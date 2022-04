Pensione anticipata 2022: ecco le 5 uscite più utilizzate!

Pensione anticipata, quali sono le uscite disponibili nel 2022? Troppo lontana la nuova Riforma pensioni, nessuna discussione nel vivo su una nuova uscita anticipata flessibile, si avvicino minacciosi i rigidi paletti previsti dalla Riforma Fornero senza la possibilità di nuove alternative all’età di 67 – 70 anni per la pensione di vecchiaia. Per molti lavoratori il pensionamento anticipato diventa una prospettiva improbabile da raggiungere. Al momento, manca anche una vera trattativa tra le parti sociali e il Governo sulla nuova Riforma pensioni.

Pensione anticipata, quali sono le uscite disponibili nel 2022? Troppo lontana la nuova Riforma pensioni, nessuna discussione nel vivo su una nuova uscita anticipata flessibile, si avvicino minacciosi i rigidi paletti previsti dalla Riforma Fornero senza la possibilità di nuove alternative all’età di 67 – 70 anni per la pensione di vecchiaia.

Per molti lavoratori il pensionamento anticipato diventa una prospettiva improbabile da raggiungere. Al momento, manca anche una vera trattativa tra le parti sociali e il Governo sulla nuova Riforma pensioni (leggi qui).

Difficilmente il Governo Draghi nel giro di poco tempo riuscirà a chiudere il cerchio delle prestazioni pensionistici, favorendo l’introduzione di una maggiore flessibilità di uscita dal lavoro, maggiori garanzie per i giovani e nuove prospettive per il futuro pensionistico per le donne, oltre ad assicurare le tutele pensionistiche.

Il vero nodo della questione resta la spesa previdenziale e l’importanza di far quadrare i conti pubblici, tutto il resto ruota su un piano secondario, non viene presa in considerazione l’introduzione di una pensione dignitosa per tutti i lavoratori. Nessuna nuova o buona prospettiva futura per le nuove generazioni. Il buon senso ci spinge a sperare, nell’immissione di novità importanti nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF).

Pesa l’impatto dell’età pensionabile sulle spalle dei lavoratori. Sappiamo per certo della presenza del requisito anagrafico per poter richiedere l’adesione a un trattamento pensionistico amministrato dalle varie forme di previdenza obbligatoria pubblico o nell’ambito privato.

La Riforma Fornero ha impattato fortemente nella vita dei lavoratori, tanto che collocarsi a riposo dipende da diverse condizioni congiunte alla tipologia di lavoro esercitato dal lavoratore nella funzione di “assicurato”.

Ecco, perché, non tutti i lavoratori possono godere di un’uscita anticipata dal lavoro. Si accede a un meccanismo che consente di andare prima in pensione attraverso una sorta di “concessioni contributive" o particolari eccezioni applicate ai requisiti anagrafici rispetto ad altri più elevata.

Un netto rilievo arriva anche dalla scelta del sistema contributivo, misto o retributivo. Oltre tutto va detto che, oggi è diventato difficilissimo accedere al passaggio che permette l’applicazione di criteri molto più favorevoli, come quelli previsti dal sistema misto contributivo (Legge Dini).

Pensione anticipata 2022: ecco le 5 uscite più utilizzate!

Per il lavoratore collocarsi a riposo significa poter aderire a una delle formule previste dalla previdenza obbligatoria amministrata dall’INPS. La presenza dei requisiti e vincoli diventa un passaggio importante, specie dopo il 2011 con l’introduzione delle due misure più utilizzate dai cittadini. La prima porta alla pensione di vecchiaia, mentre l’altra è la pensione anticipata. Parliamo di due prestazioni pensionistiche molto diverse tra loro.

Come si legge da PensioniOggi.it, nell’ordinamento previdenziale la presenza della pensione di vecchiaia viene accompagnata da una equilibrata anzianità contributiva che porta a 20 anni di versamenti legata all’età pensionabile.

Il discorso acquisisce un aspetto completamente diverso nella pensione anticipata, dove la forma contributiva diventa il requisito predominante per uscire dal lavoro. Salta del tutto il passaggio che abbraccia l’età pensionabile, ecco perché, per questo trattamento previdenziale non vi sono riferimenti sull’età anagrafica.

Sommariamente, il lavoratore che prospetta di pensionarsi attraverso la formula di vecchiaia, per collocarsi in quiescenza deve aver perfezionato 67 anni di età congiunta a una contribuzione di 20 anni senza differenze tra uomini e donne, né tantomeno vengono applicate diverse condizioni in virtù del settore lavorativo di appartenenza che sia pubblico o privato.

