Ad oggi, rientrare nella pensione anticipata è un sogno per pochi. Il vero problema, potrebbe nascere se si rientra nella fascia di età compresa tra 52 a 65 anni, in questo caso le possibilità si ristringono. Il sistema previdenziale italiano è molto complesso, esistono delle misure ordinarie con requisiti applicabili a tutti. Com’è vero che esistono delle condizioni che smussano le regole principali permettendo l’accesso a un trattamento previdenziale. È importante comprendere che l’approccio a un piano previdenziale avviene individualmente, perché esistono delle deroghe o condizioni non applicabili per tutti i cittadini. Un principio molto importante che fa ben comprendere la presenza di diversi paletti che limitano l’accesso alle misure di maggior interesse

La Riforma pensioni sicuramente non sarà incentrata su interventi morbidi. Si pensi all’introduzione del mix di Tridico o all’ingresso della pensione contributiva per tutti.

Insomma, se cade anche la speranza della misura Quota 41 per tutti i lavoratori non vi sono grandi formule flessibili anticipate. Oltre tutto, manca l’accenno alle proroghe legate alle misure Opzione donna, Quota 102 e Ape sociale. Il quadro previdenziale futuro non è affatto incoraggiante.

Per questo motivo, cercheremo di capire quali sono le possibilità di uscita anticipata per coloro che rientrano in un’età compresa tra 52 e 65 anni.

Pensione anticipata da 52 a 65 anni: tutte le possibilità in vigore da subito, i requisiti

Esistono diverse soluzioni attive che permettono l’uscita anticipata da 52 a 65 anni, le cose non si complicano in presenza di un’invalidità. Infatti, l’assegno erogato per gli invalidi al raggiungimento dei 67 anni di età viene girato dall’INPS in pensione di vecchiaia. Una trasformazione automatica, se il lavoratore ha maturato almeno 20 anni di contributi.

Nello stesso modo, se si possiede un’età di 65 anni e un montante contributivo di 38 anni, si può accedere alla misura Quota 102. I requisiti per il trattamento anticipato portano a 64 anni con un’anzianità di 38 anni.

Ricordiamo che la misura scade il 31 dicembre 2022.

E, ancora, prima dei 65 anni è possibile richiedere un anticipo pensionistico, se risultano maturati 30 - 32 o 36 anni di contributi e si rientra nelle categorie di tutela, come ad esempio: disoccupati, caregiver, invalidi, lavoratori usuranti e gravosi.

Si, precisano le condizioni presenti nell’articolo 3 comma 3 della legge 104, che portano alla possibilità per familiare che si occupa dell’assistenza della persona disabile non autosufficiente, di poter anticipare il percorso previdenziale.

Applicando la normativa vengono attivati i principi che regolano la misura Ape sociale. Non si tratta della possibilità di ricevere la pensione definitiva, ma piuttosto, dell’accesso a un trattamento privilegiato dietro il riconoscimento di un assegno mensile, fino al momento del passaggio al trattamento previdenziale ordinario.

Ecco, perché, in linea generale per l’accesso a questo trattamento occorre aver maturato un’anzianità di minima 30 anni di contributi (diversa per categoria di lavoro) con un’età di 63 anni.

Pensione anticipata, quale conviene a 58 anni

Esiste anche una possibilità di pensionamento con solo 41 anni di contributi. Ad oggi, riservata ai lavoratori precoci. In sostanza, il legislatore ha posto un limite di accesso alla misura condizionata dalla presenza di un requisito fondamentale per il rilascio del beneficio. Ecco, perché i lavoratori precoci devono possedere 12 mesi di contribuzione prima del 19° compleanno.

Otre tutto, va detto, che questa non è l’unica condizione fissata dal legislatore per la pensione precoci. Infatti, si tratta di un beneficio rivolto a coloro che rientrano nelle categorie di tutela, come ad esempio: disoccupati, caregiver, gravosi e invalidi civili.

L’altra alternativa possibile riguarda l’isopensione, ovvero un pensionamento che permette di anticipare l’uscita di sette anni. Esistono delle condizioni particolari che attivate in tempo permettono di ricevere la rendita RITA. Per questo anticipo, ti consiglio la lettura di questo articolo: “Ecco come uscire dal lavoro a 58 anni con questa condizione”.

Le lavoratrici con 58 – 59 anni possono abbracciare l’uscita anticipata dal lavoro. Si tratta, della possibilità di richiedere un pensionamento con Opzione donna.

Purtroppo, i requisiti che contengono anche una base contributiva di 35 anni devono risultare perfezionati entro il 31 dicembre 2021.

Ad oggi, non vi sono notizie certe per coloro che maturano le condizioni entro la fine dell’anno. In ogni modo, le lavoratrici che utilizzano questa misura si ritrovano con una penalizzazione sull’assegno pensione di circa -30%.

Infine, resta la pensione anticipata ordinaria. Il trattamento previdenziale che permette ai lavoratori e lavoratrici che hanno maturato solo l’aspetto contributivo di poter andare in pensione.

Non vi sono limiti, né altri vincoli, come ad esempio età o condizioni. Esiste la possibilità di collocarsi in riposo dopo 41 – 42 anni e 10 mesi di contribuzione.