Pensione di vecchiaia criteri e condizioni. Ecco quando bastano meno di 19 anni di contributi! Tutti i chiarimenti ricavati dalla normativa INPS. La regola base di pensionamento prevede la presenza di due requisiti fondamentali, come appunto aver raggiunto i 67 anni di età associata a un montante contributivo minimo di 20 anni. L’assenza di queste condizioni preclude il rilascio dell’assegno pensione.

Si tratta di norme applicate a tutti i cittadini, anche se è possibile aggirare alcuni paletti. Vediamo come quali sono le strade alternative della pensione di vecchiaia.

Tutti i chiarimenti dall’INPS sul trattamento pensione più utilizzato dai cittadini

In alcuni casi basta anche solo 15 anni di versamenti, corrispondenti a 780 settimane per poter richiedere il rilascio del trattamento previdenziale di vecchiaia. In sostanza, l’uscita resta fissata a 67 anni di età, ma si può richiedere un diverso abbinamento contributivo. Condizioni ripercorribili nelle deroghe Amato.

Quindi, non una prassi normale, ma la richiesta di regole eccezionali riferite a una contribuzione maturata al 31 dicembre 1992. E, ancora, rientrano in queste “eccezioni” anche coloro che hanno richiesto all’INPS l’autorizzazione alla contribuzione volontaria entro il giorno 26 dicembre 1992. Deroghe applicabili ad altre condizioni che prevedono anche un’anzianità contributiva minimo di 10 anni prodotta da attività lavorativa discontinua.

Il computo richiedibile nella gestione separata permette l’accesso al trattamento pensionistico con regole diverse. Appare, particolarmente incisivo l’aspetto contributivo a 15 anni. In questo caso, viene richiesto il trattamento di vecchiaia contributivo che comporta l’associazione di un diverso requisito anagrafico, rispetto alle regole ordinarie.

Non si esclude, né si estromette da questo concetto la possibilità di una pensione con un numero basso di contribuzione. In ogni caso, per un trattamento pensionistico pubblico l’anzianità contributiva non può scendere sotto i cinque anni.

Ricordiamo, ancora una volta che la regola principale della pensione di vecchiaia ordinaria prevede la presenza di due requisiti fondamentali, come appunto aver raggiunto i 67 anni di età associata a un montante contributivo minimo di 20 anni. L’assenza di queste condizioni ordinarie preclude il rilascio dell’assegno pensione. Nello stesso tempo, si prende atto della presenza di "eccezioni" che aiutano nel passaggio alla pensione.

Tuttavia, per il computo nella gestione separata occorre un’anzianità contributiva di almeno 15 anni.

Il riferimento normativo cade sulla 1° deroga Amato, ovvero sull’applicazione di quelle disposizioni che prevedono una contribuzione diversa, rispetto ai 20 anni di versamenti. Regola applicabili laddove si registra una contribuzione al 31 dicembre 1992.

Condizioni applicabili anche in favore di coloro che hanno richiesto il pagamento della contribuzione volontaria entro il 26 dicembre 1992. In questo caso, si richiede l’applicazione della 2° deroga Amato.

Occorre, sottolineare, che l’INPS per l’applicazione di tale deroga non richiede la presenza dei versamenti, ma della certificazione che attesti l’autorizzazione alla contribuzione volontaria presentata entro il 1992.

Come posso andare in pensione se ho maturato 15 anni di versamenti successivi al 31 dicembre 1992

Nessuna buona notizia per i dipendenti pubblici che non possono associarsi alle condizioni previste nella seconda deroga Amato.

Il cavillo che non permette tale normativa riguarda la data dell’autorizzazione al versamento volontario.

La 3° deroga Amato permette un pensionamento con meno di 19 anni di versamenti, ma con l’applicazione di regole differenti, quali:

basta un numero di 15 anni di versamenti contributivi prodotto da lavoro subordinato;

viene richiesta la presenza di un’anzianità assicurativa minima di 25 anni . Attenzione, non si tratta di un minimo di contribuzione, ma della data del primo versamento che deve rapportarsi a 25 anni prima. In questo caso, il numero dei versamenti può risultare di 15 anni, ma è importante che il primo versamento prodotto da lavoro dipendente faccia riferimento a 25 anni prima della richiesta di pensione.

. Attenzione, non si tratta di un minimo di contribuzione, ma della data del primo versamento che deve rapportarsi a 25 anni prima. In questo caso, il numero dei versamenti può risultare di 15 anni, ma è importante che il primo versamento prodotto da lavoro dipendente faccia riferimento a 25 anni prima della richiesta di pensione. In presenza di un ’attività discontinua occorre un’anzianità assicurativa no n inferiore a 10 anni. In questo caso, vengono prese in considerazione le settimane accreditate, ovvero non meno di 52 ai fini previdenziali.

occorre un’anzianità assicurativa no In questo caso, vengono prese in considerazione le settimane accreditate, ovvero non meno di ai fini previdenziali. Si, precisa, altresì che per il perfezionamento della contribuzione di 15 anni, è possibile richiedere il cumulo contributivo.

71 anni in pensione con cinque anni di versamenti, ecco come

I lavoratori dipendenti e autonomi possono richiedere l’applicazione della 1° e 2° deroga Amato. Per i lavoratori dipendenti sono valevi le disposizioni della 3° deroga Amato.

Occorro, invece 71 anni di età per la pensione contributiva, regola applicabile laddove mancano versamenti al 31 dicembre 1995. In questo caso, bastano cinque anni di versamenti.

Il computo nella gestione separata non è complesso, ma è pieno zeppo di paletti che difatti nel limitano l’accessibilità, tra cui: