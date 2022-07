L’INPS ha reso noti per tutti i pensionati i nuovi tassi aggiornati che saranno applicati nei confronti di tutti quei cittadini che decideranno di fare richiesta per un prestito attraverso la modalità della cessione del quinto delle pensioni. A questo proposito, il documento riportato da parte dell’INPS ha individuato una serie di tassi che saranno differenziati sulla base degli importi complessivi del prestito nonché dalla fascia di età di appartenenza del cittadino debitore.

Si tratta, dunque, dei nuovi tassi di interesse che sono stati stabiliti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che saranno quindi applicati esclusivamente durante il periodo compreso tra il primo giorno di luglio e quello del 30 settembre di quest’anno.

In questo senso, all’interno dell’articolo, andremo ad approfondire tutte le novità in riferimento ai nuovi tassi per la cessione del quinto che saranno utilizzati fino alla data del 30 settembre. Inoltre, saranno anche illustrate le principali peculiarità e caratteristiche distintive della modalità di prestito relativa alla cessione del quinto.

Novità INPS per la cessione del quinto delle pensioni: cosa cambia

Dunque, prendendo in considerazione il recente messaggio numero 2620 pubblicato da parte dell’Istituto INPS, è possibile evidenziare le principali indicazioni relative ai nuovi tassi aggiornati per la cessione del quinto della pensione.

In tal senso, il messaggio pubblicato dall’INPS rappresenta un documento essenziale che fornisce ed illustra tutte quelle informazioni e disposizioni che erano state già riportate all’interno del decreto numero 57614 pubblicato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento del tesoro, durante la giornata del 23 giugno.

Dunque, si tratta delle ultime notizie in riferimento al più recente aggiornamento dei tassi legati alla cessione del quinto delle pensioni INPS, che saranno applicati per il terzo trimestre dell’anno attualmente in corso.

A questo proposito, il documento pubblicato dal Ministero dell’economia e successivamente riproposto da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale è andato a chiarire ulteriormente i tassi effettivi globali medi, i cosiddetti TEGM.

Si tratta, dunque, di quei tassi che vengono adoperati e a cui banche e intermediari finanziari fanno riferimento nel momento in cui avviano un contratto legato alla cessione del quinto della pensione.

Quali sono i nuovi tassi per la cessione del quinto? Le novità

Secondo quanto predisposto da parte dell’articolo 2, comma 1, relativo alla legge numero 108 del 7 marzo de 1996, le percentuali degli interessi da applicare per la cessione del quinto dovranno essere coinvolte da modifiche e da variazioni, sulla base delle disposizioni in materia di usura.

Per questo motivo, anche per il terzo trimestre dell’anno 2022, il Ministero dell’Economia e delle finanze è tenuto alla comunicazione dei nuovi tassi di interesse, tenendo conto delle rilevazioni formulate da parte della Banca d’Italia.

A questo proposito, sono stati presi in considerazione i valori, sulla base delle due classi d’importo di appartenenza: da un lato i tassi soglia usura per i prestiti fino a 15 mila euro risultano essere pari a 17,50%; dall’altro quelli con importi superiori, sono pari a 12,70%.

Ma non è finita qui, attraverso il messaggio dell’Istituto INPS è stato comunicato ai pensionati che i tassi soglia TAEG, ovvero proprio i tassi di interesse che saranno applicati nei confronti di quei cittadini che hanno deciso di avviare un prestito mediante la cessione de quinto cambiano seguendo una distinzione basata sulla classe di età di appartenenza oltre che della fascia di importo del prestito.

Dunque, per quei cittadini pensionati con età fino a 59 anni, il tasso di interesse sarà pari a 8,10% per coloro che hanno richiesto un prestito fino a 15 mila euro, mentre risulterà ammontare a 6,03% per prestiti di importi superiori.

I tassi di interesse che saranno applicati da parte di banche ed intermediari finanziari saranno quindi sempre più elevati con l’aumentare della classe di età di appartenenza del cittadino a cui si riferisce il debito.

Ad esempio, per un pensionato che ha un'età anagrafica compresa tra i 75 anni ed i 79 anni di età anagrafica, in questo caso i tassi per la cessione del quinto saranno pari a 11,20% per prestiti con importo inferiore a 15 mila e pari a 9,13% per i prestiti che hanno un importo superiore a quella cifra.

Come funziona il prestito con la cessione del quinto della pensione

Per chi ancora non lo sapesse, la cessione del quinto non è altro che una opzione messa a disposizione nei confronti di quei cittadini che attualmente risultano essere titolari di un assegno per la pensione, di poter richiedere un prestito.

Si tratterebbe, in questo caso, di un prestito che sarà estinto attraverso un addebito diretto e automatico sugli importi della pensione, effettuato da parte dell’istituto INPS, il cui importo non potrà comunque risultare essere superiore ad un quinto della pensione del cittadino.