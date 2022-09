Pensione anticipata sempre più vicina. Per favorire il ricambio generazionale, grazie al nuovo scivolo INPS che potrà essere sfruttato dai lavoratori anche nel 2023, si potrà abbandonare il mondo del lavoro 5 anni prima. Ecco in quale caso è possibile usufruirne per anticipare il ritorno a casa dei lavoratori italiani.

Pensione anticipata sempre più vicina. Per favorire il ricambio generazionale, grazie al nuovo scivolo INPS che potrà essere sfruttato dai lavoratori anche nel 2023, si potrà abbandonare il mondo del lavoro 5 anni prima. Vediamo subito in quale caso è possibile usufruirne per anticipare il ritorno a casa dei lavoratori italiani.

Sono tanti i lavoratori italiani che sognano di poter dedicarsi al meritato riposo dopo anni e anni di duro lavoro, soprattutto ricevendo dall’INPS una pensione che sia economicamente in grado di ripagare tutti gli sforzi compiuti fino all’interruzione dell’attività lavorativa.

Non tutti, però, sono a conoscenza dalle chance di pensione anticipata offerte dall’INPS che mettono a disposizione dei richiedenti la possibilità di un’uscita dal lavoro ancora prima del compimento dei 67 anni di età necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Ebbene, per quanti attendono con ansia il momento di andare in pensione con qualche anno in meno del previsto allontanando anche il pensiero di essere ormai vecchi, si profila una nuova chance di pensione anticipata da parte dell’INPS: lo scivolo per chiudere definitivamente bottega e andare in pensione 5 anni prima.

No, non stiamo dicendo nulla di impossibile. Il meritato riposto potrebbe essere goduto in anticipo, dopo tante situazioni lavorative, come confermato dall’INPS.

Da sempre, quando si parla di pensioni, il dibattito pubblico si infiamma, soprattutto sul fronte politico dove le forze di centro-destra vedono di buon occhio l’addio alla Legge Fornero.

Quella della Pensione anticipata INPS, però, potrebbe presentarsi davvero una bella opportunità per chi desidera lasciare il proprio lavoro prima del previsto.

Naturalmente, tale uscita anticipata non finirà per abbracciare tutti i lavoratori ancora in attività, ma solo quelli che rispettano determinati requisiti.

Solo in un caso, infatti, la Pensione anticipata di 5 anni potrà spettare ai lavoratori interessati a tale opzione di pensionamento.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito come sfruttare la pensione anticipata INPS per godersi il meritato riposo a casa 5 anni prima, le condizioni da rispettare per accedere a questa bella opportunità e qual è questo caso specifico che autorizza l’accesso al pensionamento prima del raggiungimento dei 67 anni di età.

Ecco le novità e tutti gli ultimi aggiornamenti INPS a riguardo.

Pensione anticipata, nuovo cambio INPS: in questo caso si va subito a casa 5 anni prima

A questo punto, riordiniamo un po' le idee cercando di capire in cosa consiste questo nuovo cambio attuato dall’INPS sul fronte pensionistico.

Prima di tutto va ricordato che la recente Legge di Bilancio 2022 ha riconfermato una formula di pensione anticipata accessibile grazie al contratto di espansione.

In poche parole, le aziende composte all’interno da almeno 50 lavoratori possono permettere ai lavoratori di fruire della pensione anticipata 5 anni prima del tempo: non al compimento dei 67 anni di età ma dei 62.

Per essere più chiari, il datore di lavoro mette a disposizione questa carta a favore dei dipendenti interessati a godersi il meritato riposto a casa prima del previsto, all’età di 62 anni, in anticipo di ben 5 anni.

Stiamo parlando di un’opzione di pensione anticipata INPS molto interessate, in quanto autorizza i datori di lavoro a “mandare a casa” i collaboratori rispettando specifici requisiti.

Attenzione, però, perché non si tratta di un obbligo, bensì di una scelta del lavoratore che può decidere di abbandonare 5 anni prima il lavoro per godere della pensione anticipata.

Questo è l’unico caso in cui si può uscire subito dal lavoro: non a 67 anni, ma a 62 anni di età.

Pensione anticipata INPS 5 anni prima, cosa cambia e quando presentare domanda

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di un vero è proprio cambio di passo confermato dall’INPS.

Grazie alla Legge di Bilancio 2022, infatti, la pensione anticipata tramite contratto di espansione viene estesa anche alle aziende formate da non meno di 50 dipendenti.

Una vera è propria inversione di rotta se si considera che di norma tale contratto si può avviare solo per le aziende composte al loro interno da almeno 100 lavoratori dipendenti.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: quando si può presentare domanda per accedere alla pensione anticipata INPS prevista dal contratto di espansione?

I lavoratori dipendenti interessati all’uscita dal lavoro prima del raggiungimento dei 67 anni di età dovranno inviare richiesta di pensionamento all’INPS entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023 per ottenere il riconoscimento della pensione anticipata 5 anni prima del previsto.

La circolare 88 del 2022 dell’INPS chiarisce proprio questo meccanismo e specifica che le aziende con meno di 250 lavoratori e più di 49 lavoratori potranno beneficiare dello scivolo per il pensionamento anticipato di 5 anni.

Pensione anticipata INPS a 62 anni, come funziona

I vantaggi della formula di pensione anticipata INPS a 62 anni sono molti. Dal punto di vista personale, sono i lavoratori più anziani a poter godere del pensionamento agevolato.

Detto diversamente, lo scivolo di 5 anni contemplato nel contratto di espansione mira a favorire il pensionamento anticipato del personale aziendale di età più elevata.

Ma cosa differenzia tale formula di pensione anticipata dalla altre e come funziona?

Come ben sappiamo, per beneficiare della pensione di vecchiaia INPS serve un’età anagrafica di almeno 67 anni più 20 anni di contributi.

La pensione anticipata di 5 anni prevista dallo scivolo aziendale permette al lavoratore di uscire dal mondo del lavoro percependo un assegno pensionistico che lo accompagnerà fino alla classica pensione di vecchiaia, dunque fono al compimento dei 67 anni di età.

In questo modo, quindi, il lavoratore percepirà una pensione anticipata che farà da ponte verso la pensione di vecchiaia riconosciuta dai 67 anni età di età.

