C’è una legge che permette alle donne di ottenere la pensione anticipata a 58 o 59 anni, molto prima rispetto ai 67 anni di età. Non una novità del 2023, ma una prestazione economica previdenziale rafforzata e resa strutturale nella Riforma pensioni.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ha anticipato diverse notizie sulla pensione donna, anche se legate all’andamento più restrittivo contenuto nella riforma pensioni voluta dal Governo Draghi. Poi, la crisi di Governo a cui sono seguite le dimissioni del premier ed ex banchiere centrale ha sparpagliato le carte sul tavolo e il gioco è ritornato favorevole per i cittadini.

Parte la stagione politica incentrata anche sull’argomento pensioni, tutto l’asse previdenziale viene rimesso in discussione. Torna alla ribalta la questione della perdita della quota retributiva di Opzione donna.

C’è la viva speranza che nel 2023 la pensione donna venga sganciata dai provvedimenti di differimento. Le novità sulla misura Opzione donna potrebbe essere davvero tante a partire da un cambio più vantaggio nelle condizioni del rilascio dell’assegno, fino a una modifica dei requisiti di accesso alla misura.

Si tratta della possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro anche di otto anni, se si considera che i requisiti ordinaria per la pensione di vecchiaia sono strettamente legati all’età anagrafica di 67 anni, variabili in base al cambiamento registrato dall’indice ISTAT sull’aspettativa di vita degli italiani.

Le donne che sfruttano le condizioni fissate dalla normativa riescono a pensionarsi a 58 e 59 anni, un ottimo vantaggio previdenziale, se non fosse per un assegno pensione liquidato integralmente con il criterio contributivo.

La pensione anticipata prima dei 60 anni per le donne che sfruttano questa legge INPS

Molto probabilmente nel 2023 le donne potranno pensionarsi a 58 e 59 anni di età sfruttando la misura Opzione donna. È possibile che vengano modificati i requisiti per migliorare le condizioni anagrafiche e del calcolo dell’assegno previdenziale.

Appare rafforzata la volontà di operare sui paletti che rendono la misura la più penalizzante del sistema previdenziale. Se da un lato ci si allontana molto dalla pensione di vecchiaia e, quindi, dal pensionamento a 67 anni di età si paga il prezzo di una rinuncia che incide sull’importo della pensione.

D’altra parte, non sfugge che Opzione donna è l’unica misura prorogata a stento nelle varie legislature, si trascina un dibattito infinito tra le parti sociali e vari esponenti politici. L’intenzione del Governo Draghi non era proiettata nel migliorare l’assetto di questa misura previdenziale. In verità, tutto l’asse delle formule anticipate rischiava uno stroncamento dal 2023.

Intanto, manca la riforma pensioni che porti le novità sperate sul fronte previdenziale, che doni una boccata d’ossigeno alle donne impegnate nella carriera lavorativa, senza trascurare la vita familiare, sociale e culturale.

Si spera vivamente in un adeguamento strutturale della misura Opzione donna, con un maggior vantaggio sul fronte dell’assegno, oggi fortemente penalizzato. È inaccettabile che le donne lavoratrici debbano scegliere un’uscita anticipata che penalizzi ancora una volta la carriera lavorativa.

Fortunatamente, la proroga della formula Opzione donna nel 2023 permetterebbe alle lavoratrici di aderire a un progetto di pensionamento anticipato a 58 e 59 anni, con un montante contributivo non più basso di 35 anni.

La misura differita di un altro anno permetterebbe l’accesso al trattamento previdenziale alle lavoratrici che maturano il requisito non più al 31 dicembre 2021, ma bensì al 31 dicembre 2022.

In pratica, verrebbero posticipati di un anno tutti i criteri di ammissione alla misura. Nello stesso tempo, il nuovo Parlamento verrebbe messo nella condizione di apportare quelle modifiche alla riforma pensioni necessarie e reclamate più volte dalle parti sociali.

Il prepensionamento per le donne con la doppia penale

La pensione Opzione donna resta una delle formule anticipate più utilizzate, anche se legata fortemente a una penalizzazione sul piano economico. In buona sostanza, la misura rappresenta l’unica uscita anticipata dal lavoro, seppur in contropartita c’è la presenza di un assegno pensione che il più delle volte non supera i mille euro mensili.

Lo scenario lavorativo per le donne resta molto più complesso rispetto agli uomini, per cui si comprende che la misura anticipata rappresenta un salvagente a cui aggrapparti per uscire da un mercato che non offre garanzie per le donne. Insomma, le lavoratrici pagano un doppio prezzo, prima quelle rapportate alla carriera lavorativa, poi quelle della pensione.

Il prepensionamento delle donne resta uno degli argomenti principali della riforma pensioni. È anche vero che la misura Opzione donna essendo legata al sistema contributivo ha trovato un ampio consenso nel Governo Draghi. Le donne per ottenere la pensione anticipata rinunciano totalmente e irreversibilmente alla quota retributiva, un concetto di prepensionamento che piace al presidente dell’INPS Tridico.

È vero le donne vanno in pensione con 35 anni di contribuzione reale o effettiva al raggiungimento dei 58 e 59 anni di età.

L’uscita di prepensionamento apre alle lavoratrici nate nel 63 e 62 (dipendenti e autonome) con requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2021.

L’assenza della proroga mettere a rischio l’uscita anticipata per le nate dicembre 1962 e 1963 la cui finestra mobile cade a luglio o gennaio 2023. Il differimento della formula Opzione donna consentirebbe alle nate nel 1962 e 1964 di poter decidere se anticipare l’uscita dal lavoro rinunciando una parte considerevole dell’assegno, ovvero l’intera quota retributiva.