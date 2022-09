20 anni di contributi e una pensione da richiedere subito, è ancora possibile nel 2022 e 2023? Tecnicamente basta verificare che nel proprio cassetto previdenziale siano registrati 20 anni di contributi realmente accreditati per lasciare il lavoro. Non una favola, ma una realtà presente nell’ordinamento previdenziale che permette ai lavoratori di poter ricevere un assegno mensile in funzione del riconoscimento di un trattamento economico previdenziale ordinario.

20 anni di contributi e una pensione da richiedere subito, è ancora possibile nel 2022 e 2023? Tecnicamente basta verificare che nel proprio cassetto previdenziale siano registrati 20 anni di contributi realmente accreditati per smettere di lavorare. Non una favola, ma una realtà presente nell’ordinamento previdenziale che permette ai lavoratori di poter ricevere un assegno mensile in funzione del riconoscimento di un trattamento economico previdenziale ordinario basato su requisiti (anagrafici e contributivi) e condizioni.

Spesso si associa la presenza di un numero ridotto di contribuzione a una scorciatoia diretta alla pensione anticipata. In questo caso, non si tratta di una delle (poche) occasioni di riduzione dell’attesa verso il pensionamento, ma bensì le condizioni legislative dettate in funzione del riconoscimento della pensione di vecchiaia ordinaria.

Esistono delle tipologie di trattamenti che prevedono la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria, nonché ad altre formule previdenziali, nate per garantire una maggior tutela ai lavoratori appartenenti alla gestione delle forme di previdenza obbligatoria, come ad esempio, la pensione di vecchiaia per invalidità, la pensione di vecchiaia anticipata contributiva e così via.

Occorre, sottolineare che la formula contributiva è indirizzata ai lavoratori che scelgono il calcolo contributivo dell’assegno pensione, oppure, se risultano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. E, ancora, i lavoratori annotati presso la gestione separata INPS possono scegliere la facoltà di computo.

Esiste, dunque la soluzione semplice che permette ai lavoratori di smettere di lavorare con un bagaglio contributivo di 20 anni, però, per la pensione occorre maturare anche il requisito anagrafico.

Infatti, il rilascio del trattamento economico previdenziale è subordinato dalla presenza dell’età pensionabile, ovvero 67 anni di età. La formula previdenziale della pensione di vecchiaia ordinaria contiene diversi elementi indispensabili da soddisfare (età anagrafica e quota contributiva), nonché condizioni per il riconoscimento della pensione contributiva strettamente legate alla presenza di un trattamento economico che raggiunga almeno 2,8 volte il valore del trattamento minimo o minimo vitale.

A questo punto, non si esclude la possibilità per il lavoratore di smettere di lavorare con 20 anni di contributi, ma l’assenza dell’età anagrafica, intesa come requisito indispensabile per il trattamento economico pensionistico, porta a una scelta di attesa senza il riconoscimento di un’indennità economica o di un trattamento economico pensionistico.

Il diritto alla pensione è una condizione non necessaria nella fase di prepensionamento, come ad esempio attivando il meccanismo di espansione. Un’eccezione che permette il riconoscimento di un’indennità economica mensile come fonte di sostegno al reddito del lavoratore fino al riconoscimento della pensione di vecchiaia o di altro trattamento economico pensionistico ordinario.

Pensione, la soluzione semplice per smettere di lavorare con 20 anni di contributi fino al 2023

Se considerando tutte le premesse diventa facile individuare la soluzione semplice che permette di smettere di lavorare con un’anzianità contributiva di 20 anni, senza abbandonare il ruolo della pensione di vecchiaia ordinaria.

Un trattamento economico acquisibile con 20 anni di contributi e un’età minima di 67 anni.

L’INPS, ricorda che il lavoratore per raggiungere la pienezza del requisito contributivo, può avvalersi della contribuzione versata in forma volontaria, di quella figurativa, dei versamenti contributivi prodotti dal riscatto. E, ancora, può avvalersi del cumulo, sviluppando l’operazione totale di somma della contribuzione versata in altre forme di gestione di previdenza.

In via straordinaria, se ai requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria vengono applicate le deroghe Amato, viene registrata un’anomalia contributiva che da 20 passa a 15 anni di anzianità accreditata.

In pensione con 20 anni di contributi associati al calcolo contributivo

Il legislatore nella pensione di vecchiaia ordinaria ha fissato delle regole basilari a cui rapportarsi, ma anche altri elementi da soddisfare, oltre all’età anagrafica e alla quota contributiva, per assurdo, spesso i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso al trattamento economico, non ottengono la pensione.

In questo contesto, incide l’aspetto contributivo legato ai requisiti, una condizione che impone la presenza di un assegno di pensione di vecchiaia del valore associabile a 1,5 volte il trattamento minimo o minimo vitale, ovvero all’incirca 786,52 per il 2022.

La formula contributiva applicata all’assegno pensionistico è rivolta a tutti coloro che scelgono un trattamento economico ricalcolato con il sistema totalmente contributivo, oppure, nei casi in cui manchi la contribuzione al 31 dicembre 1995. E, ancora, il sistema di computo viene riservato per i lavoratori annotati presso la gestione separata INPS.

Pensione di vecchiaia e contributi dopo il 31 dicembre 1995, ecco come funziona

Il lavoratore che possiede nel proprio cassetto previdenziale una contribuzione maturata dopo il 31 dicembre 1995, deve rispettare altre regole per il pensionamento.

L’INPS, ricorda che i lavoratori che decidono di agganciarsi al computo contributivo possono andare in pensione non prima di aver raggiunto il 71esimo compleanno, con un requisito contributivo di 5 o 15 anni.