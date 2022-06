In pensione con un assegno da 1.500€ è ancora possibile, occhio ai termini per la domanda

Quale pensione permette di ricevere un assegno mensile pari a 1.500 euro? Ho sentito parlare della pensione a 63 anni, come funziona? Sono invalida mi spetta l’assegno da 1.500 euro? Le risposte non sempre rispecchiano i desideri a volte deludono, altre portano a conclusioni distorte.Iniziamo nel chiarire da subito che esiste la possibilità di ricevere un assegno mensile dall’INPS, che l’importo pro rata non supera il valore di 1.500 euro e che possono agganciarsi a questa soluzione diverse categorie di lavoratori. Sommariamente, sono buone notizie, la verità è che occorre rientrare in determinati requisiti e condizioni prima di poter ricevere il beneficio economico.

Solo rispondendo alla domanda di un lettore possiamo aiutare a fare chiarezza su una delle formule previdenziali più richieste.

Un lavoratore ci chiede:

“Buongiorno, mi chiamo Luca ho 63 anni ho un’anzianità di servizio di 30. Ho sentito parlare della possibilità di ricevere una pensione di 1.500 euro al mese, priva di tredicesima e vorrei sapere quale domanda devo fare per ottenerla. Grazie della risposta”.

L’ordinamento previdenziale è composto da formule ordinarie, ovvero le classiche misure, come ad esempio la pensione di vecchiaia ordinaria e la pensione anticipata ordinaria.

Esistono, poi delle misure anticipate, agevolazioni e trattamenti riservate alle categorie di tutela. Ecco, perché c’è chi entra e chi resta escluso da una formula. Nello stesso modo, ad esempio se per un disoccupato sono sufficienti 63 anni e 30 di contribuzione per accedere alla misura Ape sociale, altri lavoratori con le medesime condizioni restano tagliati fuori.

La presenza dell’invalidità potrebbe rappresentare un’opportunità di accesso per l’anticipo pensionistico, se legata alla percentuale dal 74%, oltre che alla presenza di un’età di 63 anni e un’anzianità contributiva non inferiore ai 30 anni. Anche in questo caso la sola invalidità potrebbe non aprire grandi porte per l’acquisizione del diritto alla pensione.

In pensione con un assegno da 1.500€ è ancora possibile, occhio ai termini per la domanda

Non tutti possono agganciarsi all’indennità riconosciuta mensilmente dall’INPS. Occorre, considerare che la misura rappresenta la possibilità per uscire dal lavoro anche quattro anni prima rispetto ai criteri ordinari, per cui occorre soddisfare non poche condizioni.

In sostanza, parliamo della possibilità di lasciare il lavoro e collocarsi a riposo a 63 anni contro i regolari 67. L’aspetto che piace è la sfera ampia in cui rientrano diverse categorie di lavoratori, oltre a una contribuzione che varia da 30, 32 e 36 anni condizionati dal lavoro svolto.

È possibile che nella Riforma pensioni la misura Ape sociale venga sganciata dai rinnovi annuali e diventi finalmente strutturale, come richiesto dalle parti sociale.

Al momento, la scadenza è fissata per il 31 dicembre 2022. Tuttavia, questa non è l’unica data di riferimento da considerare. In quanto, per il diritto alla pensione, occorre presentare un’apposita istanza entro il 15 luglio 2022. Il rilascio di questa certificazione porta alla domanda della pensione. Il primo passaggio è indispensabile per ottenere l’indennità mensile dall’INPS.

L’INPS chiarisce i punti salienti della pensione Ape sociale 2022

L’INPS nella circolare n. 62/2022, ha spiegato le novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 rapportate all’anticipo pensionistico Ape sociale.

Va, considerato, che la misura abbraccia una fetta sostanziale di lavoratori distinti per codici ateco, per stato di disoccupazione, per categorie di lavoro, invalidità e assistenza del familiare non autosufficiente (caregiver).

In linea generale, la misura è nata come salvagente per milioni di lavoratori in condizioni particolarmente svantaggiate, poi è diventata una misura ponte quasi accessibile da molti.

Infatti, possono accedere alla misura i disoccupati senza necessariamente attendere il vincolo di tre mesi dalla Naspi o altro trattamento integrativo al reddito.

Rientrano nel beneficio economico i lavoratori usuranti e gravosi, se rientrano nell’elenco disposto nell’allegato A del Decreto 5 febbraio 2018 ufficializzato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018.

Esiste, poi la richiesta del perfezionamento di 32 anni di contribuzione per i lavoratori edili, ceramisti e conduttori d'impianti.

Resta il vincolo del lavoro esercitato una dei lavori presenti nell’articolo 1 comma 92, per un minimo di sei anni registrato nell’ultimo periodo di sette anni o, ancora, di sette anni su 10.

Viene applicata una diminuzione di 12 mesi sulla contribuzione per ogni figlio in favore delle lavoratrici madri, fino a un massimo di 24 mesi.

Prendo il Reddito di cittadinanza possono presentare la domanda per l’Ape sociale

Il Reddito di cittadinanza è un ammortizzatore sociale che trova la sua compatibilità con diverse prestazioni economiche riconosciute dall’INPS, tra cui anche l’Anticipo pensionistico Ape sociale.

Non è possibile, associare il reddito di emergenza con la fruizione dell’indennità.

Nello stesso modo, la misura non risulta essere compatibile con il rilascio del bonus ISCRO.