le esigenze dei lavoratori, specie tenendo delle problematiche di salute legate all’attività lavorativa del settore edilizio. Per cui, sono stati operati dei tagli sui requisiti contributivi ritenuti troppo eccessive per determinate categorie di lavoro.

Occorre, sottolineare, che per il rilascio dell’Ape sociale serve aver maturato 63 anni di età, che in un comparto edilizio pesano tanto. Alla luce di queste considerazioni sono stati tutelati i diritti alla salute di coloro che risultano impiegati nei comparti gravosi e usuranti.

Tuttavia, non sono sufficienti 63 anni e 32 di contribuzione per ottenere l’assegno mensile dall’INPS. Infatti, è necessaria che l’attività lavorativa risulti registrata continuativamente nei sei anni su sette o, ancora in sette anni su 10.

Sono un lavoratore edile ho 32 anni di contributi, quando posso presentare la domanda per la pensione

Il legislatore non ha disposto la presentazione di una domanda diretta per l’ottenimento del beneficio economico, ma ha previsto prima il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale.

Ecco, perché, esistono tre scadenze da considerare prima di parlare di domanda di prepensionamento. Infatti, il secondo termine di scadenza cade il 15 luglio 2022. Esiste anche un’altra data che porta al 30 novembre 2022, ma in quest’ultimo caso il rilascio del beneficio economico viene condizionato dalla presenza o meno delle risorse disponibili.

Se si rientra con l’età anagrafica e si possiede il montante contributivo richiesto dalla misura Ape sociale per la categoria di lavoro appartenente, si può presentare la richiesta per il diritto all’anticipo pensionistico.

In pensione con 32 anni di contributi con un assegno più alto di mille euro

In linea generale, quando si parla del valore dell’anticipo pensionistico, il riferimento cade su un importo massimo di 1.500 euro mensili pro rata. Tecnicamente, l’INPS esegue diversi calcoli che portano alla rilevazione dell’assegno spettante, tenendo conto della rata che spetterebbe al lavoratore alla voce pensione. Anche se il valore non sarà simile alla vera pensione.

A titolo di esempio: Se il lavoratore ha diritto a un assegno prodotto dalla pensione di vecchiaia del valore di 1.600 euro mensili, non riceve tale importo. Infatti, viene garantito l’importo massimo dell’anticipo pensionistico che corrisponde al valore di 1.500 euro.

Ne consegue, che importi inferiori portano a un assegno mensile ridotto.

In ogni caso, l’erogazione della quota spettante a titolo di Ape sociale parte dal mese seguente a quello in cui il lavoratore ha presentato la richiesta.

Ciò significa che il lavoratore che inoltra la prima istanza entro il 15 luglio 2022, se l’INPS procede all’accettazione della richiesta il primo assegno dovrebbe arrivare durante il mese di agosto.

Occorre, sottolineare che tale assegno non sarà infinito, ma condizionato dal raggiungimento dei requisiti per un trattamento previdenziale ordinario.

In altre parole, quando il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia o altro trattamento ordinario, l’INPS esegue il passaggio alla prestazione definitiva, senza dover presentare alcuna istanza.

Per questo motivo, l’APE sociale può anche avere una durata minima di due anni, a seconda del tempo necessaria al perfezionamento dei criteri per un trattamento previdenziale classico. Solo dopo la fruizione del periodo totale stabilito per l'anticipo pensionistico il lavoratore riceve l'importo pieno e la vera pensione.

Infine, ricordiamo che l’anticipo pensionistico Ape sociale non permette la cumulabilità con altre agevolazioni economiche di sostegno al reddito.