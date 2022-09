Lavori in un’azienda in crisi? Allora sicuramente avrai sentito parlare della possibilità di accedere anticipatamente alla pensione. Eppure, non tutti hanno questa possibilità! Vieni a scoprire se hai tutti i requisiti per accedere al pensionamento anticipato qui!

Lavori in un’azienda in crisi? Allora sicuramente avrai sentito parlare della possibilità di accedere anticipatamente alla pensione.

Oggi vogliamo soffermarci proprio su questo, ossia quello che è stato deciso e sancito con la Legge di Bilancio 2022: lo scivolo pensionistico dedicato ai dipendenti delle imprese in difficoltà.

Insomma, in questo modo, avresti la possibilità di accedere alla pensione anticipata, solo se sarai in possesso di alcuni requisiti (ovviamente).

Infatti, ci teniamo a sottolineare fin da subito che tale possibilità è riservata a coloro che hanno lavorato nelle PMI in crisi e che abbiano almeno un’età di 62 anni.

Vuoi scoprire nel dettaglio come funziona il pensionamento anticipato per coloro che lavorano in delle aziende in crisi? Beh, andiamo a scoprire insieme quali sono i requisiti necessari per poter ottenere la pensione.

Pensionamento anticipato per aziende in crisi? Ecco come funziona

Prima di andare a scoprire quali sono i requisiti essenziali per poter accedere al pensionamento anticipato se lavori in un’azienda in crisi, andiamo a capire meglio come funziona tale misura.

Ebbene, come abbiamo evidenziato in precedenza, questa è stata inserita nella Legge di Bilancio 2022 che ha previsto uno scivolo pensionistico per i lavoratori. (attenzione: non per tutti, ma andremo ad approfondire questa questione più avanti).

Per arrivare a tale scopo è stato creato il fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori dalle imprese in crisi, in modo da finanziare un assegno pensionistico pari al 90% della pensione che sarebbe spettata.

Insomma, parliamo di un fondo piuttosto consistente, composto da 150milioni per l’anno in corso e 200 milioni per il 2023 e 2023 (200 milioni all’anno).

Oggi sono già disponibili tutte le informazioni che coloro che pensano di poter aderire a tale fondo possono richiedere.

Per questo motivo, andiamo a capire nel dettaglio a chi spetta questo trattamento di pensione anticipata e come si può ottenere.

Pensione anticipata per aziende in crisi: ecco chi può averla

Come abbiamo sottolineato in precedenza, non tutti possono accedere al fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori dalle imprese in crisi. Infatti, sono previsti alcuni requisiti specifici che devono essere rispettati per avere diritto alla pensione anticipata.

Ebbene, iniziamo con il dire che possono richiedere l’accesso alla pensione anticipata solo i lavoratori che hanno ormai raggiunto i 62 anni e che lavorano in Piccole e Medie Imprese in crisi.

Attenzione però: ci sono alcuni requisiti da rispettare che riguardano la PMI nel suo complesso.

Curioso di scoprirli? Vediamoli subito insieme:

La PMI deve avere un numero di addetti compresi tra 15 e 250

Il fatturato deve essere fino a 50milioni di euro

Deve essere stato registrato un calo di fatturato del 30% rispetto alla media del 2019, quindi dell’ultimo anno senza Covid-19

Ma non abbiamo finito qui i requisiti necessari per poter accedere al pensionamento anticipato previsto per alcuni lavoratori delle aziende in crisi.

I requisiti per accedere alla pensione anticipata se la tua azienda è in crisi

Come abbiamo sottolineato più volte, l’età minima per garantire l’accesso al pensionamento anticipato è di 62 anni e devi firmare un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali.

Tale accordo serve per attestare la tua adesione volontaria alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, è bene sottolineare che l’uscita dal mondo del lavoro (per coloro che lavorano in aziende in crisi) può essere anticipata al massimo di 3 anni.

Dunque, risulta essere riservata a coloro che entro il 31 dicembre del 2021 avrebbero raggiunto i 67, quindi l’età per la pensione di vecchiaia, oppure entro la stessa data maturano i requisiti per accedere alla pensione anticipata.

Come fare la domanda per accedere alla pensione anticipata per aziende in crisi?

Ora che hai chiaro se sei in possesso dei requisiti necessari per ottenere questa tipologia di pensione, andiamo a capire nel dettaglio come funziona l’invio della domanda.

Dunque, tale richiesta deve essere presentata all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con 90 giorni di anticipo rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, non possiamo fornirvi delle modalità specifiche in quanto queste non sono ancora state chiarite con una normativa ad hoc.

Nonostante ciò, si presume che alla domanda dovranno essere allegate anche le autocertificazioni che attestino il possesso dei requisiti e la copia dell’accordo siglato con i sindacati.

Insomma, presto si avranno informazioni più attendibili ma, per il momento, questo è quanto sappiamo sul pensionamento anticipato nelle aziende in crisi.