Il lavoratore che prospetta di pensionarsi attraverso la pensione anticipata, deve tener conto delle diverse differenze applicate tra uomini e donne. Ecco, perché per il pensionamento anticipato è importante aver raggiunto 41 anni e 10 mesi di versamenti per le donne. Per gli uomini la contribuzione sale a 42 anni e 10 mesi. Ricordiamo ancora una volta che questo trattamento previdenziale non prevede riferimenti sull’età anagrafica.

Ad oggi, i lavoratori non possono utilizzare l’uscita anticipata Quota 100 per collocarsi in quiescenza nel 2022. Non è più possibile uscire dal lavoro a 62 anni e un pacchetto contributivo di 38 anni di versamenti. Tuttavia, resta la possibilità di congelare i requisiti maturati al 31 dicembre 2021, per poi utilizzarli negli anni successivi.

Il Governo Draghi nella Legge n. 234/2021, più conosciuta come la Legge di Bilancio 2022, ha inserito nell’ordinamento previdenziale l’uscita anticipata Quota 102. In sostanza, il lavoratore può pensionarsi con la presenza di due vincoli. Il primo porta a 64 anni di età anagrafica, il secondo punto ruota sulla presenza di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Si, precisa altresì, che il lavoratore deve maturare entrambi i requisiti entro la data del 31 dicembre 2022.

Quali sono i canali speciali che permettono di andare in pensione prima?

In buona sostanza l’ordinamento previdenziale prevede diverse tutele per i lavoratori, a cui applica delle particolari condizioni subordinate dalla presenza di specifiche note distintive riferite anche in base alla tipologia di lavoro.

Ecco, spiegato, il motivo per cui i lavoratori impiegati in lavori che rientrano nella tipologia usuranti possono aderire a un canale pensionistico agevolato, così come gli invalidi con una percentuale attribuita dall’INPS minimo dall’80%.

Stesso discorso, vale anche per il comparto difesa, soccorso e sicurezza, nonché per i lavoratori impiegati nel servizio di trasporto pubblico, spettacolo e sportivi. Deroghe presenti anche per il personale marittimo e navigante aereo. Tuttavia, parliamo sempre ed esclusivamente di una ristretta platea di aventi diritto.

In merito alla pensione anticipata lavoratori usuranti, si consiglia la visione del seguente video messo a disposizione all’interno del canale Mondo Pensioni.

Ecco 3 formule previdenziale per la pensione anticipata nel 2022

C’è la possibilità di collocarsi a riposo anche a 58 – 59 anni di età. L’ordinamento previdenziale prevede l’accesso con queste condizioni contraddistinte per le sole lavoratrici. Sebbene possa sembrare un privilegio andare in pensione con Opzione donna, in realtà si tratta di una misura molto penalizzante, in quanto legata alla presenza del sistema contributivo.

In ogni caso, non è sufficiente solo il requisito anagrafico, ma è necessario possedere un’anzianità contributiva pari a 35 versamenti. Si, precisa altresì, che la lavoratrice deve aver maturato entrambi i requisiti entro la data del 31 dicembre 2021. È possibile utilizzare il principio di cristallizzazione del diritto alla pensione (leggi qui).

Esistono anche dei canali di flessibilità anticipata legati all’età pensionabile per i lavoratori appartenenti alla categoria dei precoci. Si tratta della possibilità di collocarsi in quiescenza in presenza della sola condizione contributiva.

In questo caso, i lavoratori devono aver maturato un’anzianità contributiva ancora prima del 19esimo compleanno. Per cui, possono ritirarsi prima dal lavoro con 41 anni di versamenti, se sono presenti 12 mesi registrati prima dell’età di 19 anni. Oltre tutto va detto che, i lavoratori precoci devono rientrare nei profili di tutela disposti dalla normativa.

C’è anche la possibilità di ritirarsi dal lavoro a 63 anni di età. In lavoratori che rientrano in particolari categorie, come: disoccupati, lavoratori dipendenti impiegati in attività gravose, invalidi civili dall’80%, caregiver possono pensionarsi con la misura Ape sociale.

Il pensionamento anticipato consiste più in un anticipo pensionistico riconosciuto in presenza di una contribuzione minima di 30, 32 e 36 anni di versamenti diversificati in base alla tipologia di lavoro.

E, ancora, i lavoratori possono collocarsi in quiescenza utilizzando la RITA, più conosciuta come rendita integrativa temporanea anticipata. Anche in questo caso, il pensionamento anticipato consiste in un anticipo pensionistico del pagamento della pensione complementare.