Pensione donna, esistono altre possibilità che portano a 63 anni con una contribuzione appena di 28 anni, se la lavoratrice rientra nelle misure disposte per le genitrici. Secondo le nuove disposizioni introdotte nella Legge di Bilancio, si può ancora andare in pensione a 58 o 59 anni con Opzione donna e con la misura Quota 102 con uno slancio a 64 anni con requisiti regolari.

Come esistono delle alternative possibili, maggiori vantaggi che permetto l’accesso a condizioni ammorbidite per le donne. Un anticipo che oscilla da 8 o 4 anni prima dei 67 anni di età, a seconda del trattamento previdenziale a cui si accede. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Pensione donna 63 anni e 28 anni di contributi grazie a questa opzione che poche sanno

È passato il primo semestre dall’uscita definitiva della misura Quota 100, oggi ampiamente sostituita dalla misura Quota 102, non una misura sperimentale come la precedente, ma a termine.

In sostanza, il Governo ha tentato grossolanamente di sostituire Quota 100 con una misura che riducesse l’abnorme scalone quinquennale, da lì l’idea di allungare l’età anagrafica per l’accesso alla misura, aumentata di due anni.

Per questo motivo, oggi si anticipa la pensione a 64 anni e non più 62 con un montante contributivo di 38 anni.

Resta inalterata la cristallizzazione del diritto alla pensione con Quota 100, con un pensionamento anche nel 2023, 2024, 2025 e seguire senza limiti.

Nuove prospettive per tante lavoratrici grazie all’Ape sociale. Infatti, l’anticipo pensionistico è stato rimodellato, ampliato e alleggerito in più parti.

Modifiche che permettono l’accesso alla misura a 63 anni con 30 anni di contribuzione. Viene richiesta una condizione contributiva diversa a seconda del ramo lavorativo a cui si appartiene.

Per questo motivo, ci sono dei lavoratori che possono presentare la domanda di prepensionamento anche con 32 anni, chi invece deve maturare i 36 anni di anzianità.

Oltre tutto va detto che, se la lavoratrice rientra nelle misure disposte per le genitrici ottiene uno sconto contributivo fino a 24 mesi. Un abbattimento sul requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio entro il limite di non oltre 24 mesi.

Andranno in pensione anticipata a 58 o 63 anni le donne che sfruttano questa occasione

La misura Opzione donna resta un’ottima possibilità di pensionamento per le lavoratrici, nonostante la presenza l’abbattimento nella misura circa del 30% dovuto al calcolo contributivo.

Resta da mettere in conto la possibilità di filarsela dal lavoro a 58 anni. Un anticipo che costa un anno in più alle autonome costrette ad attendere il raggiungimento dei 59 anni di età.

È, importante, capire che la misura Opzione donna ha trovato la sua proroga nella Legge di Bilancio, quindi, parliamo di un anticipo strettamente legato alla presenza di rinnovi annuali.

Ecco, perché, coloro che rientrano nel requisito anagrafico sopra indicato e hanno maturato un’anzianità di 35 anni (contributiva) al 31 dicembre 2021, possono presentare la richiesta di pensionamento.

In bilico, restano le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, per cui non si comprende, ancora, se la misura segua proroghe successive o diventi finalmente strutturale.

Quando arriva l’assegno con Opzione donna

Opzione donna permette alle lavoratrici nate nel 1963 o nel 1962 di poter abbracciare un trattamento previdenziale prima dei 67 anni di età, se i requisiti vengono perfezionati entro il 31 dicembre 2021.

In questo caso, infatti, le lavoratrici possono presentare l’istanza di pensionamento all’INPS e l’assegno previdenziale scatta dal mese seguente dopo il periodo di 12 o 18 mesi.

Tecnicamente, il periodo di decorrenza che dovrebbe conteggiare l'INPS, partirebbe dalla maturazione di tutti i requisiti (anagrafico e contributivo), a cui si aggiungerebbero le finestre temporali.

Pensione anticipata di otto anni a caro prezzo

Il fardello legato alla misura Opzione donna ruota sulla voce penalizzazione. Infatti, le lavoratrici che utilizzano questo strumento accettano una decurtazione sull’assegno previdenziale.

Una perdita che oscilla tra la misura del 20 fino a circa il 30% in meno sulla pensione. Questo è il prezzo che le donne pagano per scansare l’uscita a 67 anni di età.

È importante capire che se esiste un notevole numero di contribuzione al 31 dicembre 1995 il taglio sull’assegno sarà incisivo, viceversa l’impatto sarà irrisorio.

In questo contesto, si comprende benissimo che vengono maggiormente penalizzate coloro che hanno iniziato un percorso lavorativo con le regole del sistema retributivo.

Ecco, perché, prima di optare per una scelta previdenziale irreversibile occorre valutare l’incisione e il peso della contribuzione che ricade nel sistema retributivo.

Sicuramente, si tratta, di un discorso che non interessa le lavoratrici più giovani che già si ritrovano nel contributivo, mentre riguarda in modo particolare coloro che hanno già raggiunto una rilevante anzianità di servizio.

In ogni modo, si consiglia di consultare un esperto previdenziale valutando individualmente la presenza di vantaggi o meno dell’adesione alla misura Opzione donna.