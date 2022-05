Assegno domestico fino a 1.000 euro mensili a favore della casalinga che rientrano nei requisiti disposti dalla normativa. Si tratta dell’unione di più prestazioni economiche assistenziali – previdenziali che permettono di godere di un assegno mensile abbastanza corposo. Alla base delle prestazioni non si registrano condizioni d'incompatibilità.Il punto critico è uno solo è riguarda il reddito annuo personale o coniugale che potrebbe portare in riduzione il valore delle prestazioni economiche spettanti. Esistono diverse possibilità legata alla pensione di vecchiaia, combinata alla presenza dell’assegno sociale e, ancora, di altri trattamenti tra cui anche la pensione casalinga.

Non si parla tanto o troppo del diritto delle casalinghe, di coloro che sono impegnate al fronte domestico notte e giorno, pronte a gestire, curare e organizzare sia il bilancio familiare che i bisogni personale dei loro membri (figli, genitori, zii e così via). Nelle case vige una programmazione, pianificazione e progettazione impeccabile da concorre perfettamente con le migliori aziende italiane.

Alla luce di queste poche considerazioni non ci dovrebbe stupisce la presenza di un merito, anche se la verità si allontana dalla realtà. L’INPS prevede la possibilità di rilasciare una prestazione economica a favore delle casalinghe in forma molto agevole, facile da gestire. Tuttavia, l’altra faccia della stessa medaglia è la presenza di una contribuzione da versare personalmente per fruire dell’assistenza offerta dall’Istituto.

Ecco, perché, esiste l’opportunità di sfruttare le potenzialità della pensione di vecchiaia con un’età anagrafica ridotta per la casalinga a 57 anni di età, se prevale il criterio del diritto al trattamento dipendente dalla contribuzione versata direttamente dall’interessata. Oltre, ad arricchire l’importo abbinandola con le altre prestazioni economiche.

Per cogliere queste occasioni è necessario registrarsi e versare la contribuzione in un apposito Fondo previdenziale istituito per coloro che si occupano della cura della casa e della famiglia, in questo modo si accedere a diverse prestazioni economiche, tra cui la pensione di vecchiaia, pensione d'inabilità e, ancora l’assegno sociale.

In sostanza, la casalinga attraverso l’accantonamento della contribuzione nel Fondo crea una diversa prospettiva futura che porta all’erogazione di una prestazione economica.

Sempre nel tema dei versamenti contributivi è necessario valutare che l’INPS non ammette la ricongiunzione, il cumulo o la totalizzazione contributiva presente in altre casse professionali. La contribuzione versata dalla casalinga viene dirottata direttamente in un conto assicurativo che viaggia separatamente rispetto all’AGO, gestioni esclusive, esonerative e sostitutive coordinate presso l’Istituto, così come le casse professionali.

Assegno domestico 1000€ requisiti al 31/12? È possibile

Non sono poche le donne così come gli uomini casalinghi che potrebbero ricevere un assegno mensile del valore inquadrato tra 400 a 1000 euro mensili, grazie alla presenza di diversi requisiti disposti dall’ordinamento previdenziale.

La presenza della registrazione presso il Fondo casalinghe con il pagamento dei versamenti permette alla casalinga di ancorarsi a una forma previdenziale e contemporaneamente ottenere il contributo spettante per la quota relativa alla previdenza assistenziale.

È importante, poi valutare che i caregiver, ovvero coloro che si occupano dei familiari disabili non sono esclusi da questo contesto.

Riassumendo, nel Fondo casalinghe possono registrarsi tanto gli uomini che le donne a partire da 18 fino a 65 anni di età. L’iscrizione è esclusivamente volontaria.

Cosa si può ottenere dal Fondo pensione alle casalinghe?

È necessario considerare che per permettere al Fondo per le casalinghe di azionarsi e, quindi, garantire l’accesso a una prestazione economica, occorre la presenza di un’anzianità non più bassa di cinque anni di versamenti.

Come spiegato da PMI.it, senza la presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva non si può parlare di richieste rivolte all’rilascio di un trattamento previdenziale a favore delle donne o uomini che si occupano della cura familiare e domestica della casa, senza percepire alcuno stipendio.

