Molti pensionati potranno finalmente essere felici delle ultime novità in merito al pagamento delle pensioni INPS per il mese di ottobre. Infatti, una grande fetta dei titolari degli assegni previdenziali potrà avere la possibilità di accedere ad un nuovo aumento degli importi della pensione che sarà erogata per la prossima mensilità.

Si sta avvicinando sempre di più l’inizio delle date in cui sono stati predisposti i pagamenti per l’assegno delle pensioni INPS che è stato stabilito dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

In merito al calendario dei pagamenti INPS, sarà necessario porre particolare attenzione alle date, in quanto l’inizio delle erogazioni previdenziali coinciderà proprio con il primo weekend di ottobre. Per questo motivo, la pensione di ottobre potrebbe arrivare con qualche giorno di ritardo.

Tuttavia, se bisognerà attendere alcune giornate in più prima di poter ritirare l’assegno della pensione in contanti, la buona notizia che coinvolgerà un gran numero di pensionati riguarda la possibilità di ottenere un aumento dell’assegno. Vediamo, quindi, come aumenteranno gli importi dell’assegno della pensione INPS.

Il calendario pensioni INPS di ottobre 2022: le date ufficiali per ritirare l’assegno

È quindi ufficiale che gli importi della pensione che sarà pagata nei confronti di tutti i cittadini italiani titolari dell’assegno previdenziale, saranno interessati da un aumento da parte dell’Istituto INPS. Ma quali sono le date ufficiali del calendario pagamenti delle pensioni INPS di ottobre?

A questo proposito, quindi, per coloro che hanno scelto come metodo di pagamento della pensione INPS quella del ritiro del trattamento previdenziale in contanti, è necessario seguire il consueto calendario differenziato.

Si tratta, infatti, del calendario INPS delle pensioni che dovrà essere rispettato da parte dei cittadini che si recano presso gli uffici postale di Poste Italiane per poter ricevere la propria pensione. In tal senso, il calendario dei pagamenti delle pensioni di ottobre sarà il seguente:

sabato mattina, 1° ottobre: pensionati con cognomi dalla A alla B;

lunedì 3 ottobre: pensionati con cognomi dalla C alla D;

martedì 4 ottobre: pensionati con cognomi dalla E alla K;

mercoledì 5 ottobre: pensionati con cognomi dalla L alla O;

giovedì 6 ottobre: pensionati con cognomi dalla P alla R;

venerdì 7 ottobre: pensionati con cognomi dalla S alla Z.

Come cambiano le date del calendario pensioni INPS di ottobre e per chi

Vale la pena di sottolineare che tale calendario è stato predisposto, anche per il mese di ottobre, con l’obiettivo di garantire un ritiro della pensione in contanti presso gli uffici postale, evitando eventuali assembramenti agli sportelli.

Tuttavia, rispetto a come avveniva in passato durante l’emergenza pandemica del Coronavirus, oggi questo calendario non ha una valenza tassativa per i pensionati.

Le date di ottobre cambiano invece per quei pensionati che invece hanno richiesto di ricevere il pagamento della pensione da parte dell’INPS direttamente con l’accredito sul proprio conto corrente, sia postale che bancario, così come anche i titolari del libretto postale.

Infatti, in questi casi, l’assegno previdenziale dei cittadini sarà erogato a partire dalla data della giornata del lunedì 3 ottobre, in quanto primo giorno bancabile del mese.

Come aumentano i pagamenti delle pensioni INPS di ottobre: gli importi

Come era stato preannunciato già in passato, le pensioni INPS di ottobre saranno interessate da un aumento degli importi che sarà riconosciuto nei confronti di un’ampia platea di cittadini.

A questo proposito, infatti, l’assegno sarà coinvolto da un aumento pari al 2 per cento fino alla fine dell’anno, in riferimento a quanto è stato stabilito dall’esecutivo all’interno del decreto Aiuti bis. Si tratta, quindi, dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni INPS che sarà introdotta in maniera anticipata.

In questo senso, grazie alla rivalutazione anticipata delle pensioni, alcuni cittadini potranno ricevere un aumento degli importi del proprio trattamento previdenziale.

Dunque, per quei pensionati che solitamente percepiscono un assegno di pensione anche nel mese di ottobre pari a 524,35 euro, l’aumento della pensione sarà pari a 10,50 euro.

Tale importo aumenterà insieme all’aumento degli importi percepiti dal pensionato. Ad esempio, quando si tratta di cittadini a cui spetta solitamente un assegno previdenziale mensile che ammonta a 1.000 euro al mese, l’aumento determinato dalla rivalutazione della pensione sarà pari a 20 euro ogni mese.

Ma chi potrà effettivamente ricevere l’aumento delle pensioni di ottobre? Per capire che strano i fortunati a cui spetta l’incremento degli importi previdenziali basta prendere in considerazione a quanto ammonta l’assegno.