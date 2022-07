Pensione di reversibilità cosa potrebbe cambiare nel 2023? Esistono diverse modifiche introdotte nel corso del 2022 che potrebbe produrre dei risolti importanti nel 2023. La pensione di reversibilità viene rilasciata dall’INPS ai superstiti.L’individuazione degli aventi diritto spesso è semplice, data dal fatto che spetta in primis all’ex coniuge. In questo caso, rappresenta un sostegno tenendo conto dell’assenza al mantenimento. Oltre tutto, spesso la presenza di altre forme reddituale portano in riduzione il beneficio economico spettante. E, quindi, il familiare superstite si ritrova con un assegno più basso del previsto subendo una penalizzazione inaccettabile.

La buona notizia, è che per il 2023 sono previsti diversi aumenti che cadono sulle prestazioni economiche previdenziali.

D’altra parte, non si può nascondere che il tema delle pensioni non è mai passato in sordina, anzi le discussioni sui possibili cambiamenti sono state diverse. Ad oggi, i dibattiti principali ruotano sull’aumento dei trattamenti previdenziali, quindi, sull’incremento del quadro pensionistico italiano.

Pensione di reversibilità, nuove prospettive per il 2023: ecco cosa cambia e per chi

La pensione di reversibilità rientra a pieno titolo nei trattamenti previdenziali oggetto degli aumenti previsti per il 2023 e, comunque, delle novità che dovrebbero essere introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

D’altra parte, la Corte di Cassazione ha introdotto un’importante modifica al quadro della pensione di reversibilità per l’anno in corso, ovvero per il 2022.

Infatti, la normativa vigente prevede il rilascio della pensione di reversibilità direttamente al coniuge nella qualità di superstite. La Corte di Cassazione ha sparpagliato il quadro principale, permette il rilascio dell’assegno di reversibilità anche in favore dell’ex coniuge separato con e senza l’assegno di mantenimento.

Oltre tutto, le novità sono state introdotte anche in termini di riduzione del valore dell’assegno di reversibilità. Infatti, la Corte Costituzionale è intervenuta anche sulle modifiche in ribasso degli assegni a favore degli aventi diritto percettori di altre forme reddituali.

In una recente sentenza, la Corte ha ammesso la riduzione del valore dell’assegno di reversibilità, se sussistono altre forme di reddito. Tuttavia, si deve parlare di un abbattimento della pensione che non deve oltrepassare la linea del valore dell’entrate che percepisce l’avente diritto.

In altre parole, la Corte Costituzionale ha spiegato che in presenza dell’operazione di cumulo dell’assegno di reversibilità con altre redditi, non sarà più accettabile un taglio maggiore del valore dei redditi percepiti dall’ex coniuge o dal coniuge superstite. In altre parole, nella sentenza è emerso in chiaro un fermo alle riduzioni operate dall’INPS.

La Corte non ha fatto altro che rilevare l’incoerenza operata dall’INPS a svantaggio del superstite, un’operazione di abbattimento irrazionale della pensione a danno dell’ex coniuge superstite percettore del trattamento di reversibilità.

Come e di quanto aumentano le pensioni nel 2023? In queste novità rientra anche la pensione di reversibilità

Come abbiamo visto la Corte Costituzionale ha introdotto diversi cambiamenti a favore dei familiari superstiti, non solo permettendo a tutti i coniugi di ricevere l’assegno di reversibilità, svincolando il concetto della presenza necessaria dell’assegno di mantenimento. Ma, soprattutto, ponendo in rilievo l’assurdità posta dall’INPS sul cumulo reddituale del familiare superstite.

La pensione di reversibilità nel 2022 è stata oggetto d'importanti cambiamenti e, altrettanti, sono previsti per il 2023. È, necessario, comprendere che i trattamenti economici previdenziali sono soggetti alla rivalutazione, a cui si aggiunge il famoso bonus del valore di 200 euro.

Con decorrenza dal 2022 è partita anche la pensione di reversibilità con il modello precompilato, una procedura del tutto innovativa messa a regime dall’INPS, a favore dei familiari superstiti.

Uno strumento che permette di velocizzare la pratica legata alla richiesta della pensione di reversibilità. Infatti, i familiari superstiti possono presentare la richiesta per il rilascio dell’assegno di reversibilità compilando la domanda direttamente dal portale dedicato dell’INPS, disponibile nella sezione MyINPS. Anche, in questo caso, l’accesso al sistema è stato condizionato dalla presenza delle credenziali SPID o CIE.

Arrivano gli aumenti per la pensione di reversibilità, ecco come

Nel 2023 tutte le pensioni subiscono l’aumento legato alla rivalutazione annua, ne consegue che anche la pensione di reversibilità subisce la variazione in rialzo dell’importo spettante.

Basti, pensare, che il tasso provvisorio fissato nella misura dell’1,7% è stato incrementato fino all’1,9%. Una variazione che porta un rialzo dell’importo previdenziale con decorrenza dal 2023.

In sostanza, si prevede un aumento minimo di 13 euro fino a un massimo di 50 euro, questo perché, a variare sono gli indici di applicazione della rivalutazione sulle pensioni che dall’1,7% passa all’1,9%.