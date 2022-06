Il tema delle pensioni rappresenta sicuramente uno degli argomenti di maggiore interesse non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per quelli autonomi che svolgono un lavoro di tipo imprenditoriale. Tra i vari dubbi in merito al tema previdenziale, vi sono ancora diverse preoccupazione per quanto riguarda la pensione commercianti INPS e cosa succederà quindi dopo la fine dell’attività e la chiusura della stessa.

A questo proposito, vale la pena chiarire che potrebbero emergere diverse situazioni in relazione al tema della pensione per i commercianti INPS che di fatto genera il riconoscimento dell’assegno previdenziale più o meno in ritardo nei confronti degli imprenditori che appartengono a questa categoria.

Proprio per questo motivo, è importante che i commercianti che sono prossimi alla pensione, sulla base dei requisiti anagrafici oltre che contributivi, oppure che hanno cessato di svolgere la propria attività commerciale, siano realmente consapevoli delle opportunità che hanno di fronte a se, al fine di identificare la migliore strada da intraprendere per quanto riguarda la pensione commercianti INPS.

In tal senso, nei prossimi paragrafi del seguente articolo, offeriremo una panoramica generale approfondita in merito alle tre possibilità che i lavoratori autonomi che hanno svolto un’attività di lavoro come commercianti, potranno intraprendere per poter accedere finalmente all'assegno della pensione erogato dall’INPS.

Pensione commercianti INPS: le 3 possibilità per i lavoratori autonomi

Dunque, il diritto ad ottenere l’accesso ai pagamenti della pensione, anche quando si tratta della pensione per i commercianti, dipende da diversi fattori differenti, i quali dovranno necessariamente essere presi in considerazione ai fini della presentazione della richiesta presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

A questo proposito, infatti, il commerciante che decide di chiudere la propria attività commerciale potrà trovare di fronte a tre strade diverse che potrebbe intraprendere nel caso in cui desideri poter ottenere l’erogazione dei pagamenti legati alla pensione commercianti INPS. In tal senso, infatti, il diritto a poter accedere alla pensione commercianti è correlato a diversi aspetti e requisiti differenti.

In questo contesto, una prima opzione messa a disposizione nei confronti di quei cittadini che sono intenzionati ad usufruire dell'assegno della pensione commercianti, riguarda quella dell’accesso alla pensione di vecchiaia INPS.

Una seconda soluzione, invece, che potrebbe essere adottata da parte di quei soggetti che non risultano avere conseguito tutti quei requisiti che sono stati predisposti da parte dell’INPS per ottenere la pensione di vecchiaia, è quella della pensione anticipata.

Infine, vi è un’ultima tipologia di pensione commercianti INPS, che piuttosto si configura come la possibilità di beneficiare di un trattamento erogato sempre da parte dell’Istituto INPS nei confronti di alcune categorie di soggetti.

Pensione commercianti INPS: come averla a 67 anni

Proprio come avviene anche per tantissime altre categorie di cittadini italiani che attualmente stanno svolgendo un’attività di lavoro autonomo e che sono inquadrati come imprenditori, anche per quanto riguarda i commercianti, resta comunque sempre disponibile la possibilità di accedere all’ordinaria pensione di vecchiaia INPS.

Nello specifico, si tratta, come molti cittadini già sanno, della possibilità di accedere all’assegno e ai trattamenti previdenziali, nei casi in cui si hanno maturato una serie di requisiti. Per quanto riguarda i requisiti, questi non si riferiscono soltanto all’età anagrafica del commerciante, il quale dovrà aver compiuto necessariamente 67 anni.

Infatti, per quei cittadini che sono intenzionati ad ottenere la pensione commercianti attraverso la richiesta di pensione di vecchiaia INPS, occorre necessariamente aver provveduto durante l’arco della propria vita lavorativa, al versamento di almeno 20 anni di contribuzione.

Infine, è chiaro che l’ultimo ed importantissimo requisito per poter ottenere la pensione commercianti INPS attraverso la pensione di vecchiaia riguarda quella di aver effettivamente cessato di svolgere la propria attività di lavoro autonomo, così come vale anche per quelli con un contratto dipendente.

Pensione commercianti anticipata INPS: si può ricevere in anticipo? I casi

Per quanto riguarda, invece, quei lavoratori autonomi che decidono di presentare richiesta per accedere alla pensione commercianti anticipata direttamente presso l’Istituto INPS, i requisiti per ottenere il trattamento previdenziale sono differenti.

Anche in questo caso, come avviene per la pensione di vecchiaia, è necessario infatti aver conseguito e raggiunto una serie di condizioni ritenute obbligatorie ai fini dell’accesso alla misura economica di pensionamento.

Nello specifico, qualora il commerciante risultasse essere intenzionato ad ottenere la pensione commercianti anticipata all’INPS, sarà necessario assicurarsi che questo sia in possesso di un’anzianità di tipo contributo pari a 42 anni e dieci mesi. Mentre, se a presentare la domanda è una donna, il requisito contributivo si abbassa a 41 anni e dieci mesi.

Ciò significa quindi che per poter beneficiare della pensione commercianti anticipata INPS non sarà necessario aver raggiunto una determinata età anagrafica, bensì basterà aver rispettato una serie di requisiti di tipo contributivo.

Pensione commercianti INPS: l’indennizzo per la chiusura dell’attività

Infine, un’ulteriore strada che potrebbe essere intrapresa in particolare da parte di quei cittadini che svolgevano un lavoro come commercianti e che hanno decido di provvedere alla cessazione definitiva della propria attività commerciale è quella di fare domanda per un indennità predisposta da parte dell’istituto INPS.

Si tratta, nello specifico, del cosiddetto indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale, il quale si configura come una prestazione economica che potrà essere erogata nei confronti di quelle persone che hanno terminato di lavorare come commercianti, e che non hanno ancora conseguito tutti i requisiti che l’istituto INPS richiede per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Inoltre, vale la pena ricordare a quei lavoratori che decidono di optare per questa tipologia di pensione commercianti INPS che l’importo dell’indennizzo viene definitivo prendendo in considerazione l’ammontare del trattamento minimo di pensione che solitamente viene predisposto per quei soggetti che risultano essere iscritti alla cosiddetta Gestione speciale commercianti.