Intanto, versando cinque anni di contribuzione nel Fondo per le casalinghe si apre la possibilità di sfruttare la pensione di inabilità, se è presente una patologia invalidante accertata dalla Commissione.

E, ancora, a partire da 57 anni di età possono richiedere l’accesso alla pensione di vecchiaia con un assegno maggiorato del 20% del trattamento. In questo caso, il valore dell’assegno corrisponde a non meno 1,2 volte il trattamento minimo vitale. La casalinga riceve una pensione non inferiore a 561,18 euro mensili.

Le casalinghe over 65 non devono rispettare alcun limite riferito all’assegno pensione.

Infine, questa tipologia previdenziale non contiene l’elemento reversibile, per questo motivo non può essere concessa ai superstiti.

Assegno domestico, quanti contributi devo versare nel Fondo casalinghe per non perderlo?

Non esiste un numero definito di contribuzione a cui aggrapparsi, ma è presente una soglia minima da rispettare. In linea generale, occorre pagare come contribuzione una somma di denaro pari a circa 26 euro al mese. Tale importo corrisponde a un valore annuo pari a 310 euro.

Oltre tutto va detto che, se non si raggiunge lo standard di contribuzione pari a 310 euro annui, i versamenti risultano insufficienti e scarsi per il rilascio di una prestazione economica e si rischia di perderli.

In sostanza, se prendi l’iniziativa di agganciarti al Fondo delle casalinghe devi proiettarti in un investimento almeno fruttuoso, ovvero nella continuità del pagamento della contribuzione al fine di ricevere un beneficio economico e non di rischiare di perdere i soldi investiti nel tuo futuro previdenziale.

Assegno domestico: chi percepisce 1.000 euro al mese?

La casalinga che versa la propria contribuzione accantona delle somme di denaro ai fini della liquidazione di un trattamento previdenziale. In parole semplici, quanto più alto è il numero dei versamenti pagati altrettanto alto sarà l’assegno economico spettante.

A titolo di esempio. In linea generale con un montante contributivo di almeno 35 anni di versamenti si aprono le porte a un assegno mensile del valore di circa 1.000 euro.

Occorre, valutare che nella maggior parte dei casi il calcolo dell’assegno pensione viene strettamente connesso al sistema contributivo condizionato dalla rivalutazione ISTAT connessa al PIL.

Un discorso che abbraccia anche il calcolo della pensione rilasciata dal Fondo casalinghe. In sostanza, tutto si riduce a una formula matematica necessaria per individuare l’importo dell’assegno spettante.

In breve, l’Istituto prende in considerazione il volume dei versamenti effettivi, a cui applica il coefficiente di rivalutazione, per poi suddividere l’importo su 13 mesi.

Quando si ricevere l’assegno sociale più la pensione di vecchiaia?

Non tutti (forse) sanno che l’assegno sociale è una misura assistenziale che trova le sua affinità con diversi trattamenti previdenziali, tra cui anche la pensione di vecchiaia.

È, importante, considerare la presenza dei limiti reddituali (personali e coniugali) che potrebbero influire sul valore della prestazione. Oltre tutto va detto che, la pensione difficilmente incide fortemente sul valore dell’assegno sociale. Va considerata la presenza di un abbuono nella misura del 33% della prestazione previdenziale.

Alla luce di queste considerazioni, va detto che, se una casalinga possiede anche qualche anno di lavoro (cinque anni) eseguito prima di essere assorbita completamente dalla cura della casa e famiglia, senza la presenza del tetto contributivo (20 anni) non può richiedere l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Se, presenti le condizioni economiche può richiedere di ricevere l’assegno sociale.

Se, raggiunge i 71 anni di età e possiede un periodo di contribuzione almeno di cinque anni, ha diritto alla pensione di vecchiaia.

Concludendo, una casalinga a cui spetta un trattamento economico del valore di 400 euro mensili, in assenza di altre forme reddituali, come ad esempio l’indennità di accompagno, riceve un assegno sociale del valore di 200 euro mensili.

Ecco, perché, non tutti sanno che è possibile cumulare più misure tra loro per non perdere il diritto all’assegno spettante, ove il valore reddituale lo consente.