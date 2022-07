Quali sono i casi nei quali l'Inps può provvedere a tagliare la pensione di reversibilità? Quali sono i redditi che si possono penalizzare? Ma soprattutto come si può provvedere a tutelare il proprio emolumento ed evitare di trovarsi a corto di denaro? Sì, perché sfortunatamente l'Inps può provvedere a tagliare la pensione di reversibilità nel momento in cui il beneficiario sia titolare di altri redditi. E i tagli non sono mai favorevoli a chi li subisce.

Ricordiamo che la pensione di reversibilità viene percepita, nalla maggior parte dei casi, dalle vedove. O da altri superstiti di un familiare deceduto. Purtroppo questi soggetti non sono destinati a dormire sonni tranquilli: l'emolumento percepito mensilmente non è detto che sia fisso e stabile, ma potrebbe essere condizionato dal conseguimento di altri redditi. Tra questi potrebbero esserci quelli provenienti da capitali, fabbricati dati in locazione o da un altro lavoro dipendente. Queste entrate possono comportare una notevole riduzione della pensione di reversibilità, che potrebbe risultare essere tagliata di brutto da altri tipi di redditi.

Ma a quanto ammonta questo tipo di decurtazione? Ci sono delle regole entro le quali questi tipi di tagli devono essere effettuati? Su questo importante argomento è intervenuta direttamente la Corte costituzionale, attraverso la sentenza n. 162/2022. I giudici hanno deciso che, nel caso in cui il beneficiario della pensione di reversibilità sia titolare di ulteriori redditi, la stessa non potrà essere defalcata oltre il loro ammontare. Questo perché il superstite non deve risultare essere danneggiato ingiustamente.

In linea di principio questo significa che la Consulta ha sostanzialmente dichiarato che una norma contenuta all'interno della Riforma Dini è costituzionalmente illegittima. La pronuncia della Corte di Cassazione è immediatamente operativa a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo significa che da oggi in poi ci sarà una vera e propria base sotto la quale non sarà mai possibile scendere. Quanti dovessero aver subito una decurtazione che ecceda il dovuto, potrà recuperarla direttamente dall'Inps, nei limiti previsti dalla prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.

Pensione di reversibilità: quando te la possono tagliare

Dal 1995 la normativa relativa alle pensioni di reversibilità prevede la possibilità di cumulare i redditi da pensione con altri tipi di reddito. Nel caso in cui questi altri redditi non dovessero superare il triplo del trattamento minimo - che per il 2022 è previsto in 523,83 euro, ma questa cifra vien aggiornata annualmente in base all'andamento dell'inflazione certificata dall'Istat - la quota che spetta di pensione di reversibilità è pari al 60% dell'importo della pensione percepita dal defunto.

Nel caso in cui, invece, i redditi personali del superstite dovessero essere compresi tra le tre e le quattro volte il trattamento minimo, la pensione di reversibilità dovrà scendere necessariamente al 45% rispetto alla cifra che stava ricevendo il defunto. Quando i redditi del beneficiario superano quattro volte il trattamento minimo, l'importo dovrà scendere al 36%, mentre scenderà al 30% dell'importo base nel caso in cui gli altri redditi dovessero superare il quinto del trattamento minimo. In questi ultimi casi i diretti interessati arriverebbero a percepire, come pensione di reversibilità, solo e soltanto un terzo rispetto a quella intera.

La Corte di Cassazione arriva in nostro soccorso

Una cosa è certa e sicura. L'Inps non potrà tagliare all'infinito la pensione di reversibilità: questo perché c'è una vera e propria clausola di salvaguardia, la quale prevede che l'emolumento che spetterebbe al diretto interessato non potrà essere mai inferiore rispetto al trattamento che spetterebbe al beneficiario se il suo reddito fosse compreso entro il limite massimo della fascia immediatamente precedente. A questo di aggiunge un'ulteriore clausola di salvaguardia, la quale prevede che se all'interno del nucleo familiare siano presenti dei figli minorenni - o che siano studenti od inabili - non si dovrà applicare alcun limite di cumulabilità tra la pensione di reversibilità e gli altri redditi.

Ma la vera presa di posizione è stata quella effettuata dalla Corte Costituzione, la quale ha esaminato una vicenda che coinvolgeva una titolare di pensione di reversibilità, che dopo aver percepito dei redditi aggiuntivi, si era vista applicare una decurtazione superiore rispetto al loro importo complessivo. Il reddito personale di questa persona, nel corso dell'anno preso in considerazione, era stato pari a 30.000 euro. Il taglio della pensione di reversibilità era stato pari ad oltre 43.000 euro: questo significa che ci aveva rimesso 13.000 euro. Situazione che si era ripetuta in più anni. La Consulta ha ritenuto e definito questa situazione come paradossale.

Quali sono i limiti massimi di decurtazione

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la situazione analizzata fosse ingiusta, ma anche particolarmente irragionevole, perché andava a contrastare direttamente con la finalità di solidarietà che è propria della pensione di reversibilità. In questo caso c'era un legame familiare che univa direttamente il defunto, il quale era il titolare del trattamento pensionistico, con i superstiti. Un legame che non dovrebbe danneggiare questi ultimi, arrivando a togliere loro una somma che va oltre quella dei redditi personali percepiti dagli stessi.

La Corte costituzionale ha quindi definitivamente sancito che l'eventuale decurtazione massima di una pensione di reversibilità non debba mai superare l'ammontare degli altri redditi personali che il beneficiario sta incassando. Il massimo taglio possibile della pensione di reversibilità può arrivare solo fino alla concorrenza dell’importo di questi redditi ulteriori, e non oltre.